По всей Украине была тревога, взлетал МиГ-31К (обновлено)
Утром 12 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 6.16 карта воздушных тревог была такой:
По данным Воздушных сил, взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
По состоянию на 6.47 объявлен отбой угрозы.
Сейчас карта воздушных тревог такая:
Как сообщалось, войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.
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Марина Нєчаєва #561431
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Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий12.06.2024 06:43 Ответить Мне нравится 2
alexandr shamov
показать весь комментарий12.06.2024 07:49 Ответить Мне нравится 1
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