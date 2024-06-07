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Київська область (3801) обстріл (27076)

На Київщині внаслідок ворожої атаки горить промисловий об’єкт. ВIДЕО

У Київській області через атаку російських терористів сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО", - йдеться в повідомленні.

Кравченко додав, що внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області.

"Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами.

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Топ коментарі
+2
Собачий сказ у кацвпів і не лікуються 😡
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07.06.2024 09:31
+2
Зате у нашого "керівника" суцільні екскурсії і гастролі по світу.
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07.06.2024 10:12
+2
надо тебя с нелегитимным ИО на Саммит Жира с туалетными бумажками "о мире" отправить, заодно в космос, как делал совок «Послання "Мир", "Ленін", "СРСР"» в 1962. Эффект одинаковый
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07.06.2024 11:23
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Собачий сказ у кацвпів і не лікуються 😡
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07.06.2024 09:31 Відповісти
Різні думки. Багато хто вважає що в мізках московітів андрофагів духовний сифідіс, і заразна імперська, азіопська проказа....
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07.06.2024 10:55 Відповісти
ашіпка.....сифіліс......
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07.06.2024 10:57 Відповісти
Зате у нашого "керівника" суцільні екскурсії і гастролі по світу.
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07.06.2024 10:12 Відповісти
Не стогніть...Президентом воюючої країни бути - це на Банковій постійно сидіти чи в окопі? Що, В.Зеленському, порадите Ви?
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07.06.2024 11:19 Відповісти
надо тебя с нелегитимным ИО на Саммит Жира с туалетными бумажками "о мире" отправить, заодно в космос, как делал совок «Послання "Мир", "Ленін", "СРСР"» в 1962. Эффект одинаковый
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07.06.2024 11:23 Відповісти
Можливо, Ви президенту, щось порадите? Бо пи.діть - не мішки перевиртати, а от щоб щось конструктивне видати - "нємагу, я тока папіз.єть"...
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07.06.2024 12:11 Відповісти
Я ему саветую заткнуть рот газетаю. І тікає на Ростов, Его там ждут за невыполнение договорняков
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07.06.2024 12:35 Відповісти
У нього радників-зрадників до#єра і більше - одного абдристовича варто згадати, щоб зрозуміти, що інших до тіла не допустять.
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07.06.2024 14:14 Відповісти
Він не давно вже не президент воюючої країни. А в.о. Та і ніколи їм не був. А був придатком суфлеру під чутким керівництвом дерьмака.
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07.06.2024 12:07 Відповісти
Скільки ж вас критиканів...Ви чуєте, що я питаю?! Порадите що? Що президент повинен робити, щоб вам усім догодити?
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07.06.2024 12:20 Відповісти
Застрелитись або піти у відставку. Але можу закластись, що для першого вчинку у нього духу не вистачить, а для другого його кагал за усі чотири кінцівки триматиме, щоб залишався. Воно недієздатне, воно акторішка, що завчає тексти і кривляється на публіці
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07.06.2024 14:19 Відповісти
Удавитись. Тихо десь у сараї.
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07.06.2024 20:14 Відповісти
Не плутайте. В.о. президента.

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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09.06.2024 09:32 Відповісти
ему порадити - убится апстену - из-за него тысячи украинских людей пострадали были ранены захвачены в плен или погибли
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12.06.2024 08:49 Відповісти
 
 