В Одесі лунають вибухи

Пізно ввечері 6 червня в Одесі пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку Одеси.

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