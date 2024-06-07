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На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті, яка спалахнула внаслідок атаки РФ. ФОТОрепортаж

У Київській області рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, що виникла на промисловому об'єкті через атаку російських окупантів 7 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У Київській області триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами.

У Київській області сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки влучання ворожих дронів у промисловий об’єкт на Полтавщині: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Ліквідація пожежі на Київщині 7 червня
Ліквідація пожежі на Київщині 7 червня
Ліквідація пожежі на Київщині 7 червня

Автор: 

Київська область (4041) обстріл (28648) пожежа (4337) ДСНС (5118)


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Оце "впали уламки".
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07.06.2024 09:00 Відповісти
єта ***** восстановиться из шифонера главное чтобы не енергетика а с производством камбучи можно перебиться)
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07.06.2024 09:02 Відповісти
А сімʼї як перебʼються ? А це були зарплати ,податки . Чи може ви з своїх грошей їм вділите?
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07.06.2024 09:28 Відповісти
Дивлячись що виробляло те підприємство. Може, щось для фронту. Тканину, РЕБ, тощо.
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07.06.2024 10:27 Відповісти
Саме більше шкоди приносять уламки, може, краще уламками бити?
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07.06.2024 09:29 Відповісти
Саме більше шкоди приносить бездарне продажне злодюжне керівництво, котре досі не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. У нас добивають країну а ВОНО на по екскурсіях і гастролях - Філіпіни, Сінгапур, Франція...
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07.06.2024 10:19 Відповісти
мало того, так ЗЕдебіли ще дякують найвеличнішому за це
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07.06.2024 11:16 Відповісти
Гарна ідея. Хто понесе уламки до цілі та скине їх з потрібної висоти?
Якщо знайдеться охочий, можна видати замість уламків боєголовку.
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07.06.2024 10:26 Відповісти
 
 