РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10510 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
26 868 97

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 9 человек погибли, 29 - пострадали, среди них 5 детей. Аварийно-спасательные работы завершены. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В результате ракетного удара россиян по Кривому Рогу сегодня, 12 июня, известно о 9 погибших и 29 пострадавших людях. Аварийно-спасательные работы завершены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.

Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты выпустили ракету в сторону Кривого Рога: В городе прогремел взрыв

Как подчеркнул Зеленский, современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, украинских городов и позиций. И Украина максимально нуждается в них.

Обновлена ​​информация о погибших и пострадавших

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество погибших в результате ракетной атаки РФ на Кривой Рог возросло до 8 человек. Кроме того, по меньшей мере 21 человек пострадал, среди травмированных – два ребенка. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Удар РФ по Кривому Рогу

Он отметил, что поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковиками и психологи.

Удар РФ по Кривому Рогу
Удар РФ по Кривому Рогу

Ранее сообщалось, что россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога, есть пострадавшие

ОБНОВЛЕНО:

Позже Офис Генпрокурора написал: Число погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до 9. Ранены 29 человек, среди них 5 – дети. Поисково-спасательная операция продолжается.

В 22:14: министр МВД Украины Игорь Клименко написал: "Аварийно-спасательные работы завершены. Погибли 9 человек и 29 пострадали. Среди травмированных - 5 детей"

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) Кривой Рог (1403) обстрел (27259)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+56
Якщо б він був би відповідальною людиною, а не гоноровим бидлом, що полізло саме не розуміючи куди, то не факт, що Україна була б зараз в такому стані. Біда в тому, що, ані воно, ані його прихильники ще досі цього до кінця не второпали
показать весь комментарий
12.06.2024 18:25
+35
кловун де термінове скликання ради безпеки оон...??
показать весь комментарий
12.06.2024 18:19
+32
Яка там совість. Не смішіть....
показать весь комментарий
12.06.2024 18:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка там совість. Не смішіть....
показать весь комментарий
12.06.2024 18:17 Ответить
Він ще навіть не навчився на коліно ставати і голову похиляти перед загиблими.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:23 Ответить
Якщо б він був би відповідальною людиною, а не гоноровим бидлом, що полізло саме не розуміючи куди, то не факт, що Україна була б зараз в такому стані. Біда в тому, що, ані воно, ані його прихильники ще досі цього до кінця не второпали
показать весь комментарий
12.06.2024 18:25 Ответить
і не второпають
показать весь комментарий
12.06.2024 20:00 Ответить
А ти б хотіло, щоб з путіним лайном хтось домовлявся?
цього урода потрібно вбити, а не переговори вести
ніяких домовленостей з виродком, який захоплений лише помстою Україні
і біситься, зачумлений, як під спайсами
Світ повинен думати, як вбити хвору тварину путіна
А не домовлятись з ним
Націоналісти б знищили навіть згадку про росію.
твоїй дурній голові допоможе тільки їхні медикаменти!
Ич, вилізло тут голубом миру з росією.
показать весь комментарий
12.06.2024 22:47 Ответить
Ти ще раз перечитай, що я написав і всяку хер..ню більше не пиши мені. Відразу видно прихильницю зеленої шобли, шашликів та "договориться посередине"
показать весь комментарий
12.06.2024 23:51 Ответить
Його прихильникiв вже меньше, але iх ще дуже багато.Он як толпами тiкають через кордон,аби Украiну не захищати вiд таких же безпринципних i безмозглих як i вони кацапiв. А радник самого кловуна арестович iм приклад подае. У них вся зелена кодла така, вез виключення. Iнших там не держуть.
показать весь комментарий
13.06.2024 08:04 Ответить
Не устаю повторять
Вован НЕ САМ усадил себя в кресло украинского президента
73 % украинцев вышли за Вована замуж
А когда ты выходишь замуж за наркомана
За жадного мужика
За брехливого и трусливого мужика
Будь готова к тому - что твоя жизнь превратится в ад
Другого финала с Вованом быть не может
Так что все идет по плану
Как бы ужасно это не звучало
показать весь комментарий
12.06.2024 19:20 Ответить
Дополнение: долбодятла выбрало 73% мудрого нарiда, но с подачи кремля.Мальчика на лисапете им кто придумал, и реализовал в фильме кто? Откуда у этого "шедевра" ноги растут? Московитам нужен был кто угодно на роль президента,только не Порошенко. Об этом очень хорошо написано в операции "Буратино", и все что что мы сейчас "пожираем" это кремлевская разработка в исполнении тупого клоуна. И увольнение Залужного, Муженко с боевыми генералами тоже часть этого плана.И много чего другого. Кремль в своем ампуа как обычно, много делают чужими руками в чужой стране. И они вроде бы как они ни при чем. Но стоит только внимательно посмотреть кому это выгодно, так сразу же выглядывают "уши кремля" И в случае с клоуном все то же самое. А вот понимает ли клоун это, или его используют в темную, это дело уже другое, и от этого уже его срок наказания зависит целиком. Но все равно клоуну за это прийдется отвечать.
показать весь комментарий
13.06.2024 08:35 Ответить
Тільки не 73% українців, 73 % тих хто прийшов на вибори. А із усієї кількості виборців, за Зе проголосувало менше 49 %.
показать весь комментарий
13.06.2024 08:42 Ответить
Е ніхрена, ті хто не голосував як мінімум такі ж.
показать весь комментарий
13.06.2024 09:05 Ответить
Я бы на вавы месте поснимал бы все офшорные тугрики и защитил бы свою малую родину.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:15 Ответить
у нього нема родіни. вони там поселилися випадково де були теплі місця для їх родини.
показать весь комментарий
13.06.2024 09:49 Ответить
Тварини лаптерилі, будете ви в пеклі всі від малого до старого!
показать весь комментарий
12.06.2024 18:16 Ответить
вимагаю ответку по белгороду, терміново
показать весь комментарий
12.06.2024 18:17 Ответить
кловун де термінове скликання ради безпеки оон...??
показать весь комментарий
12.06.2024 18:19 Ответить
Яка рада безпеки -- саміт снімают клієнт уєзжаєт на носі!!!!!!1 Миру той що.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:28 Ответить
ВОНО все коментує та спічуває...

