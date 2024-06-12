Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 9 человек погибли, 29 - пострадали, среди них 5 детей. Аварийно-спасательные работы завершены. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
В результате ракетного удара россиян по Кривому Рогу сегодня, 12 июня, известно о 9 погибших и 29 пострадавших людях. Аварийно-спасательные работы завершены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.
Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул Зеленский, современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, украинских городов и позиций. И Украина максимально нуждается в них.
Обновлена информация о погибших и пострадавших
Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество погибших в результате ракетной атаки РФ на Кривой Рог возросло до 8 человек. Кроме того, по меньшей мере 21 человек пострадал, среди травмированных – два ребенка. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.
Он отметил, что поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковиками и психологи.
Ранее сообщалось, что россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога, есть пострадавшие
ОБНОВЛЕНО:
Позже Офис Генпрокурора написал: Число погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до 9. Ранены 29 человек, среди них 5 – дети. Поисково-спасательная операция продолжается.
В 22:14: министр МВД Украины Игорь Клименко написал: "Аварийно-спасательные работы завершены. Погибли 9 человек и 29 пострадали. Среди травмированных - 5 детей"
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цього урода потрібно вбити, а не переговори вести
ніяких домовленостей з виродком, який захоплений лише помстою Україні
і біситься, зачумлений, як під спайсами
Світ повинен думати, як вбити хвору тварину путіна
А не домовлятись з ним
Націоналісти б знищили навіть згадку про росію.
твоїй дурній голові допоможе тільки їхні медикаменти!
Ич, вилізло тут голубом миру з росією.
Вован НЕ САМ усадил себя в кресло украинского президента
73 % украинцев вышли за Вована замуж
А когда ты выходишь замуж за наркомана
За жадного мужика
За брехливого и трусливого мужика
Будь готова к тому - что твоя жизнь превратится в ад
Другого финала с Вованом быть не может
Так что все идет по плану
Как бы ужасно это не звучало
снімают клієнт уєзжаєтна носі!!!!!!1 Миру той що.
Ну і коли все це закінчиться? З 2019 року лиха та нещастя так і сиплються на Україну... схоже Зеленський як специфічний магніт Сатани притягує на Україну та її народ тільки усе погане.
А може найпростіше вигнати з влади Видатного Лідера ********** з його ЗЕкублом, ніж терпіти шостий рік ВСІ ЦЕ?
Збирай , Вова, манатки - твій час вже 20 травня скінчився по Конституції . Тікай до Тель-Авіву поки ще це можливо . В Україні ти зі своїм ЗЕшмурдяком сядете дуже надовго за ваші "досягнення" з 2019 року.
Тобі вже й старець Байден на це натякнув, коли відмовився приймати участь в цьому каламутному східняку - "саміт миру". І Бразилець , і південоамериканець , і індус , і китаєць , і саудівець ... і ще багато інших керівників країн натякнули , відмовившись від участі у цьому ЗЕперфомансу.
Тільки на "зеленому" шМарафоні досі не вгамуються.
Хуже Нє Будєт (с)
- так у 2014му замінили рьіга В.Рибака.
Їрмака вони і самі ненавидять.
У 2014му навіть рьіги проголосували за відставку Рибака - через день після втечі ЯнукОвоча.
Але ці зєлєні баранці не здатні на подібні вчинки.
Просто пліснява.
І в тих дупах пече все більше.
Без Зе - виженуть і Хряка-Стефанчука.
освіченим та найбільш професійним журналістом України .
Але коли він оголошує свої пророцтва на десятиліття - не вірю .
уявлення ,не тільке про те ,що буде з Україною через
десять-двадцять років ,а й про те ,що буде взагалі з усім
людством за цей період .
Країни вступають в гонку озброєнь ,в т.ч. і ядерних .
Интересно, куда хотели попасть?
Судя по видео попали в какое-то административное здание а не жилой дом, максимум трехэтажное.
Людей жаль... Тримайтеся, Кривий Ріг!!!
ППОм війну не виграєш...
Бо не лише люди цивільні загинули від рашистських ракет. Але ще й у наш літак Су-27 (не макет) поцілив ворожий "Іскандер" на відкритому майданчику аеродрому в Миргороді (в мережі є відео, зняте з дрона-розвідника ворога).
Виникають питання: чому в зоні досяжності ворожих балістичних ракет залишаються наші військові літаки, яких і так не багато? Чому не було сповіщення про наближення до аеродрому ворожого БПЛА? Чому аеродром не захищений від ворожих дронів?
І ще багато таких "чому".
Та таке доволі просте питання: чому Державою керує хєр знає хто необраний ні на яких виборах жодним українцем?!
Це невимушене бажання треба обовʼязково задовільнити. Підстановкою макету нашого літака. Без камуфляжу та маскувальної сітки. Щоб макет був добре помітним з розвідувального БпЛА.
Тоді до втрачених Су-57 можна буде додати втрату пари-трійки КР та Ішахедів.
Якщо ворог нещодавно втратив цінні бойові літаки, то він із зрозумілих причин прагне скоріш уразити наші літаки у відповідь. І доповісти про свій успіх наверх. Це його прагнення, яке ми маємо використати.
Зокрема, доцільно підставляти ворогу макети тоді, коли відомо, що ворог прагне помсти за понесені втрати. У такі моменти ворог нетерплячий і емоціонально неврівноважений. І не особливо не вагаючись, скоріш за все нанесе удар по макету без дорозвідки.
Окрім того, ураження навіть явного макету у доповіді в кремль завжди можна подати, як ураження бойового літака.
Я - Володимир Павлович якому цензор обрізав крила
А цього віслюка за пів року попереджали про наступ з півночі. Фото зі скупченнями військ показували. Маршрути просування, все було в доступі. Але це створіння це просто проігнорувало! Що, не спокійна тоді була ситуація щоб копати?? Але ж винен Порошенко, мля
Кто дасть ответ