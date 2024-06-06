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В Одесі лунають вибухи

Вибухи в Одесі 6 червня

Пізно ввечері 6 червня в Одесі пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА в напрямку Одеси.

Читайте: Вночі у Запоріжжі та області лунали вибухи

Автор: 

вибух (4461) обстріл (28523) Одеса (5461)


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Труханов може чимось завадити? Ні? То навіщо він потрібний!
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06.06.2024 23:57 Відповісти
Почему оно еще живое, вместе с ********* и прочей рыговской сруцкимирной бандой?
Теперь вот так вот.
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07.06.2024 03:25 Відповісти
Давненько чути не було, напевне, з самого початку війни. Хоча в нього є паспорт уроженця Північного Кавказу, тому і зрозуміло, що ждав земляків ....
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07.06.2024 05:13 Відповісти
Около без двадцати ноль было слышно что-то похожее на работу ППО, где-то далеко, но к удивлению взрывов не было слышно. От Николаева прилетели за 45 минут.
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07.06.2024 06:29 Відповісти
Довбали з різних видів озброєння, але ракет не чутно було.
Результат невідомий, бо вибухів дійсно не чув.
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07.06.2024 09:05 Відповісти
А там , когда выла сирена о шахедах, со стороны Николаева, в это же время взлетели и кпацапгравицапы... Но речь в другом, о чем тогда проблеяла труха?
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07.06.2024 14:12 Відповісти
Хз, і не цікаво взагалі.
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07.06.2024 18:07 Відповісти
 
 