Россияне запустили "Шахеды" на юго-востоке Украины
Вечером 11 июня Воздушные силы зафиксировали несколько групп вражеских БпЛА на юго-востоке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ВС ВСУ.
"Несколько групп вражеских ударных БпЛА из Запорожья на Днепропетровщину, курсом на Днепр, Павлоград!" - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий11.06.2024 23:53 Ответить Мне нравится 2
Тонка червона лінія
показать весь комментарий12.06.2024 00:10 Ответить Мне нравится 0
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