Оккупанты выпустили ракету в сторону Кривого Рога: В городе раздался взрыв
Российские войска запустили ракету в сторону Кривого Рога в Днепропетровской области. В городе был слышен звук взрыва.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - говорится в сообщении.
По данным Суспільного в городе прогремел взрыв.
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показать весь комментарий12.06.2024 16:05 Ответить Мне нравится 0
Dmitry Perepechin
показать весь комментарий12.06.2024 16:24 Ответить Мне нравится 0
anna petrova #587029
показать весь комментарий12.06.2024 16:26 Ответить Мне нравится 1
Светлана Михайловна
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