Ну і коли все це закінчиться? З 2019 року лиха та нещастя так і сиплються на Україну... схоже Зеленський як специфічний магніт Сатани притягує на Україну та її народ тільки усе погане.

А може найпростіше вигнати з влади Видатного Лідера ********** з його ЗЕкублом, ніж терпіти шостий рік ВСІ ЦЕ?

Збирай , Вова, манатки - твій час вже 20 травня скінчився по Конституції . Тікай до Тель-Авіву поки ще це можливо . В Україні ти зі своїм ЗЕшмурдяком сядете дуже надовго за ваші "досягнення" з 2019 року.

Тобі вже й старець Байден на це натякнув, коли відмовився приймати участь в цьому каламутному східняку - "саміт миру". І Бразилець , і південоамериканець , і індус , і китаєць , і саудівець ... і ще багато інших керівників країн натякнули , відмовившись від участі у цьому ЗЕперфомансу.

Тільки на "зеленому" шМарафоні досі не вгамуються.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:21 Ответить
При Стефанчуку, який назвав зєлю легітимним, точно краще буде?
показать весь комментарий
12.06.2024 18:23 Ответить
краще мабуть вже не буде..
показать весь комментарий
12.06.2024 18:30 Ответить
Як казав один найвеличнійєвшивий 5+ років тому

Хуже Нє Будєт (с)
показать весь комментарий
12.06.2024 18:47 Ответить
Обрати адекватного Голову Ради можно за день

- так у 2014му замінили рьіга В.Рибака.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:44 Ответить
Адекватного? Зєлєнє стадо? При д'Єрьмаку?
показать весь комментарий
12.06.2024 18:45 Ответить
Зелене стадо що, не хоче жити?

Їрмака вони і самі ненавидять.

У 2014му навіть рьіги проголосували за відставку Рибака - через день після втечі ЯнукОвоча.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:54 Ответить
Риги проголосували за зупинення наступу бєркута на залишки Майдану ввечері 20.02.2014.
Але ці зєлєні баранці не здатні на подібні вчинки.
Просто пліснява.
показать весь комментарий
12.06.2024 19:16 Ответить
Але ж в них є дупи.

І в тих дупах пече все більше.

