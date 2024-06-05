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Україна повинна підготуватися до життя в холоді та темряві. Це наша нова норма, - українські чиновники для видання FT

Відключення світла в Україні

Електроенергетичні потужності України впали нижче 20 ГВт внаслідок російських обстрілів. Росія вивела з ладу більшу частину електростанцій України, що призвело до відключень електроенергії й посилило побоювання щодо майбутнього енергопостачання українських міст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Один з українських посадовців на умовах анонімності заявив виданню, що лише в результаті атаки росіян в суботу 1 червня було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, важлива для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, зазнала серйозних пошкоджень. Ця атака була "руйнівна".

Інший посадовець заявив, що, ймовірно, це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відключення світла можуть тривати довше чотирьох годин, дефіцит в енергосистемі значний, – голова "Укренерго" Кудрицький

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказав один зі чиновників, відповідаючи на зпитання, який вплив матимуть ці пошкодження в найближчі місяці.

Інший чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що "це наша нова норма".

Керівництво України звинуватило в нещодавніх руйнуваннях недостатню протиповітряну оборону, надану західними союзниками. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети змогли влучити в найбільшу теплову електростанцію Києва у квітні, тому що в українських військ закінчилися боєприпаси, нагадує FT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через проблеми зі світлом в Одесі скорочують кількість тролейбусів і трамваїв

Раніше прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль заявив, що наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.

Станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.

Автор: 

обстріл (28523) енергетика (2597) електроенергія (6198) відключення світла (1088)


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Топ коментарі
+51
Менше б ви пи-зділи, уі-бани. То рік розказували як у нас всьо харашо в вже продаєм е/е за кордон. Тепер навпаки. А позакривать піз-даки та робить свою роботу - ніяк?
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05.06.2024 12:17
+39
ПДРСи окуїли вже в край. Мали блдюги аж 2 роки і купу бабок від Заходу щоб підготувати енергосистему до того що в нас виб'ють ці радянські потужності. А тепер замість побудови міні-електростанцій по всій країні народ має готуватись до холоду и темряви. А також до кінських тарифів, тільки невідомо за який куй якщо все одно буде холод і темрява 🤡
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05.06.2024 12:17
+31
чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що "це наша нова норма"
Сказав "наша", маючи на увазі "норма для пересічних".
У чиновника з електропостачанням точно буде норма.
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05.06.2024 12:14
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чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що "це наша нова норма"
Сказав "наша", маючи на увазі "норма для пересічних".
У чиновника з електропостачанням точно буде норма.
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05.06.2024 12:14 Відповісти
Менше б ви пи-зділи, уі-бани. То рік розказували як у нас всьо харашо в вже продаєм е/е за кордон. Тепер навпаки. А позакривать піз-даки та робить свою роботу - ніяк?
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05.06.2024 12:17 Відповісти
тупий зелений, н*ркоманській 3.14здеж, він же піар, понад усе !!!



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05.06.2024 12:34 Відповісти
Холод, темрява, зубожіння...

