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Новини Війна
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Ракетна атака на Київщину: через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад, поранено людину (оновлено). ФОТО

Цієї ночі ворог атакував регіон ракетами та БпЛА. Тривога тривала майже дві години.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Також читайте: Росіяни регулярно змінюють висоту та швидкість ракет і дронів, - Повітряні сили

Постраждалі через російську атаку

За даними ОВА, внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення - різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Пошкоджено об'єкти у двох районах

Водночас, станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області.

Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці". Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Також Кравченко зазначив, що через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.

В іншому районі - загорілося складське приміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті, яка спалахнула внаслідок атаки РФ. ФОТОрепортаж

Всі служби працюють на місцях, ліквідовуючи та фіксуючи наслідки атаки. Робота триває.

Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки.

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

Також пресцентр ДСНС показав кадри лікавідації пожежі на Київщині.

Як повідомлялося, війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено. Також Цензор.НЕТ інформував, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.

Автор: 

Київська область (4041) ракети (4028) дрони (4748)


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Топ коментарі
+27
Провина за цю війну лежить на всіх москалях! Їх треба нищити всюди і завжди!
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12.06.2024 07:52
+16
бред собачий - пол миллиона убитых кацапов - это тоже путин? нет это ублюдочная русня виновата - как и их родня которая считает этих тварей героями
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12.06.2024 08:43
+9
Дешевле просто убить самого плешивого.. Желательно перед публикой.
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12.06.2024 07:50
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это война путина (он эту войну придумал и он ее начал) против Украины.
поэтому и ответная война должна быть лично против него.
нужно уничтожить ракетой дворец в геленджике (там наверное и кэша путинского полно хранится), дворец в новоогарево, дворец на алтае, и еще 3 дворца путина. + пару беспилотников запустить по путинским яхтам.

+ каждый день бахкать беспилотником по бункеру путина. чтобы он там обсирался внутри.
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12.06.2024 07:43 Відповісти
Дешевле просто убить самого плешивого.. Желательно перед публикой.
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12.06.2024 07:50 Відповісти
ну це самий простий метод закінчити війну.
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12.06.2024 08:10 Відповісти
Провина за цю війну лежить на всіх москалях! Їх треба нищити всюди і завжди!
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12.06.2024 07:52 Відповісти
бред собачий - пол миллиона убитых кацапов - это тоже путин? нет это ублюдочная русня виновата - как и их родня которая считает этих тварей героями
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12.06.2024 08:43 Відповісти
Осуществления плана поставить Украину в зависимость к рф стало осуществляться сразу после распада ссср 92-93гг.И в последующих годах это только усиливалось.После харьковских соглашений легко просматривался военный конфликт.Злокачественная опухоль созревала и её прорвало в 2014.Вместо этого дегенерата у росиян всегда есть 90% от жителей рф.
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12.06.2024 13:47 Відповісти
Задовбали москалі "уламками"!! Одні пожежі через них!
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12.06.2024 07:45 Відповісти
ну звыняй от этой куйни ни куда не деться ,даже если БЧ не подорвут а она расхерачит халабуду с профнастила типа склад будет считаться сбитой так как не долетело куда надо,на третий год войны стыдно не знать войной надо сейчас жить и дышать,есть еще такие недалекие которые выход от прихода отличить не могут.
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12.06.2024 08:13 Відповісти
Пардон, але в брехню про "уламки" не вірю.
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12.06.2024 08:36 Відповісти
Ти хотів з фото, короткометражками, картами Гугл. Кумедний)))))
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12.06.2024 08:44 Відповісти
верь кацапам
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12.06.2024 08:45 Відповісти
уламок обычный от крылатки оставляет воронку до 2,5 метров в глубину,и горит хер знает сколько,а так да не верь дальше)кацапы поразилли пункт подземный с 50 адмиралами планеты нибиру.5 ракет для киева и области это даже не серйозно,неуважительно со стороны козломордых **********)
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12.06.2024 08:50 Відповісти
Пардон, але ти просто взагалі не в темі і жодного разу навіть не бачив, як відбувається збиття і що після збиття падає потім униз.
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12.06.2024 09:08 Відповісти
вес например циркона баллистика около 4 тонн (общий)оно снесло полздания в киеве,без загорания.вес х 101-2400 кг.вот и думай какие уламки или ты думал ракеты по 1.5-2 метра длинной? х 101=7,5 метра,х 22-11,5 метра.
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12.06.2024 09:47 Відповісти
почитай ТТХ ракет, може повіриш
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12.06.2024 10:59 Відповісти
Найбільше брешуть перед виборами, пусля риболовлі і під час війни!
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12.06.2024 09:33 Відповісти
Киевская ПВО крепко держит небо:

молодцы, опять сбили все цели. Отличная работа.

Наверное, сбивали ракетами пэтриот или немецкого комплекса ирис.

Если бы получить от Запада 15-20 комплексов Пэтриот или Ирис, то можно плевать на все эти орковские атаки...
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12.06.2024 11:09 Відповісти
Ні, не плювати. Ракети до Петриотів чи Айрісів не розмножуються самі собою. І вони дуже дорогі. Західним партнерам колись може урватись терпець їх давати. Треба відбивати у орків бажання запускати по нам ракети.
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12.06.2024 11:54 Відповісти
 
 