Знищено 5 із 6 ракет та 24 "Шахеди", - Повітряні сили
У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні?
Як зазначається, усього війська РФ застосували 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - Саратовська обл. - рф.);
- 1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. - рф.);
- 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).
За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Що вдалося збити нашій ППО?
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.
Нагадаємо, у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено. Також Цензор.НЕТ інформував, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну хоть сбитие кринжала услышал,а то что то давно ******* эту в районе киева не запускали.это сбитие ни с чем не спутать,и даже с 300 совковая работала не только нато пво.
Як бачим, Цензор за дві години до прибуття у район пуску ракет сповіщає про злет ТУ-95. Тобто їх відстежують і можливо радіокомандним методом виводити БПЛА у точку зустрічі. Якщо БПЛА буде одноразовим, потрібно йому підібрати у тому районі наземну ціль для тарану на випадок, якщо він розминеться з ТУ-95.