По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)

Зранку 12 червня 2024 року у Києві та по всій Україні знову оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 6.16 карта повітряних тривог була така:

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За даними Повітряних сил, злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Станом на 6.47 оголошено відбій загрози.

Наразі карта повітряних тривог така:

Як повідомлялося, війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.