Оккупанты ударили по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе Одесщины
Во второй половине дня 5 июня российские войска атаковали рекреационную инфраструктуру в Одесской области.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что была повреждена гражданская инфраструктура, связанная с отдыхом.
По его словам, заведение не работало. Предварительно, информации о травмированных или погибших нет.
Позже в Одесской областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали объекты туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
Как писал Цензор.НЕТ, сегодня в Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв, тогда Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Одесской области.
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https://t.me/odesa_prokuratura/360 Одеська обласна прокуратура
Ворожий обстріл курортного селища на Одещині - прокурори документують наслідки
🔷 За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
🔹За даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини.
🔹Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
🔹Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф.
Скрєпнько?!