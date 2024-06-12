Ракетна атака на Київщину: через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад, поранено людину (оновлено). ФОТО

Цієї ночі ворог атакував регіон ракетами та БпЛА. Тривога тривала майже дві години.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

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Постраждалі через російську атаку

За даними ОВА, внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення - різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Пошкоджено об'єкти у двох районах

Водночас, станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області.

Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці". Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Також Кравченко зазначив, що через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.

В іншому районі - загорілося складське приміщення.

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Всі служби працюють на місцях, ліквідовуючи та фіксуючи наслідки атаки. Робота триває.

Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки.







Також пресцентр ДСНС показав кадри лікавідації пожежі на Київщині.

Як повідомлялося, війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено. Також Цензор.НЕТ інформував, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.