передвиборчі обіцянки ЗЄ

придвлятись треба було краще

.
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05.06.2024 13:01 Відповісти
ПДРСи окуїли вже в край. Мали блдюги аж 2 роки і купу бабок від Заходу щоб підготувати енергосистему до того що в нас виб'ють ці радянські потужності. А тепер замість побудови міні-електростанцій по всій країні народ має готуватись до холоду и темряви. А також до кінських тарифів, тільки невідомо за який куй якщо все одно буде холод і темрява 🤡
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05.06.2024 12:17 Відповісти
ну а що б вони крали, якби гроші вкладали в важливе для країни? парки та доріжки в прифронтових містах то ж важливіше в воюючій країні
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05.06.2024 12:21 Відповісти
млядь,це не чиновники,це тварі і злодії,які при зеленій ,млядській владі розкрали все навкруги,а 72 % дятлів хай співають їм реквієм
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05.06.2024 12:24 Відповісти
Це навіть не тварі, це - окупанти, гірші за кацапів! Бо чинять геноцид власному народові, навіть не чужому.
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05.06.2024 16:00 Відповісти
Власному народу? Коли це зєлєнскій та єрмак стали українцями?
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05.06.2024 19:28 Відповісти
а можете хоч на пальцях пояснити яким чином потрібно було готуватися до втрати 8гвт генеруючої потужності? ну хоч приблизно?
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05.06.2024 12:31 Відповісти
За логікою зрадоботів, треба будо усі ТЕС та ГЕС або бетоном залити, або під землю закопати. Вони не розуміють, що з такого рівня об'єктами нічого не зробиш, окрім максимального захисту системами ППО. Орки знали про це, і влучили саме тоді, коли в нас почали закінчуватися ракети ППО.
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05.06.2024 12:47 Відповісти
А виробляти свої ракети ППО що заважало? Може яєчки по 17 грн?
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05.06.2024 12:55 Відповісти
Людина на приколі...дійно - які взагалі можуть бути проблеми виробити свої ракети ППО...це ж як 2 пальці....
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05.06.2024 13:25 Відповісти
Ага, на приколі, при наявності своїх ракетних підприємств та усієї документації відтворити ракету для С-300, ну це дуже складна задача. Чи вважаєте, що тільки дрони на кухні з китайських комплектів можемо збирати?
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05.06.2024 13:31 Відповісти
Яких ще "ракетних підприємств" і звідки у нас документація по С300? Ми їх ніколи не виробляли!

"це дуже складна задача"
Так, це дуже складна задача!
ЦКБ Луч щось нібито розробили і зелені йолопи не підтримали їх розробку. Але скільки років її ще потрібно доводити до розуму - теж питання.
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05.06.2024 13:34 Відповісти
Звідки документація? Та ще з часів СРСР. У нас і МБР ніколи не виробляли? Про Южмаш та ПХЗ теж мабуть ніколи не чув?
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05.06.2024 13:46 Відповісти
До чого тут МБР до зенітних ракет?!
Чи для вас документація на Сатану і С300 - це одне й те саме? Южнаш ніколи не виробляв С300 чи інші зенитні ракети!
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05.06.2024 15:29 Відповісти
Це щодо ракетних заводів. Невже не зрозуміло? А скопіювати та випускати ракету 9M83 чи 5В55Р, яка на озброєнні з 1984 року, що заважає?
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05.06.2024 15:50 Відповісти
Цікаво, що заважає кацапам скопіювати та випускати ти ж самі бредлі та абрамси?
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05.06.2024 15:55 Відповісти
До чого тут це? В Україні вироблялося різне ракетне озброєння, у тому числі - МБР 15Ж52, з твердопаливним двигуном, ракети повітря-повітря Р-27 з дальністю до 110 км ( які до речі використали хусіти, як зенітні, з наземної ПУ), ну і різна дрібниця, типу ПТУРС та Стріла. Головки самонаведення теж вироблялися. Тобто технологія виробництва є. Просто ніхто не думав, що ракети до С-300 колись закончатся, продлевали термін та й усе.
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05.06.2024 17:18 Відповісти
ну наприклад завод що відновлював ракети до С-300 у Вишневому (і теоретично міг їх виробляти) було знищено в квітні чи травні 2022. Так само і інші оборонні підприємства. Звісно можна в гаражі виробляти по 2 ракети в місяць, але треба ж масштаб.
Можна було б домовитися з умовними чехами про виробництво у них, але европа не бачить сенсу вкладатися в виготовлення радянських ППО.
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06.06.2024 10:20 Відповісти
Що таке - знищено завод? Навіть якщо було влучання у якийсь цех, це зовсім не означає тотальне знищення усього заводу. Навіщо ці байки про гараж?
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06.06.2024 10:48 Відповісти
байки про гараж - бо будь-яке масштабне виробництво автоматично є ціллю для ракет, тож виробляти ми можемо хіба що в маленьких цехах (якщо слово "гараж" вам не подобається) або фантастичних підземних заводах. Поки я не бачив жодної ознаки, що Україна виробила будь-яке складне озброєння з 2022, максимум зібрали ще пару Нептунів. Так що я дуже сумнівно ставлюся до того, що відбудеться чудо і ми раптом будемо щось виробляти складніше за дрони.
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06.06.2024 12:13 Відповісти
Звісно що на приколі , це ж людина просила 50 млн на розробку вітчизняного аналога патріота , а зелені цих коштів не виділили
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05.06.2024 13:33 Відповісти
ну от може і правильно що не дали, бо за ці гроші ППО не створити. Звісно якісь штуки у Луча є, але там явно треба сотні мільйонів лише на розробку, не кажучи про будівництво нових заводів для масштабного виробництва. Нептуни вони збирали на колінці, але ракет ППО треба трохи більше ніж 10 шт.

