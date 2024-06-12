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Знищено 5 із 6 ракет та 24 "Шахеди", - Повітряні сили

Результат роботи ППО у ніч на 12 червня 2024 року

У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, усього війська РФ застосували 30 засобів повітряного нападу:

  •  4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - Саратовська обл. - рф.);
  • 1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. - рф.);
  • 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)

Що вдалося збити нашій ППО?

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  •  4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено. Також Цензор.НЕТ інформував, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.

Автор: 

ППО (3210) ракети (4028) дрони (4748) Повітряні сили (2665)


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Топ коментарі
+7
Цікаво , як подохне росія, тихо, борсаючись у грязі від алкогольної інтоксикації, поки не закопається у багнюці заживо чи не втопиться у калюжі власної сечі..
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12.06.2024 08:20
+3
мокши де живуть, там й серуть..країна-гібрід дурдому з помийкою..
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12.06.2024 09:08
+2
Також є версія, що не усі ракети вдало стартують і прямують до нас.
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12.06.2024 08:34
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Походу той єдиний не збитий іскандер прилетів до Одеси.
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12.06.2024 08:16 Відповісти
шото жиденько,нахера 4 тушки подымать ради 4-5 ракет не понимаю.
ну хоть сбитие кринжала услышал,а то что то давно ******* эту в районе киева не запускали.это сбитие ни с чем не спутать,и даже с 300 совковая работала не только нато пво.
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12.06.2024 08:17 Відповісти
Є версія, що технічний стан тушок вже не дозволяє підіймати більше.
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12.06.2024 08:28 Відповісти
Також є версія, що не усі ракети вдало стартують і прямують до нас.
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12.06.2024 08:34 Відповісти
Яр писав, що Каспій засерли ракетним паливом.
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12.06.2024 08:35 Відповісти
мокши де живуть, там й серуть..країна-гібрід дурдому з помийкою..
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12.06.2024 09:08 Відповісти
Цікаво , як подохне росія, тихо, борсаючись у грязі від алкогольної інтоксикації, поки не закопається у багнюці заживо чи не втопиться у калюжі власної сечі..
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12.06.2024 08:20 Відповісти
Краще - нехай весело..з погромами, пожежами, підривами і т.і..
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12.06.2024 09:09 Відповісти
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12.06.2024 09:32 Відповісти
один з коментуючих виклав цікаве бачення того, що потрібно зробити, щоби рашистські Ту-шки взагалі з тих північних оленЕй не вилітали.
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12.06.2024 08:56 Відповісти
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12.06.2024 09:04 Відповісти
Знову цікаво. От що примусило кацапів в ніч на 01.06.25 шістьма ТУ- 95 МС нести аж 35 Х-101\Х-555 ,а сьогодні із-за полярного кола гнали 4 тих самих ТУ щоб випустити 4 такі самі ракети?Офіціали, може ви знаєте?
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12.06.2024 09:31 Відповісти
Пора зробити "блукаючий БПЛА" с ракетою Р-73 - вага 105 кг, дальність пуску 20-40 км. До району пуску в Саратовській обл. з Шостки 900 км.
Як бачим, Цензор за дві години до прибуття у район пуску ракет сповіщає про злет ТУ-95. Тобто їх відстежують і можливо радіокомандним методом виводити БПЛА у точку зустрічі. Якщо БПЛА буде одноразовим, потрібно йому підібрати у тому районі наземну ціль для тарану на випадок, якщо він розминеться з ТУ-95.
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12.06.2024 09:32 Відповісти
они до 23.30 летом всегда взлетают если пускают ракеты,если до 12 ночи не взлетели значит будет спок.утро если не брать баллистику в расчет)
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12.06.2024 10:11 Відповісти
 
 