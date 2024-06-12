Рашисты утром атаковали Одесщину "Искандером", - ВК "Південь"
Российские оккупационные войска продолжают ракетный и авиационный террор южных регионов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Південь".
Атака на Одесскую область
Как отмечается, утром 12 июня 2024 года враг атаковал Одесскую область с территории временно оккупированного Крыма баллистической ракетой "Искандер-М".
А за прошедшие сутки вечером нанес авиационный удар управляемыми авиабомбами по Херсонщине.
Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.
По данным Воздушных сил, уничтожено 5 из 6 ракет и 24 "Шахеды".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Sharl
показать весь комментарий12.06.2024 12:41 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль