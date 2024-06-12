Рашисты утром атаковали Одесщину "Искандером", - ВК "Південь"

Российские оккупационные войска продолжают ракетный и авиационный террор южных регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Південь".

Атака на Одесскую область

Как отмечается, утром 12 июня 2024 года враг атаковал Одесскую область с территории временно оккупированного Крыма баллистической ракетой "Искандер-М".

А за прошедшие сутки вечером нанес авиационный удар управляемыми авиабомбами по Херсонщине.

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Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.

По данным Воздушных сил, уничтожено 5 из 6 ракет и 24 "Шахеды".