Без Зе - виженуть і Хряка-Стефанчука.
показать весь комментарий
12.06.2024 19:34 Ответить
Та й тому що до протестувальників підїжджали хлопці зі Львова не з битами вже,і беркут сикнув,а риги тим більше
показать весь комментарий
12.06.2024 21:59 Ответить
Стефанчука можна замінити іншим депутатом ВР. Як гарно попросити.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:45 Ответить
Є сумніви, враховуючи те, що ОПа зараз рулить процесом.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:47 Ответить
стефанчук обирається не народом, а ВР. У минулому ВР під тиском обставин вибрала не найкращого, але хоч більш відповідального голову. і він зміг організувати вже нові вибори. і навіть якось намагався чинити опір агресії.
показать весь комментарий
13.06.2024 09:51 Ответить
Взагалі не вірю зєлєній плісняві. Оберуть того, на кого його високість д'Єрьмак пальцем покаже. Інакше - татаров з папочкой вже напоготові, недоторканість не допоможе.
показать весь комментарий
13.06.2024 10:58 Ответить
Уймись на кого працюеш
показать весь комментарий
13.06.2024 15:42 Ответить
показать весь комментарий
13.06.2024 16:12 Ответить
бразилец будет
показать весь комментарий
12.06.2024 18:25 Ответить
хіба що якогось посла пришле. Лула вже давно сказав, що його не буде на саміті.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:28 Ответить
Вчера промелькнула новость что бразилец надумал быть , а перед этим появилась новость, шо многие страны пошли в отказную.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:35 Ответить
ніт. трошки не так. це не бразилець надумав, це Мілей - аргентинець передумав і вирішив все таки приїхати на прохання Вови і на прохання нашої великої діаспори в Аргентині.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:40 Ответить
В тютельку. Ваша правда.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:44 Ответить
погано ми працюємо інформаційно з діаспорою. вони певно теж вважають перезидента героєм бо не втік. тоді коли по всіх параметрах це явний зрадник
показать весь комментарий
13.06.2024 09:53 Ответить
Портніков говорить, що війна може та напевно і буде тривати ще у тій чи іншій фазі десятки років.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:26 Ответить
При всій повазі до ВІталія Портнікова ,а я вважаю його найбільш
освіченим та найбільш професійним журналістом України .

Але коли він оголошує свої пророцтва на десятиліття - не вірю .
показать весь комментарий
12.06.2024 20:06 Ответить
та я теж не хочу в таке вірити. і відмовляюся в таке вірити. проте прогнози розумної освіченої людини схильні виглядати більш реалістичними, ніж прогнози в 2-3 тижні чи в 2-3 місяці чи в каву у Ялті наступного (2023-го) року.. і на сьогодні ми маємо в реальності в тій чи іншій фазі війну з кацапнею тривалістю уже 10,5 років.
показать весь комментарий
12.06.2024 21:07 Ответить
Впевнена ,що на сьогодні жодна людина в світі не має
уявлення ,не тільке про те ,що буде з Україною через
десять-двадцять років ,а й про те ,що буде взагалі з усім
людством за цей період .
Країни вступають в гонку озброєнь ,в т.ч. і ядерних .
показать весь комментарий
12.06.2024 21:50 Ответить
саме так. точно і напевно цього не знає ніхто. однак прогнози - це річ не точна, а приблизна. тож краще орієнтуватися на прогнози розумної людини, проте надіятися на краще. тоді і розчарувань менше буде, як багатьох вони накрили після неможливості попити кави в Ялті влітку минулого року.
показать весь комментарий
12.06.2024 21:59 Ответить
ми не переживемо десятки років
показать весь комментарий
12.06.2024 23:07 Ответить
ну така вже наша доля. головне чим побільше кацапів звести з цього світу..
показать весь комментарий
12.06.2024 23:11 Ответить
чудесне перетворення оптиміста в песиміста?
показать весь комментарий
12.06.2024 23:22 Ответить
я ніколи не був оптимістом. я завжди на речі дивлюся реально, без рожевих окулярів.
показать весь комментарий
13.06.2024 00:22 Ответить
були були. А тепер пішов депресняк
показать весь комментарий
13.06.2024 00:35 Ответить
та не були. не фантазуй.
показать весь комментарий
13.06.2024 00:43 Ответить
він мабуть родич провидця глоби, який пророчив у президенти жінку. а потім виявилося що помилився у своїй астрології бо вона фарбувала волосся. а він по своїй тупості думав, що вона типова блондинка
показать весь комментарий
13.06.2024 09:55 Ответить
Який Тель-Авів? Камера, без варіантів!Чи тварина, яка вбила сотні тисяч українців разом зі своїм кумиром, путіним, поїде зі своїми вилупками додому, наче нічого не сталося? Нормальний варіант!
показать весь комментарий
12.06.2024 18:51 Ответить
так і буде. в країні немає сил, які зможуть арештувати його з камарилью до того, як вони здриснуть. А віддавати вже треба буде по суду з доказами зради і вини.
показать весь комментарий
13.06.2024 09:57 Ответить
Царство Небесне загиблим та кривава помста вбивцям.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:25 Ответить
Моментальный удар по воронежу!
показать весь комментарий
12.06.2024 18:40 Ответить
Вісім жертв
показать весь комментарий
12.06.2024 18:47 Ответить
Бахнуло очень прилично, хоть я и нахожусь в другой части города.
Интересно, куда хотели попасть?
Судя по видео попали в какое-то административное здание а не жилой дом, максимум трехэтажное.
показать весь комментарий
12.06.2024 19:09 Ответить
Давній товариш зателефонував відтіля: куди кацапня цілила--невідомо, але влучила у центрі міста, де розташовані сталінські 2-х та 3-и поверхівки. Там є і адмінбудівлі, а також просто звичайні житлові. Але жодних військових або поліцейських... такі справи...
показать весь комментарий
12.06.2024 20:33 Ответить
там такі "адмінбудівлі", що найцінніша поруч, це податкова криворіжська.
показать весь комментарий
12.06.2024 20:46 Ответить
Так де таки бахнуло? Я по Петра Калнишевського (Харитонова) якраз до площі Визволення прямував, в магазинчик за циберками заходив. Хлопок був гучній, але як здалося дуже близький і не дуже потужний. Як того року 31 липня по Український прилетіло було навпаки. Могутність вибуху всім тілом почув, і підошвами також.
показать весь комментарий
13.06.2024 08:00 Ответить
Скорбота за загиблими. Партнери МАЮТЬ підсилювати наше ППО? Шо він меле?Шо за ракета,звідки запуск?Кривий Ріг фактично поряд з окупованой частиною.Таку загрозу ПВО не лікує.
показать весь комментарий
12.06.2024 19:09 Ответить
Потрібно бути не коментатором ( є кому коментувти,), а керівником ДЕРЖАВИ.
показать весь комментарий
12.06.2024 19:30 Ответить
Кожну секунду ********... Не мать вони жити...
Людей жаль... Тримайтеся, Кривий Ріг!!!
показать весь комментарий
12.06.2024 19:43 Ответить
"Україна разом з партнерами має посилювати ППО." Джерело:

