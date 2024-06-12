Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу: є постраждалі
Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни поцілили у житловий сектор. Попередньо, є постраждалі. Деталі уточнюємо.
Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", - йдеться в повідомленні.
Напередодні у Повітряних силах повідомляли, що російські війська запустили ракету в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині. У місті було чути звук вибуху.
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