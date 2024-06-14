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Ночью по всей территории Украины объявляли тревогу из-за комбинированной атаки РФ

ракети,шахеди

В ночь на 14 июня в Украине объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Накануне вечером 13 июня россияне запустили "шахеды", впоследствии стало известно о взлете российских бомбардировщиков ТУ-22 М3 и ТУ-95 МС.

После 2 часов ночи в командовании Воздушных сил проинформировали о фиксации вражеских дронов-камикадзе. Впоследствии выяснилось, что беспилотники РФ направляются в сторону Староконстантинова.

Около 02:30 в регионе были слышны взрывы, силы ПВО отражали вражескую атаку.

После трех часов ночи предупредили о ракетной опасности для северо-запада страны. Позже в Воздушных силах заявили о фиксации движения ракет врага из Сумской области курсом на запад. Россияне запускали ракеты в несколько волн и разными направлениями, однако после маневрирования все они направлялись на Староконстантинов.

Около 04:45 в командовании Воздушных сил заявили об отбое угрозы вражеских атак. Так, в Украине начались отбои воздушной тревоги по областям.

Напомним, ночью в Запорожье был взрыв.

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Автор: 

беспилотник (3637) ракеты (3575) воздушная тревога (795)


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Без повноцінного закриття неба,вистояти нам буде дуже важко.Якби раніше допомогли нам з ППО,то й ГЕС і ТЕС б не були знищені настільки масово
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14.06.2024 06:43 Ответить
Очень переживаю за польских ПВОшников, летчиков. Опять у них была сложная, напряженная ночь...
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14.06.2024 06:44 Ответить
Дочекаємось "новин" від пшеків- аякже, херої, ніч не поспали...
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14.06.2024 07:10 Ответить
 
 