Росіяни запустили "Шахеди" на південному-сході України

Ввечері 11 червня Повітряні сили зафіксували кілька груп ворожих БпЛА на південному-сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

"Кілька груп ворожих ударних БпЛА із Запоріжжя на Дніпропетровщину, курсом на Дніпро, Павлоград!" - йдеться в повідомленні.

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