Хоча якщо подивитися як нам дають ППО, то дійсно давно треба національна програма по розробці і виробництву ППО.
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06.06.2024 10:27 Відповісти
Ти адекватний ? Вже писано переписано , якби дали у 2019 році 50 мільйонів на розробку , то на 2022 могли б мати ППО для усієї держави за ціною батареї патріотів (( Це як із снарядами коли кацапський коштує двісті доларів , а європейський п'ять тисяч ((
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06.06.2024 17:18 Відповісти
за логікою зебіла який ні в енергетиці ні у військовій справі нікуя не розуміє - треба було просто сидіти на сраці і кричати "мурріка, дай ппо, єс дай електрику, всі на світі - дайте усього і побільше, а в нас лапки (зі сраки) " 🤡

а наспрвді ж про те що в нас тупо не вистачить ППО для прикриття всіх значущих енергооб'єктів було зрозуміло від самого початку - бо балістику гарантовано збиває тільки Петріот, яких в нас кіт наплакав, тож казочки про "підловили коли нема ППО" будеш триндіти своїм діткам-зибілятам, тим більше шо тепер ракети до ППО ніби як дали а русня (о диво) і дали лупашить по ГЕС і ТЕЦ і нічого їм не заважає.
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05.06.2024 12:56 Відповісти
я коли читаю цих зрадоботів то розумію, шо вони цілком заслуговують на владу клоунів і мародерів. пу суті нічим від них не відрізняються. воістину, зелень - це сама народна влада за всі 30+ років існування України. на жаль.
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05.06.2024 12:56 Відповісти
от якраз такі гівноїди як ти і заслуговують. повератайся з гейропки, оціниш як твої клоуни тут нарулили. А то дохера вас зебілів звалило в блакитну далині і звідти трандять про незламність Яйценосця і безальтернативність його дегенеративних методів керування
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05.06.2024 12:59 Відповісти
нєнєнє, зелені - це плоть від плоті тебе, такого ж безмозклого дебіла.
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05.06.2024 13:04 Відповісти
не прикидайся, ходити на шашлички і чекати шо війна якось сама собою розсмокчеться а енергетика сама себе заживить - це якраз і є зебілія головного мозку
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05.06.2024 14:12 Відповісти
А коли ЗАЕС віддали росіянам, то що скінчилося?
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05.06.2024 12:57 Відповісти
до речі, довбень зелений, а якщо за твоєю версієї неможливо було "фсе закатати в бетон" то на які хрін пішли мільярди на захист нібито енергетики?

погортай методичку, може там десь хоч дрібним шрифтом шось написатно з цього приводу ?
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05.06.2024 13:03 Відповісти
Довбня зеленого ти бачиш щодня у дзеркалі. Закатати у бетон можна невеличкі трансформаторні підстанції, а не ТЕС типу Трипільскої чи ДніпроГЕС. Ти там свою зайву хромосому ввімкни, щоб це зрозуміти. А щодо мільярдів, на що вони були витрачені-то питання не до мене, їдь у кабмін та вимагай у них відповіді. Про діток-зебілят взагалі своє смердюче їпало схлопни, придурок кончений.
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05.06.2024 13:52 Відповісти
"Закатати у бетон можна невеличкі трансформаторні підстанції, а не ТЕС типу Трипільскої чи ДніпроГЕС. Ти там свою зайву хромосому ввімкни, щоб це зрозуміти."