ППОм війну не виграєш...
показать весь комментарий
12.06.2024 19:51 Ответить
Сьогоднішній день - не радісний, а сумний.
Бо не лише люди цивільні загинули від рашистських ракет. Але ще й у наш літак Су-27 (не макет) поцілив ворожий "Іскандер" на відкритому майданчику аеродрому в Миргороді (в мережі є відео, зняте з дрона-розвідника ворога).
Виникають питання: чому в зоні досяжності ворожих балістичних ракет залишаються наші військові літаки, яких і так не багато? Чому не було сповіщення про наближення до аеродрому ворожого БПЛА? Чому аеродром не захищений від ворожих дронів?
І ще багато таких "чому".
показать весь комментарий
12.06.2024 19:57 Ответить
Єрмак...
показать весь комментарий
12.06.2024 20:12 Ответить
Ці питання до чинної влади йдуть одним пакетом: чому здали Південь країни з ГРЕС та двома АЕС, чому "вагнергейт", чому Марченко, Кривонос, Червінський, чому урочисте розмінування напередодні знамого вторгнення... ЧОМУ?! ЧОМУ?! ЧОМУ?!
Та таке доволі просте питання: чому Державою керує хєр знає хто необраний ні на яких виборах жодним українцем?!
показать весь комментарий
12.06.2024 20:45 Ответить
Вибори?
показать весь комментарий
12.06.2024 21:11 Ответить
А з чого ти вирішив, що то не макет?
показать весь комментарий
12.06.2024 20:49 Ответить
Ворогу конче потрібно морально заспокоїти скрєпних через нещодавне ураження двох СУ-57.
Це невимушене бажання треба обовʼязково задовільнити. Підстановкою макету нашого літака. Без камуфляжу та маскувальної сітки. Щоб макет був добре помітним з розвідувального БпЛА.
Тоді до втрачених Су-57 можна буде додати втрату пари-трійки КР та Ішахедів.
показать весь комментарий
12.06.2024 23:00 Ответить
Ну насправді бувають ситуації і коли літак ламається і не може злетіти вчасно. Але макети не ворог робить для відосиків, це частина тактики ЗСУ для протидії ракетам і дронам.
показать весь комментарий
12.06.2024 23:39 Ответить
Літаки - складна бойова техніка, виникають несправності, трапляються пошкодження, які тимчасово не дозволяють зліт. Вочевидь, літак на землі ретельно маскують, приховують від розвідки ворога. Це класика. Мова про інше.
Якщо ворог нещодавно втратив цінні бойові літаки, то він із зрозумілих причин прагне скоріш уразити наші літаки у відповідь. І доповісти про свій успіх наверх. Це його прагнення, яке ми маємо використати.
Зокрема, доцільно підставляти ворогу макети тоді, коли відомо, що ворог прагне помсти за понесені втрати. У такі моменти ворог нетерплячий і емоціонально неврівноважений. І не особливо не вагаючись, скоріш за все нанесе удар по макету без дорозвідки.
Окрім того, ураження навіть явного макету у доповіді в кремль завжди можна подати, як ураження бойового літака.
показать весь комментарий
13.06.2024 01:02 Ответить
Це розплата за вибори 2019 року..шкода що страждають невинні,що мали розум у 2019..а винні здриснули за кордон
показать весь комментарий
12.06.2024 22:30 Ответить
Не смiши. Украiна завжди була пiд загрозой вiйни з фр. Це тiльки питання часу.
показать весь комментарий
12.06.2024 22:56 Ответить
Тут дійсно платять за коментарі проти Зеленського. Дивно що ви питаєте
показать весь комментарий
12.06.2024 23:09 Ответить
Всі, хто пише коментарі проти Президента-зрадники! Питання не в призвіщі.
показать весь комментарий
13.06.2024 00:05 Ответить
Дивно лише одне. Чого Лідор не піде туди, куди він обіцяв на стадіоні, якщо не справиться ? На сцені у трусах він може робити будь-які ДИВНІ заяви БЕЗ ТРАГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ УКРАЇНИ. Прострочений президент - це як прострочено молоко у Сільпо чи АТБ. Треба дуже уважно вчитуватись .......
показать весь комментарий
13.06.2024 06:42 Ответить
Ви спілкуєтеся з ботом причому тупим. Якщо сам не є ботом заспам цього свіжовилупленого.
Я - Володимир Павлович якому цензор обрізав крила
показать весь комментарий
13.06.2024 10:07 Ответить
Дякую. Взяв до уваги. Антіквара України.
показать весь комментарий
13.06.2024 18:38 Ответить
боте, йди за крейсером мацква. ти спочатку визначись - хто ти. чоловік чи жінка? даремно подоляк платить настільки тупим.
показать весь комментарий
13.06.2024 10:04 Ответить
При Порошенко армія мордора стояла біля північного кордону? Ні. Приїзджав директор ЦРУ з попередженням про наступ з півночі? Ні. Тому і не будували там великих укріплень, бо ми не якась там Німеччина з купою грошей. В умовах дуже обмеженого бюджету в першу чергу будувалося там де було найбільш вирогідно отримати наступ, де стояли їхні війська,а не по всьому кордону, і побудовані при ньому укріплення на сході стояли дуже довго, навіть при повномасштабці.

