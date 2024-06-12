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Россияне ударили ракетой по жилому сектору Кривого Рога: есть пострадавшие

ракета

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне попали в жилой сектор. Предварительно, есть пострадавшие. Детали уточняем.

Воздушная тревога продолжается. Не покидайте безопасных мест до отбоя", - говорится в сообщении.

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Накануне в Воздушных силах сообщали, что российские войска запустили ракету в сторону Кривого Рога на Днепропетровщине. В городе был слышен звук взрыва.

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27259)


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