На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті, яка спалахнула внаслідок атаки РФ. ФОТОрепортаж

У Київській області рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, що виникла на промисловому об'єкті через атаку російських окупантів 7 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У Київській області триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами.

У Київській області сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.

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