А цього віслюка за пів року попереджали про наступ з півночі. Фото зі скупченнями військ показували. Маршрути просування, все було в доступі. Але це створіння це просто проігнорувало! Що, не спокійна тоді була ситуація щоб копати?? Але ж винен Порошенко, мля
показать весь комментарий
13.06.2024 10:17 Ответить
" я вам нічяво нє абісчял. І таких обстрілів теж. Просто треба подивитись в очі та перестати стріляти на Великому крадівництві." (з мемуарів "Похождєніє Бубочкі з кріслом президента")
показать весь комментарий
13.06.2024 06:34 Ответить
мразі прокляті !!
показать весь комментарий
13.06.2024 10:10 Ответить
Росія має зброю з руйнівною силою. Вже понад рік ЗСУ не можуть йому нічим протиставити. Це керовані авіаційні бомби (КАБ), які російська авіація скидає за межі зони ураження українських систем ППО. Вони досить точні і знищують все живе в радіусі декількох десятків метрів. Але головна перевага КАБ полягає в тому, що це дійсно масова зброя, яка коштує не надто дорого і може стабільно поставлятися на фронт.
показать весь комментарий
13.06.2024 11:55 Ответить
а людям не интересно где все ППО ? или не часі ?
показать весь комментарий
13.06.2024 14:09 Ответить
Да умный человек перемовыны не вартують ничего,а сколько ещё надо убить гражданских простых людей в том числе детей , ракетами и беспилотниками, что б их жизнь,что нибудь вартувала
Кто дасть ответ
показать весь комментарий
13.06.2024 15:39 Ответить
 
 