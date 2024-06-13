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Росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині - постраждали дві дитини

Обстріл Дніпропетровщини

Унаслідок атаки російських військ на Новомосковськ на Дніпропетровщині постраждало двоє дітей: дівчатка трьох і дванадцяти років. У місті пошкоджені 9 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома",  написав він.

Також дивіться: Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: постраждала 1 людина. ФОТОрепортаж

Також виникла пожежа. Пошкоджені 9 житлових будинків.

ОВА з’ясовує деталі.

Автор: 

обстріл (28633) Лисак Сергій (125) Дніпропетровська область (3760)


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Кацапопідари !!!! Таке мальованиче містечко....
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13.06.2024 18:46 Відповісти
Арковий міст через Яузу , "Релакс" на березі, козацька церква 16 ст. , рекреаційна зона , соснові ліси ... Тільки приємні спогади....
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13.06.2024 18:49 Відповісти
 
 