По всей Украине была тревога, взлетал МиГ-31К (обновлено)

Утром 12 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 6.16 карта воздушных тревог была такой:

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По данным Воздушных сил, взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

По состоянию на 6.47 объявлен отбой угрозы.

Сейчас карта воздушных тревог такая:

Как сообщалось, войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.