Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині - постраждали дві дитини
Унаслідок атаки російських військ на Новомосковськ на Дніпропетровщині постраждало двоє дітей: дівчатка трьох і дванадцяти років. У місті пошкоджені 9 житлових будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома", написав він.
Також виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.
ОВА з’ясовує деталі.
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Роман с камнем
показати весь коментар13.06.2024 18:46 Відповісти Мені подобається 1
Роман с камнем
показати весь коментар13.06.2024 18:49 Відповісти Мені подобається 1
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