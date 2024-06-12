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По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)

Повітряна тривога зранку 12 червня

Зранку 12 червня 2024 року у Києві та по всій Україні знову оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 6.16 карта повітряних тривог була така:

Тривога зранку 12 червня

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За даними Повітряних сил, злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Станом на 6.47 оголошено відбій загрози. 

Наразі карта повітряних тривог така:

відбій тривоги

Як повідомлялося, війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.

Автор: 

Повітряні сили (2665) повітряна тривога (921)


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Якесь загострення в них сьогодні..свято на болотах чергове, чи срєпна дата..
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12.06.2024 06:41 Відповісти
Блін, день срасії сьогодні - може наші привітають їх салютом на болотах..
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12.06.2024 06:43 Відповісти
путiн , здохни нам на милiсть
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12.06.2024 07:49 Відповісти
 
 