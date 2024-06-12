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Уничтожены 5 из 6 ракет и 24 "Шахеда", - Воздушные силы

Результат роботи ППО у ніч на 12 червня 2024 року

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, всего войска РФ применили 30 средств воздушного нападения:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - рф.);
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф.);
  • 24 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).

По данным Воздушных сил, к отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине была тревога, взлетал МиГ-31К (обновлено)

Что удалось сбить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за падения обломков горит промышленный объект и склад на Киевщине, ранен человек.

Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.

Автор: 

ПВО (2765) ракеты (3573) дроны (3951) Воздушные силы (2318)


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Топ комментарии
+7
Цікаво , як подохне росія, тихо, борсаючись у грязі від алкогольної інтоксикації, поки не закопається у багнюці заживо чи не втопиться у калюжі власної сечі..
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12.06.2024 08:20
+3
мокши де живуть, там й серуть..країна-гібрід дурдому з помийкою..
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12.06.2024 09:08
+2
Також є версія, що не усі ракети вдало стартують і прямують до нас.
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12.06.2024 08:34
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Походу той єдиний не збитий іскандер прилетів до Одеси.
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12.06.2024 08:16 Ответить
шото жиденько,нахера 4 тушки подымать ради 4-5 ракет не понимаю.
ну хоть сбитие кринжала услышал,а то что то давно ******* эту в районе киева не запускали.это сбитие ни с чем не спутать,и даже с 300 совковая работала не только нато пво.
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12.06.2024 08:17 Ответить
Є версія, що технічний стан тушок вже не дозволяє підіймати більше.
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12.06.2024 08:28 Ответить
Також є версія, що не усі ракети вдало стартують і прямують до нас.
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12.06.2024 08:34 Ответить
Яр писав, що Каспій засерли ракетним паливом.
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12.06.2024 08:35 Ответить
мокши де живуть, там й серуть..країна-гібрід дурдому з помийкою..
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12.06.2024 09:08 Ответить
Цікаво , як подохне росія, тихо, борсаючись у грязі від алкогольної інтоксикації, поки не закопається у багнюці заживо чи не втопиться у калюжі власної сечі..
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12.06.2024 08:20 Ответить
Краще - нехай весело..з погромами, пожежами, підривами і т.і..
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12.06.2024 09:09 Ответить
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12.06.2024 09:32 Ответить
один з коментуючих виклав цікаве бачення того, що потрібно зробити, щоби рашистські Ту-шки взагалі з тих північних оленЕй не вилітали.
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12.06.2024 08:56 Ответить
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12.06.2024 09:04 Ответить
Знову цікаво. От що примусило кацапів в ніч на 01.06.25 шістьма ТУ- 95 МС нести аж 35 Х-101\Х-555 ,а сьогодні із-за полярного кола гнали 4 тих самих ТУ щоб випустити 4 такі самі ракети?Офіціали, може ви знаєте?
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12.06.2024 09:31 Ответить
Пора зробити "блукаючий БПЛА" с ракетою Р-73 - вага 105 кг, дальність пуску 20-40 км. До району пуску в Саратовській обл. з Шостки 900 км.
Як бачим, Цензор за дві години до прибуття у район пуску ракет сповіщає про злет ТУ-95. Тобто їх відстежують і можливо радіокомандним методом виводити БПЛА у точку зустрічі. Якщо БПЛА буде одноразовим, потрібно йому підібрати у тому районі наземну ціль для тарану на випадок, якщо він розминеться з ТУ-95.
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12.06.2024 09:32 Ответить
они до 23.30 летом всегда взлетают если пускают ракеты,если до 12 ночи не взлетели значит будет спок.утро если не брать баллистику в расчет)
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12.06.2024 10:11 Ответить
 
 