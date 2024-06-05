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Новости Война
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Взрыв прозвучал в Одессе

Вибух пролунав в Одесі

В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим в Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Одесской области.

По данным СМИ, в Одессе прогремел взрыв.

Также читайте: Из-за проблем со светом в Одессе сокращают количество троллейбусов и трамваев

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обстрел (27151) Одесса (7885) Одесская область (3571)


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Не в Одесі, а в районі Затоки.
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05.06.2024 17:11 Ответить
А я-то думаю, чому я між центром і Аркадією нічого не чув?

Дякую.
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05.06.2024 17:41 Ответить
Україна повинна підготуватися до життя в холоді та темряві.

Тоді чиновники повинні підготуватися до висіння на власних воротях.
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05.06.2024 17:37 Ответить
Сподіваюсь - Ви російських найвищих чиновників маєте на увазі?
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05.06.2024 17:43 Ответить
Акакаяразница?
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05.06.2024 17:45 Ответить
Різниця у тому, хто є винним у тому, що об'єкти енергетики були вражені російськими ракетами.

Один Дніпрогес чого вартий!
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05.06.2024 17:53 Ответить
73%
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06.06.2024 04:13 Ответить
 
 