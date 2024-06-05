Взрыв прозвучал в Одессе
В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед этим в Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Одесской области.
По данным СМИ, в Одессе прогремел взрыв.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую.
Тоді чиновники повинні підготуватися до висіння на власних воротях.
Один Дніпрогес чого вартий!