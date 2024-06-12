Спасатели ликвидируют пожар, вызванный падением обломков во время атаки на Киевщину. ФОТОрепортаж

Сейчас на Киевщине спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате падения обломков во время вражеской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.









Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за падения обломков горит промышленный объект и склад на Киевщине, ранен человек.

Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.