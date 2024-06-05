Вибух пролунав в Одесі

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль в напрямку Одещини.

За даними ЗМІ, в Одесі пролунав вибух.

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