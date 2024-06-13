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Россияне атаковали Новомосковск на Днепропетровщине - пострадали два ребенка

Обстріл Дніпропетровщини

В результате атаки российских войск на Новомосковск на Днепропетровщине пострадали двое детей: девочки трех и двенадцати лет. В городе повреждены 9 жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Россияне атаковали Новомосковск. На сейчас известно о двух пострадавших детях. У 3-летней малышки взрывная травма, ссадины и царапины. Она в больнице в состоянии средней тяжести. Еще у одной девочки, 12 лет, острая реакция на стресс. Оправляться будет дома", написал он.

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Также возник пожар. Повреждены 9 жилых домов.

ОВА выясняет детали.

Автор: 

обстрел (27327) Лысак Сергей (109) Днепропетровская область (3989)


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Кацапопідари !!!! Таке мальованиче містечко....
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13.06.2024 18:46 Ответить
Арковий міст через Яузу , "Релакс" на березі, козацька церква 16 ст. , рекреаційна зона , соснові ліси ... Тільки приємні спогади....
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13.06.2024 18:49 Ответить
 
 