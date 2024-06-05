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Вибух пролунав в Одесі

Вибух пролунав в Одесі

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед цим у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль в напрямку Одещини.

За даними ЗМІ, в Одесі пролунав вибух.

Читайте: Україна повинна підготуватися до життя в холоді та темряві. Це наша нова норма, - українські чиновники для видання FT

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обстріл (28523) Одеса (5461) Одеська область (3218)


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Не в Одесі, а в районі Затоки.
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05.06.2024 17:11 Відповісти
А я-то думаю, чому я між центром і Аркадією нічого не чув?

Дякую.
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05.06.2024 17:41 Відповісти
Україна повинна підготуватися до життя в холоді та темряві.

Тоді чиновники повинні підготуватися до висіння на власних воротях.
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05.06.2024 17:37 Відповісти
Сподіваюсь - Ви російських найвищих чиновників маєте на увазі?
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05.06.2024 17:43 Відповісти
Акакаяразница?
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05.06.2024 17:45 Відповісти
Різниця у тому, хто є винним у тому, що об'єкти енергетики були вражені російськими ракетами.

Один Дніпрогес чого вартий!
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05.06.2024 17:53 Відповісти
73%
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06.06.2024 04:13 Відповісти
 
 