РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12218 посетителей онлайн
Новости
5 390 10

Оккупанты ударили по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе Одесщины

Обстріл Одещини 5 червня

Во второй половине дня 5 июня российские войска атаковали рекреационную инфраструктуру в Одесской области.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что была повреждена гражданская инфраструктура, связанная с отдыхом.

По его словам, заведение не работало. Предварительно, информации о травмированных или погибших нет.

Позже в Одесской областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали объекты туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Как писал Цензор.НЕТ, сегодня в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв, тогда Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Одесской области.

Читайте также: На Одесчине в ближайшие дни откроют 20 пляжей, - ОВА

Автор: 

обстрел (27151) Одесская область (3571)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Фото наслідків ворожого обстрілу
показать весь комментарий
05.06.2024 19:52
+2
Оновлено 19:46
https://t.me/odesa_prokuratura/360 Одеська обласна прокуратура
Ворожий обстріл курортного селища на Одещині - прокурори документують наслідки
🔷 За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
🔹За даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини.
🔹Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
🔹Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф.
показать весь комментарий
05.06.2024 19:55
+1
Вони просто як і всі люди судять по собі. Вони ховали би свої війська по курортах, санаторіях і базах відпочинку та інших готелях. Тому думають, що і в Україні так само мислять.
показать весь комментарий
05.06.2024 20:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фото наслідків ворожого обстрілу
показать весь комментарий
05.06.2024 19:52 Ответить
Оновлено 19:46
https://t.me/odesa_prokuratura/360 Одеська обласна прокуратура
Ворожий обстріл курортного селища на Одещині - прокурори документують наслідки
🔷 За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
🔹За даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини.
🔹Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
🔹Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф.
показать весь комментарий
05.06.2024 19:55 Ответить
Вони просто як і всі люди судять по собі. Вони ховали би свої війська по курортах, санаторіях і базах відпочинку та інших готелях. Тому думають, що і в Україні так само мислять.
показать весь комментарий
05.06.2024 20:24 Ответить
Вони б ніде їх не ховали, у кацапів військові (доречі еталони безчестя боягузтва та лицемірства) просто м'ясо, шо для командирів, що для їх співвітчизників, що для родичів!
показать весь комментарий
06.06.2024 06:00 Ответить
В готель васі " мерседеса" точно стріляти не будуть.
показать весь комментарий
05.06.2024 20:39 Ответить
А хто такий вася мерседес?
показать весь комментарий
05.06.2024 21:02 Ответить
Вася баксьор мерседес з мацковскага сатаната.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:32 Ответить
кивалов теж так думав , помилявся ...........
показать весь комментарий
05.06.2024 22:21 Ответить
Отель регионала Климова.Еще и незаконно построенный в реакрационной зоне.Кивалов .Климов......
показать весь комментарий
05.06.2024 20:55 Ответить
Ну що як там Ватаченко?
Скрєпнько?!
показать весь комментарий
05.06.2024 21:09 Ответить
 
 