в мене її нема, тож мені недоступна логіка зебільного організму, який не розуміє що те що принципіально не можна захистити від час війни слід вважати втраченим ЗАЗДАЛЕГІДЬ і готувати відповідну заміну.
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05.06.2024 14:15 Відповісти
"принципіально" як раз і можна захистити. Маючи достатню кількість ППО та авіації. Але ж зайва хромосома заважає це зрозуміти. Ізраїль з союзниками показали нещодавно як це робиться. Відповідна заміна-якою ти собі її уявляєш ? А ну давай, послухаємо тебе, ікспєрда диванного.
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05.06.2024 14:24 Відповісти
"Ізраїль з союзниками показали нещодавно як це робиться"

але ж ти живеш не в Ізраїлі, зибіл, тому прокинься - ти сереш.

"Відповідна заміна-якою ти собі її уявляєш"

я вже писав, та власне про це не говорить тільки лінивий. міні-котельні, міні-ТЕС та купа-купа зеленої енергетики.

До речі саме зеленою енергетикою ми зараз і балансуємо нашу атомну генерацію.

Тепер увімкни на повну ту свою зайву хромосому, якщо іншим ти думати не здатен, і скажи що заважало нашим дегенератам попросити в ЄС хоча би побільше списаних вітряків та сонячних панелей у яких виходить строк придатності, які вони і так щороку замінюють на новіші і потім десь утилізують ? 🤡
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05.06.2024 14:36 Відповісти
За логікою нормальних людей за два роки у кожному населеному пунктові повинна була стояти мобільна електростанція для забезпечення автономного енергопостачання всього міста чи села і мати постійний зв'язок з диспетчером РЕМ для оперативного ввімкнення у випадкові НП , у Туреччині замість корвета нам мали збудувати мобільні електростанції великої потужності ( у цієї держави такий досвід є ) .А ти із своєю логікою тринди про бетон і чекай на шашлики.
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05.06.2024 13:30 Відповісти
Якою ти собі уявляєш мобільну електростанцію ? Якої потужності, щоб її вистачало на село/місто ? Джерело її живлення ? Розміри ? Ціну ? Захист від кацапськмх ракет ? А щодо "тринди про бетон і чекай на шашлики"-я 24.02.22 вже стояв у черзі у військомат. А ти ? Досі з дивану про шашлики згадуєш ?
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05.06.2024 14:04 Відповісти
"Захист від кацапськмх ракет"

я ж кажу шо ти довбойоп розовощокий, а ти сперечаєшся. Кацапи будуть гатити по кожному селу, ага-ага.🤡
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05.06.2024 14:09 Відповісти
А зараз не гатять ? Вони навіть цілі під'їзди у містах та приватні будинки у селах ракетами зносять. Але ж ти таке тупориле, що цього не помічаєш. Певно тому, що кацапська ботяра.
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05.06.2024 14:27 Відповісти
Дебілятко, скільки будинків було знесено у Львові-Франіку-Ужгороді-Чернівцях-Луцьку-Рівному ? Хоч десяток-други за війну набереться?

