Уничтожены 5 из 6 ракет и 24 "Шахеда", - Воздушные силы

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, всего войска РФ применили 30 средств воздушного нападения:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - рф.);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф.);

24 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).

По данным Воздушных сил, к отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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Что удалось сбить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за падения обломков горит промышленный объект и склад на Киевщине, ранен человек.

Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.