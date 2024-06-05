Вибух пролунав в Одесі
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед цим у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль в напрямку Одещини.
За даними ЗМІ, в Одесі пролунав вибух.
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Дякую.
Тоді чиновники повинні підготуватися до висіння на власних воротях.
Один Дніпрогес чого вартий!