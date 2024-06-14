Утром россияне атаковали Староконстантинов "Кинжалом"
Утром 14 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета МИГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Скоростная цель на Киевщине! Курс юго-западный! Предположительно - Кинжал!" - говорится в сообщении.
Через несколько минут корреспонденты "Суспільного" сообщили о том, что в Хмельницкой области прогремели взрывы.
По предварительным данным, враг атаковал Староконстантинов ракетой "Кинжал".
В 6.18 мониторинговые каналы сообщили о взлете еще одного МИГ-34-К.
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Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти...
Не пригадуєш? І що?! Який результат ТВОГО, дебіле, вибору? А то все, що відбувається і є здійснення ЙОГО мрій... То кому ж то нах? Йому чи дебілам, як ти? Чи вам всім разом?
Ми відстояли право народу обирати Президента України. Так само ми віЗновимо право громадян обирати депутатів. Вибори до Верховної Ради V раїни відбуватимуться за вlдкритими списками, а до місцевих рад - за міжоритарною системою.
Ми скасуемо недоторканність депутатів, суддів та Президента. Кількість депутатів буде скорочена, Верховна Рада працюватиме відповідально i грофесійно, парламентський безлад буде припинений.
В Украіні знищена політична цензура. Ми захистили свободу слова. На черзі - утвердження незалежної журналістики, громадський контроль за інформаційним простором, пріоритет для національного медійного продукту. Я відроджую пам'ять про національні трагедії та перемоги. Ми пам'ятасмо минуле, щоб мати майбутне. Ми досяг.эи порозуміння у суспільстві щодо засудження Голодомору та iнщиx злочинів проти українського народу.
В Україні й надалі буде відновлюватися історична справедливість: громадяни жертви сталінського режиму отримають компенсацію у вигляді доплат до пенсій.
Ми віддаемо належне ролі християнства у становленні української націі i держави. Поважаючи право ycix на свободу віросповідання, прагнемо едності українського православ'я.
Моя мета - членство України в CC. Громадяни України відчують на собі переваги европейського курсу. Українці отримають право в'їзду до країн CC в безвізовому режимі, ïx права за кордоном будуть захищені. У непростих умовах Україна зберігае суверенітет i територіальну цілісність.
Як Верховний Головнокомандувач я не залишу Україну наодинці із зовніііініми загрозами. Разом з свропейськими сусідами ми будемо зміцнювати свроатлантичну систему колективної безпеки. Україна залишаеться вірною своїм зобов'язанням i добиватиметься взаемності від держав-партнерів.
Чорноморський флот Російської Федерації буде виведений з України до 2017 року відповідно до Конституціі' Укра/ни та укладених угод.
Україна самостійно визначае зовнішню політику відповідно до власних національних інтересів. Ми різні, але ми - рівні, i я буду вести активний діалог з усіма нашими сусідами на засадах рівноправності, дОбросусідства та взаемної
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Януковича не треба друкувати ??? чи надрукувати .......
Хто голосував за Зеленського за Януковича за Ющенко за Кучму....... марсіани ???? чи боти як ти.....
Треба розуміти, ти дуже спішило свій висер набрати, тому й так? А що, в методичці готових не було?
Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців.
Чи про свій висер ніби-то від Ющенка? А то тут яким боком?! Мова не про Ющенко і навіть не про Порошенка, а про Зеленського і його слуг, якого ідіоти зробили президентом, а в результаті має ось все це! Ющенко тут яким боком? Чи просто все, фантомні болі? ну то до лікарів, може вони допоможуть, хоча лікарі тут, напевно, безсилі...
невихована тварина .... що б з вами на ти розмовляти.
Крилаті ракети летать по горизонтальній траєкторії, паралельно землі, перед заходом на ціль деякі роблять невеличку вертикальну горку висотою 2-5 км.
Петріоти перехоплюють цілі на висоті до 24 км. Але Петріот працює в зв'язці з супутником розвідки цілей, і якщо він не в зоні - робота може бути неефективною. Каtsaпи вкурсі і, як бачите, Кинжали запускають не коли завгодно (під шумок масованої атаки), а тоді, коли ефективність Петріотів найнижча.
А "блокувать" будеш свого кота в туалеті!
До речі - "неврастенія", в українській мові, пишеться через "А", а не через "О", "грамотію"
У нас же один мудак з надпричепом привіз здається в Каховку сто тон зерна і заїхавши на ваги повністю зламав їх. Уявіть собі - як він перед цим ламав дорожнє покриття. Яке само по собі не надто надійно зрблене. Що доброго зробленого було за теперішньої влади - це зважування по дорозі (причому по осях як і за кордоном) проїзджих фур. Знаю що водії боялися перевантажити. І відправники вантажів, які теж несли відповідальність, жорстко контролювали вагу.
Але якщо вантажі будуть в межах норми важливим буде ще і якість дорожнього полотна. Яка в останій час під питанням. Бо як я чув стандарти дбудівництва були змінені.