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Новости Война
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Оккупанты выпустили ракету в сторону Кривого Рога: В городе раздался взрыв

Швидкісна ціль у бік Кривого Рогу

Российские войска запустили ракету в сторону Кривого Рога в Днепропетровской области. В городе был слышен звук взрыва.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - говорится в сообщении.

По данным Суспільного в городе прогремел взрыв.

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Кривой Рог (1403) обстрел (27259) Воздушные силы (2318)


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Пролюбiлi цiль.
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12.06.2024 16:05 Ответить
Сегодня аншлаг просто какой-то. С утра Новомосковск, потом Запорожье, а вечером Кривой Рог. Где ПВО, Вова?
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12.06.2024 16:24 Ответить
ПВО до сраки, проти баллістики ПРО треба, більше петріотів.
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12.06.2024 16:26 Ответить
А вова в Київі, там тихіше!
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13.06.2024 06:57 Ответить
 
 