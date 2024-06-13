Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині - постраждали дві дитини

Унаслідок атаки російських військ на Новомосковськ на Дніпропетровщині постраждало двоє дітей: дівчатка трьох і дванадцяти років. У місті пошкоджені 9 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома", написав він.

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Також виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.

ОВА з’ясовує деталі.