Россияне атаковали Новомосковск на Днепропетровщине - пострадали два ребенка

В результате атаки российских войск на Новомосковск на Днепропетровщине пострадали двое детей: девочки трех и двенадцати лет. В городе повреждены 9 жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне атаковали Новомосковск. На сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома", написал он.

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Также возник пожар. Повреждены 9 жилых домов.

ОВА выясняет детали.