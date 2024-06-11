Россияне запустили "Шахеды" на юго-востоке Украины

Вечером 11 июня Воздушные силы зафиксировали несколько групп вражеских БпЛА на юго-востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ВС ВСУ.

"Несколько групп вражеских ударных БпЛА из Запорожья на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград!" - говорится в сообщении.

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