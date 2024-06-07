На Київщині внаслідок ворожої атаки горить промисловий об’єкт. ВIДЕО
У Київській області через атаку російських терористів сталася пожежа на одному з промислових об'єктів, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО", - йдеться в повідомленні.
Кравченко додав, що внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області.
"Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, вночі російські загарбники масовано атакували Україну "шахедами" та ракетами.
Топ коментарі
+2 Amber
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