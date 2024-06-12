Окупанти випустили ракету в бік Кривого Рогу: У місті пролунав вибух
Російські війська запустили ракету в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині. У місті було чути звук вибуху.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.
За даними Суспільного, у місті пролунав вибух.
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Mine
показати весь коментар12.06.2024 16:05 Відповісти Мені подобається 0
Dmitry Perepechin
показати весь коментар12.06.2024 16:24 Відповісти Мені подобається 0
anna petrova #587029
показати весь коментар12.06.2024 16:26 Відповісти Мені подобається 1
Светлана Михайловна
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