Уничтожены 5 из 6 ракет и 24 "Шахеда", - Воздушные силы
В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
Как отмечается, всего войска РФ применили 30 средств воздушного нападения:
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - рф.);
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф.);
- 24 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).
По данным Воздушных сил, к отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Что удалось сбить нашей ПВО?
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за падения обломков горит промышленный объект и склад на Киевщине, ранен человек.
Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну хоть сбитие кринжала услышал,а то что то давно ******* эту в районе киева не запускали.это сбитие ни с чем не спутать,и даже с 300 совковая работала не только нато пво.
Як бачим, Цензор за дві години до прибуття у район пуску ракет сповіщає про злет ТУ-95. Тобто їх відстежують і можливо радіокомандним методом виводити БПЛА у точку зустрічі. Якщо БПЛА буде одноразовим, потрібно йому підібрати у тому районі наземну ціль для тарану на випадок, якщо він розминеться з ТУ-95.