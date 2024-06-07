На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті, яка спалахнула внаслідок атаки РФ. ФОТОрепортаж
У Київській області рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, що виникла на промисловому об'єкті через атаку російських окупантів 7 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"У Київській області триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами.
У Київській області сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.
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