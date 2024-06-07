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На Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном объекте, который вспыхнул вследствие атаки РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Киевщине спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, возникший на промышленном объекте из-за атаки российских оккупантов 7 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В Киевской области продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечены робот для тушения пожара, пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью российские захватчики массированно атаковали Украину "Шахедами" и ракетами.

В Киевской области произошел пожар на одном из промышленных объектов, пострадавших нет.

Смотрите также: Последствия попадания вражеских дронов в промышленный объект на Полтавщине: пожар уже ликвидировали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ліквідація пожежі на Київщині 7 червня
Ліквідація пожежі на Київщині 7 червня
Ліквідація пожежі на Київщині 7 червня

Автор: 

Киевская область (4147) обстрел (27292) пожар (5955) ГСЧС (4977)


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Оце "впали уламки".
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07.06.2024 09:00 Ответить
єта ***** восстановиться из шифонера главное чтобы не енергетика а с производством камбучи можно перебиться)
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07.06.2024 09:02 Ответить
А сімʼї як перебʼються ? А це були зарплати ,податки . Чи може ви з своїх грошей їм вділите?
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07.06.2024 09:28 Ответить
Дивлячись що виробляло те підприємство. Може, щось для фронту. Тканину, РЕБ, тощо.
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07.06.2024 10:27 Ответить
Саме більше шкоди приносять уламки, може, краще уламками бити?
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07.06.2024 09:29 Ответить
Саме більше шкоди приносить бездарне продажне злодюжне керівництво, котре досі не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. У нас добивають країну а ВОНО на по екскурсіях і гастролях - Філіпіни, Сінгапур, Франція...
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07.06.2024 10:19 Ответить
мало того, так ЗЕдебіли ще дякують найвеличнішому за це
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07.06.2024 11:16 Ответить
Гарна ідея. Хто понесе уламки до цілі та скине їх з потрібної висоти?
Якщо знайдеться охочий, можна видати замість уламків боєголовку.
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07.06.2024 10:26 Ответить
 
 