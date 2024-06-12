Оккупанты выпустили ракету в сторону Кривого Рога: В городе раздался взрыв

Российские войска запустили ракету в сторону Кривого Рога в Днепропетровской области. В городе был слышен звук взрыва.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - говорится в сообщении.

По данным Суспільного в городе прогремел взрыв.

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