Взрыв прозвучал в Одессе

В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед этим в Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Одесской области.

По данным СМИ, в Одессе прогремел взрыв.

Также читайте: Из-за проблем со светом в Одессе сокращают количество троллейбусов и трамваев