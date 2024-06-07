На Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте, который вспыхнул вследствие атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Киевщине спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, возникший на промышленном объекте из-за атаки российских оккупантов 7 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В Киевской области продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечены робот для тушения пожара, пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью российские захватчики массированно атаковали Украину "Шахедами" и ракетами.

В Киевской области произошел пожар на одном из промышленных объектов, пострадавших нет.

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