Якщо ти не розумієш чому орки зносять Харків але не чіпають Ужгород і як це пов'язано з рентабельністю та потужністю їх ВПК - то тобі навіть твоя зайва хромосома не допоможе.
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05.06.2024 14:38 Відповісти
Уявляю приблизно такою як енергоустановка корабля , або електростанція на базі корабля , яку Туреччина пропонувала Україні взяти в оренду . Джерелом її живлення є газ , яким живилися ТЕЦ і ТЕС до того моменту поки їх кацапи розбомбили . Можеш мені розповідати про вугілля , але з одним але - вугілля на ДТЕКівських ТЕС без газу не горіло , бо таке вугілля (( Розміри тобі розкажуть дідусі і бабусі , які застали часи коли іще не було централізованої енергомережі і у багатьох населених пунктах були власні електростанції , десь парові , десь дизель-генераторні , десь невеличкі ГЕС . Це у твоїй уяві електростанція повинна за розмірами бути як Дніпрогес , або Трипільська , а у житті генератор "Руслана" виробляє електроенергії яка невеликий населений пункт задовольнить , при цьому він не все місце у літаку займає (( Тепер про чергу ..... так дивлюся , що ти у ній і досі стоїш , бо для фронту у тебе дуже багато вільного часу на Цензор залишається , вийди з черги , перепочинь , займай іншу на поновлення облікових даних ((
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05.06.2024 15:09 Відповісти
"Це у твоїй уяві електростанція повинна за розмірами бути як Дніпрогес , або Трипільська"
Кому і компактні екофлоу чи бензогенератор на 2кВт-це електростанція. Але щодо тих генераторів, які ти у літаках перевозиш. Нехай це будуть не середні 20-50кВт, а потужні 1000кВт будки розміром з повноцінну фуру. Давай порахуємо. Україна тільки у результаті останніх обстрілів втратила близько 9гВт електроенергії. Що дорівнює "усього-то" 9000 таких будок. Один такий генератор в середньому коштує 8 мільйонів грн. Бувають і дорожчі. Це-без встановлення та додаткового обладнання. Без урахування ціни пального, на якому вони мають працювати. Сам порахуєш далі де взяти на них гроші та де їх взяти взагалі ? Їх окупність ? Звичайно, що зелені підори крадуть багато. Але і без них Україна таке б не потягнула під час війни і з напівдохлою економікою.
Щодо фронту-я зараз не там. Але ти знаєш-з якої причини ? Ти записи у моєму військовому квитку бачив ? І-так, я там побував.
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05.06.2024 16:21 Відповісти
Це у твоїй хворій уяві кожен генератор повинен бути на 1000 квт і більше , покатайся містами та селами і подивися на потужність трансформаторних станцій у них , думаю що будеш здивований .Тепер про розрахунки ...... 9 Гвт втрачених потужностей це знищені енергоблоки , а не балансуюча потужність мереж у нашій напівзруйнованій економіці , тому можемо сміливо ділити твої цифри на пополам , але навіть якщо узяти до розрахунку наведені тобою , то 9000Х8000000 це всього навсього 1 млрд 800 млн вічнозелених , яких наші сонцезелені тільки минулого року на офшори поклали у рази більше , лише на снарядах укравши ДВА ЗА ОДИН РІК (( Кажеш , пальне потрібно рахувати ..... а електростанції на божому духові працюють , їм пального не потрібно ? (( Щодо до додаткового обладнання , то ти поцікався його вартістю і розберися чи ненароком воно не входить у комплектацію потужних генераторів як обов'язкова опція (( Окупність...... ну звісно , побудувати з нуля Трипільську буде дешевше аніж замінювати її менш потужними на ту саму потужність , от тільки проблемка - встигнеш добудувати поки повторно розіб'ють , чи прилетить знову іще до запуску , де знайдеш на неї ППО , яке для однієї станції дорожче обійдеться аніж усі мобільні генератори для України , так іще ж і ракети потрібні по п'ять млн за штуку (( , а "повноцінну фуру " , як не дивно , можна і у шар бетону закатати так що хер дістанеш і порахуй скільки тоді кацапам ракет потрібно на твої 9000 тис генераторів ((
Це все реально , але не за один день , хоча до сьогодні не зроблено нічого від слова зовсім . Я простіше скажу- подивись як тільки сонце засвітило - немає вимикань бо працюють фотопанелі - ось це мірило нашої балансуючої потужності , скільки віднови теплової і проблему тимчасово вирішено.
Нарешті про "побував " .... побував , то й добре , але не сци іншим про шашлики коли людину не знаєш (( Де я "побував" , тобі може не снилося , але і бажати тобі там побувати не побажаю , тому збери свої нерви у коробочку і не дмухай на хмари , губи напухнуть ((
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05.06.2024 17:15 Відповісти
Мені твої поради непотрібні, я без тебе розберуся. Щодо іншого-я тобі усе навів. Ти вважаєш, що зараз це реально, тільки без зелених уйобків. Я вважаю-що навіть без зелених уйобків це зараз нереально. І гроші, і наявність, і встановлення. На тому і закінчим. І ще, доречі, 9гВт-це тільки за останні атаки. Усього за 2 роки, якщо не помиляюся-близько 30гВт.
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05.06.2024 17:27 Відповісти
Йди заспокійливе прийми , навів він мені (( . Вважаєш -вважай , просто іншим своїм вважанням межиочі не сци , спец у енергетиці !
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05.06.2024 17:30 Відповісти
Тобі не дійшло ? Повторю-мені твої поради непотрібні, "спец".
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05.06.2024 17:33 Відповісти
=>
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05.06.2024 18:38 Відповісти
можу. вітряки, сонячні станції і багато-багато міні-котелень на газі, мазуті, та хоч на дровах.
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05.06.2024 12:57 Відповісти
А ти спитай у тих хто 37 млрд грн на захист розпилив...як і що вони захистили за такі гроші...
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05.06.2024 14:54 Відповісти
так це ж типовий зелений підхід. спочатку телепні кричать: де захист енергетики?! зелені думають, шо достатньо дать грошей і все саме вирішиться.ну а що можна зробити з тими грошима, шоб захистити об'єкти енергетики від балістики із тоною вибухівки? та нічого, тільки спздити.
ви, до речі, ссилочку, що саме 37 млрд і саме на захист виділили дасте, чи як?
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05.06.2024 23:36 Відповісти
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05.06.2024 12:18 Відповісти
А нахіба нам такі чиновники та така влада!?... А що, " вихада нєт?!"...
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05.06.2024 12:18 Відповісти
Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказав один зі чиновників

