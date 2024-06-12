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Окупанти випустили ракету в бік Кривого Рогу: У місті пролунав вибух

Швидкісна ціль у бік Кривого Рогу

Російські війська запустили ракету в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині. У місті було чути звук вибуху.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

За даними Суспільного, у місті пролунав вибух.

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Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28633) Повітряні сили (2665)


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12.06.2024 16:05 Відповісти
Сегодня аншлаг просто какой-то. С утра Новомосковск, потом Запорожье, а вечером Кривой Рог. Где ПВО, Вова?
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12.06.2024 16:24 Відповісти
ПВО до сраки, проти баллістики ПРО треба, більше петріотів.
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12.06.2024 16:26 Відповісти
А вова в Київі, там тихіше!
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13.06.2024 06:57 Відповісти
 
 