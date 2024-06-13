Россияне атаковали Новомосковск на Днепропетровщине - пострадали два ребенка
В результате атаки российских войск на Новомосковск на Днепропетровщине пострадали двое детей: девочки трех и двенадцати лет. В городе повреждены 9 жилых домов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Россияне атаковали Новомосковск. На сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома", написал он.
Также возник пожар. Повреждены 9 жилых домов.
ОВА выясняет детали.
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Роман с камнем
показать весь комментарий13.06.2024 18:46 Ответить Мне нравится 1
Роман с камнем
показать весь комментарий13.06.2024 18:49 Ответить Мне нравится 1
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