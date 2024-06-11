Росіяни запустили "Шахеди" на південному-сході України
Ввечері 11 червня Повітряні сили зафіксували кілька груп ворожих БпЛА на південному-сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ.
"Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград!" - йдеться в повідомленні.
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