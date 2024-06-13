Количество пострадавших в Новомосковске увеличилось до 6. Никопольщину оккупанты атаковали дронами-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 13 июня россияне обстреливали Новомосковск Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие, и били дронами-камикадзе по Никопольскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Новомосковске, по уточненной информации, шестеро пострадавших. Среди них двое детей.

Кроме того, из-за вражеской атаки поврежден 91 частный дом, 5 учебных заведений, газовая инфраструктура. Пожар спасатели уже потушили.

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Также сегодня оккупанты били дронами-камикадзе по Никопольщине. Под ударами находились Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громада.



Как сообщается, люди не пострадали. Изуродовано админздание, предприятие, кафе и здание, которое не эксплуатировалось.

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