А сам в голове уже подсчитывает, сколько миллиардов можно будет списать на "защиту, ремонты"... Или продать генераторы, переданные бесплатно.
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05.06.2024 12:20 Відповісти
цікавить більше всього чому він то таємно видає, чому приховано? неначе зеля просуває свої бредові ідеї
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05.06.2024 12:23 Відповісти
Відсутність професіоналізму у поєднанні з агресивним відстоюванням інтересів енергетичних олігархів.
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05.06.2024 12:20 Відповісти
зеленые гниды и твари..."вы не переживайте будет еще хуже"
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05.06.2024 12:21 Відповісти
вчора Розенко сказав цікву фразу - не мають бути при владі ті, хто не може дати ладутому, що діється, не дословно, но якось так (казав про пенсії, але це до всього підходить)
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05.06.2024 12:24 Відповісти
Слава ЗЕ та його виборцям!
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05.06.2024 12:25 Відповісти
Потрібно змінювати рукожопих чиновників
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05.06.2024 12:27 Відповісти
😲 Та Ви що? Хочете змінити "5-6 ефективних менеджерів"? Нам же не даватимуть зброю і ППО!
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05.06.2024 12:41 Відповісти
Тут хер зна шо и придумаєш - потрібно тягнути з Європи
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05.06.2024 12:29 Відповісти
так уже ж. Просто в Європі потужності не продумані під передачу за кордон додатковим 30 млн людей. Там в більшості країн населення менше.
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05.06.2024 12:30 Відповісти
Розподілена система газових генераторів.

Тільки треба було 2 роки не вішати лапшу на вуха довірливим дебілами і ******* гроші, а закуповувати ці самі генератори і встановлювати.
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05.06.2024 13:04 Відповісти
Так їм це не треба, бо за два роки б вже закупили. Їм насрати на людей. Бо за час війни вже б могли і Чорнобильську АЕС розконсервувати, доречі.
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05.06.2024 15:59 Відповісти
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05.06.2024 12:30 Відповісти
А чиновник не хоче сказати іноземному виданню де гепарди які штати купили в Йорданії і мали нам передати для захисту енергетики.... і де пропало виробництво наших ракет до Міг29 та чому вони не збивають дозвукові ракети які пролітають всю Україну та обходять наземні ППО
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05.06.2024 12:31 Відповісти
Жеріть зелені дегенерати, жеріть повною ложкою, щоб вас вдавило!
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05.06.2024 12:33 Відповісти
Наржалися смєтуни тупі
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05.06.2024 12:45 Відповісти
в мене є підозра,що у цього чиновника все буде навпаки
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05.06.2024 12:34 Відповісти
Висновки.
Ми робили людей немічними, щоб вони раділи гречці на виборах.
Ми не робили умови життя для малого бізнесу, бо були зайняті переділу ще раніше награбованого.
Вибирали напрямки монополій і олігархату, що дало змогу передати в приватний сектор дуже впливові важелі існування країни. Такі як, енергетика, копальні.
А тепер їх треба захистити ціною робітничих податків.
Коли все зруйновано. То в нас немає зобов'язань, лише констатуємо.
Що ви тепер голодні і босі, і будете радіти що буде світло два рази на добу.
Зручно, практично і додати нічого.
А головне, ми вам це донесли - а далі бігайте що вжарені.
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05.06.2024 12:37 Відповісти
Найгірше те , що не буде питної води , бо не буде електрики , щоб працювали водонапірні станції . А без води ...йой .
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05.06.2024 12:37 Відповісти
Йде зачистка території України від людей, бійзнесу, нормальних умов життя!
На тлі цього проект "небесний ерусалим" виглядає не такою вже й фантастикою

