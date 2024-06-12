По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)
Зранку 12 червня 2024 року у Києві та по всій Україні знову оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 6.16 карта повітряних тривог була така:
За даними Повітряних сил, злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Станом на 6.47 оголошено відбій загрози.
Наразі карта повітряних тривог така:
Як повідомлялося, війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.
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Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар12.06.2024 06:41 Відповісти Мені подобається 1
Марина Нєчаєва #561431
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alexandr shamov
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