В Одесі лунають вибухи
Пізно ввечері 6 червня в Одесі пролунали вибухи.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.
"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", - написав він.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку Одеси.
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Теперь вот так вот.
Результат невідомий, бо вибухів дійсно не чув.