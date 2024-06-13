В России взлетели 9 бомбардировщиков Ту-22м3 и Ту-95мс, - Воздушные силы

С двух российских аэродромов поднялись в небо 9 бомбардировщиков: 4 Ту-22м3 и 5 Ту-95мс.

Об этом пишут воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Тамбова отмечается взлет 4-х ТУ22 М3! Курс юго-восточный. Замечено вылет 5-ти бортов ТУ95 ТС из Оленегорска", - говорится в сообщениях ВС ВСУ.

Подробнее о самолетах

Ту-95 – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Его предназначение – уничтожение стратегических объектов в тылу врага. Самолет способен нести на борту 6 находящихся в барабане ракет Х-55, Х-555. Еще 8 ракет Х-101 бомбардировщик несет на пилонах под крыльями.

Ту-22М – советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяющейся стреловидности. Может нести ядерное оружие. Ту-22М3 производили с 1978 по 1993 год и эксплуатируют сейчас. Он может нести крылатые ракеты типа Х-22.

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