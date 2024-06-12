Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 9 человек погибли, 29 - пострадали, среди них 5 детей. Аварийно-спасательные работы завершены. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В результате ракетного удара россиян по Кривому Рогу сегодня, 12 июня, известно о 9 погибших и 29 пострадавших людях. Аварийно-спасательные работы завершены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Ежедневно и ежечасно российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.



Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты выпустили ракету в сторону Кривого Рога: В городе прогремел взрыв

Как подчеркнул Зеленский, современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, украинских городов и позиций. И Украина максимально нуждается в них.

Обновлена ​​информация о погибших и пострадавших

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество погибших в результате ракетной атаки РФ на Кривой Рог возросло до 8 человек. Кроме того, по меньшей мере 21 человек пострадал, среди травмированных – два ребенка. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Он отметил, что поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковиками и психологи.





Ранее сообщалось, что россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога, есть пострадавшие

ОБНОВЛЕНО:

Позже Офис Генпрокурора написал: Число погибших в результате вражеской атаки по Кривому Рогу увеличилось до 9. Ранены 29 человек, среди них 5 – дети. Поисково-спасательная операция продолжается.

В 22:14: министр МВД Украины Игорь Клименко написал: "Аварийно-спасательные работы завершены. Погибли 9 человек и 29 пострадали. Среди травмированных - 5 детей"