https://www.youtube.com/watch?v=C35r4ysE07o
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05.06.2024 12:37 Відповісти
Чому те саме не розповідають русні?
Вона ж не в курсі, за що насправді дохне пачками в степах Донбасу.
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05.06.2024 12:53 Відповісти
Цілком можливо, адже невступ до нато та інших цивілізаційних формапнь за 30+ років ні чим не обосноване окрімм як змовою проти українців
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05.06.2024 12:58 Відповісти
Вже був у 33, 37...
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05.06.2024 12:59 Відповісти
Конча теж буде в темряві та холоді?
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05.06.2024 12:37 Відповісти
Один з українських посадовців на умовах анонімності заявив Джерело:
А чому анонімно?!
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05.06.2024 12:38 Відповісти
Влада замість того щоб робити можливе та неможливе щоб уникнути такої ситуації закликає народ готуватися до... То може народу зробити неможливе і взяти владу в свої руки, а зелених крадіїв арештувати!
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05.06.2024 12:41 Відповісти
Есть выход. Всех в окопы. Как говорится и овцы целы и волки сыты.
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05.06.2024 12:42 Відповісти
А може нахрін таких чиновників?
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05.06.2024 12:43 Відповісти
Всерівно ні на що не спроможні, ніякого толку,!
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05.06.2024 12:48 Відповісти
Хіба неможна було зробити якісь укриття?
Зеленський був попереджений про початок війни, але зе-шапіто як скаженне клало асфальт!
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05.06.2024 12:45 Відповісти
Через півроку в обленерго зявляться нові мільярдери
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05.06.2024 12:49 Відповісти
Який нікнейм такі і коменти - шо в першому випадку фантазії ніту так і в другому ніту , хоча тутка дивуватися - всю історію ви тіко все крадете а потім з піною з рота доказуєте шо то істинно ваше скрепноє .
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05.06.2024 13:17 Відповісти
Зате платити повинні більше за холод та темряву.

А шо ви хотіли, коли обирали ЗЄ та слуг *****?
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05.06.2024 13:00 Відповісти
В 5 столітті до нашої ери в людей був прогрешивніший склад розуму чим уродів 21 століття нашої ери.Які заявляють що ми повинні жити в холоді і темряві.
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05.06.2024 13:21 Відповісти
Не можуть забезпечити нормальні умови проживання - нехай відкривають кордони для всіх, а не тримають в заручниках мільйони людей, яких як не вб'є війна, то доб'ють хвороби, які неминучі при постійному перебуванні в темряві, холоді та сирості.
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05.06.2024 13:32 Відповісти
Кордони і так відкриті для мільйонів, військовозобов'язаним тільки заборонено.
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05.06.2024 13:42 Відповісти
Отаке питання, чому немає державної програми, щоби кожне домогосподарство могло собі купити сонячну панель, щоби хоча б у світлий час йшло виробляння електроенергії? Зняти усякі мита, ПДВ, пільгове кредитування на довгий час, ще якісь знижки? Якщо вже держава не спроможна забезпечити? Я не кажу про підключення до мережі, а про забезпечення себе.
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05.06.2024 13:41 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети змогли Києва у квітні, тому що в українських військ закінчилися **********, нагадує FT."

Можливо.

Можна ж було купити, чому не купили?

До 1 жовтня 2023 року діяв безкоштовний лендліз, з терміном повернення зброї в 2072 році.
Використані ********** згідно умов лендлізу повертати не потрібно
Що попросили по лендлізу?
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05.06.2024 13:48 Відповісти
Самі в такому лайні живіть, падлюки зелені!
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05.06.2024 15:57 Відповісти
До жити у холоді та темряві забули додати і голодні Тоді вже буде повна ясність, можна сміятися
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05.06.2024 16:54 Відповісти
 
 