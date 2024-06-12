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Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу: є постраждалі

ракета

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни поцілили у житловий сектор. Попередньо, є постраждалі. Деталі уточнюємо.

Повітряна тривога триває. Не залишайте безпечних місць до відбою", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, дронами та артилерією: на Нікопольщині пошкоджено 26 приватних будинків, в Криворізькому районі БпЛА влучив у заправку. ФОТОрепортаж

Напередодні у Повітряних силах повідомляли, що російські війська запустили ракету в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині. У місті було чути звук вибуху.

Автор: 

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