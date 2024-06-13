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В России взлетели 9 бомбардировщиков Ту-22м3 и Ту-95мс, - Воздушные силы

ту22

С двух российских аэродромов поднялись в небо 9 бомбардировщиков: 4 Ту-22м3 и 5 Ту-95мс.

Об этом пишут воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Тамбова отмечается взлет 4-х ТУ22 М3! Курс юго-восточный. Замечено вылет 5-ти бортов ТУ95 ТС из Оленегорска", - говорится в сообщениях ВС ВСУ.

Подробнее о самолетах

Ту-95 – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Его предназначение – уничтожение стратегических объектов в тылу врага. Самолет способен нести на борту 6 находящихся в барабане ракет Х-55, Х-555. Еще 8 ракет Х-101 бомбардировщик несет на пилонах под крыльями.

Ту-22М – советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяющейся стреловидности. Может нести ядерное оружие. Ту-22М3 производили с 1978 по 1993 год и эксплуатируют сейчас. Он может нести крылатые ракеты типа Х-22.

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Автор: 

ракеты (3575) россия (95652) самолет (3598) бомбардировка (451)


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Топ комментарии
+15
"В Росії злетіли 9 бомбардувальників" От в один з таких вечорів в дуже недалекому майбутньому їх всіх треба одночасно приземлити з повним боєкомплектом на території раші. За допомогою F16. А не по одному класти, бо ворог швидко вчиться на помилках.
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13.06.2024 23:55
+14
Це моя сама заповітна мрія. І я молюся, щоб вона, нарешті, здійснилася. Запердохані ТУшки - за це я відкрию саме дороге вино, яке знайду.
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14.06.2024 00:02
+8
Тож нехай усі Ваші мрії здійсняться якомога скоріше.
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14.06.2024 00:06
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Правила форума Совет форумчан
"В Росії злетіли 9 бомбардувальників" От в один з таких вечорів в дуже недалекому майбутньому їх всіх треба одночасно приземлити з повним боєкомплектом на території раші. За допомогою F16. А не по одному класти, бо ворог швидко вчиться на помилках.
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13.06.2024 23:55 Ответить
Це моя сама заповітна мрія. І я молюся, щоб вона, нарешті, здійснилася. Запердохані ТУшки - за це я відкрию саме дороге вино, яке знайду.
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14.06.2024 00:02 Ответить
Тож нехай усі Ваші мрії здійсняться якомога скоріше.
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14.06.2024 00:06 Ответить
https://rozetka.com.ua/petrus_3147715090135/p6273069/
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14.06.2024 00:07 Ответить
О, й знижка гарна…
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14.06.2024 00:24 Ответить
якщо ми доживемо до того вина....
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14.06.2024 00:17 Ответить
Те Тушки запускают крылатые ракеты за сотни километров до целей, Ф-16 их никак не достанут, те только против носителей КАБов помогут
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14.06.2024 01:39 Ответить
Яка відстань від Харкова до Волгограда - так ось Ту - 95 Ф 16 не дістануть .
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14.06.2024 00:07 Ответить
F16 у цьому, нажаль, не допоможуть аж ніяк. Ці стратегічні літаки можуть випускати ракети по Україні з Каспійського моря - що у кілька разів перевищує максимальну дальність ураження озброєння F16.
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14.06.2024 01:41 Ответить
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14.06.2024 00:05 Ответить
В Москве горит конструкторское бюро ОКБ «Сухого», сообщают росСМИ.

Весь дым сдувает ветром на Боткинскую больницу.
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14.06.2024 00:06 Ответить
https://t.me/charter97_org/138648 t.me/charter97_org/138648
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14.06.2024 00:08 Ответить
Конструктори жєлтухой болєют?
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14.06.2024 00:12 Ответить
Ну дик лівер не витримує стільки бухати))
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14.06.2024 00:21 Ответить
Колись літун Гагарін долітався... Ці гагарінці мають наслідувати його приклад.
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14.06.2024 00:53 Ответить
 
 