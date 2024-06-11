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Росіяни запустили "Шахеди" на південному-сході України

Атака Шахедів ввечері 11 червня

Ввечері 11 червня Повітряні сили зафіксували кілька груп ворожих БпЛА на південному-сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

"Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Повітряні сили попереджають про рух ворожих БпЛА на півдні

Автор: 

безпілотник (4198) Повітряні сили (2665) повітряна тривога (921)


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Він мав на увазі, що єдиного типу безпілотника, а не те що кацапські шахіди не літають у нас
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11.06.2024 23:53 Відповісти
На пітьмі тривога.

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12.06.2024 00:10 Відповісти
 
 