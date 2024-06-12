Рятувальники ліквідовують пожежу, спричинену падінням уламків під час атаки на Київщину. ФОТОрепортаж

Наразі на Київщині рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків під час ворожої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.









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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено. Також Цензор.НЕТ інформував, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.