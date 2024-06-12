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Новости Война
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По всей Украине была тревога, взлетал МиГ-31К (обновлено)

Повітряна тривога зранку 12 червня

Утром 12 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 6.16 карта воздушных тревог была такой:

Тривога зранку 12 червня

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По данным Воздушных сил, взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

По состоянию на 6.47 объявлен отбой угрозы.

Сейчас карта воздушных тревог такая:

відбій тривоги

Как сообщалось, войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.

Автор: 

Воздушные силы (2318) воздушная тревога (792)


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Якесь загострення в них сьогодні..свято на болотах чергове, чи срєпна дата..
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12.06.2024 06:41 Ответить
Блін, день срасії сьогодні - може наші привітають їх салютом на болотах..
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12.06.2024 06:43 Ответить
путiн , здохни нам на милiсть
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12.06.2024 07:49 Ответить
 
 