Україна повинна підготуватися до життя в холоді та темряві. Це наша нова норма, - українські чиновники для видання FT
Електроенергетичні потужності України впали нижче 20 ГВт внаслідок російських обстрілів. Росія вивела з ладу більшу частину електростанцій України, що призвело до відключень електроенергії й посилило побоювання щодо майбутнього енергопостачання українських міст.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Один з українських посадовців на умовах анонімності заявив виданню, що лише в результаті атаки росіян в суботу 1 червня було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, важлива для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, зазнала серйозних пошкоджень. Ця атака була "руйнівна".
Інший посадовець заявив, що, ймовірно, це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електроенергії.
"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказав один зі чиновників, відповідаючи на зпитання, який вплив матимуть ці пошкодження в найближчі місяці.
Інший чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що "це наша нова норма".
Керівництво України звинуватило в нещодавніх руйнуваннях недостатню протиповітряну оборону, надану західними союзниками. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети змогли влучити в найбільшу теплову електростанцію Києва у квітні, тому що в українських військ закінчилися боєприпаси, нагадує FT.
Раніше прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль заявив, що наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.
Станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.
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Сказав "наша", маючи на увазі "норма для пересічних".
У чиновника з електропостачанням точно буде норма.
передвиборчі обіцянки ЗЄ
придвлятись треба було краще
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"це дуже складна задача"
Так, це дуже складна задача!
ЦКБ Луч щось нібито розробили і зелені йолопи не підтримали їх розробку. Але скільки років її ще потрібно доводити до розуму - теж питання.
Чи для вас документація на Сатану і С300 - це одне й те саме? Южнаш ніколи не виробляв С300 чи інші зенитні ракети!
Можна було б домовитися з умовними чехами про виробництво у них, але европа не бачить сенсу вкладатися в виготовлення радянських ППО.
Хоча якщо подивитися як нам дають ППО, то дійсно давно треба національна програма по розробці і виробництву ППО.
а наспрвді ж про те що в нас тупо не вистачить ППО для прикриття всіх значущих енергооб'єктів було зрозуміло від самого початку - бо балістику гарантовано збиває тільки Петріот, яких в нас кіт наплакав, тож казочки про "підловили коли нема ППО" будеш триндіти своїм діткам-зибілятам, тим більше шо тепер ракети до ППО ніби як дали а русня (о диво) і дали лупашить по ГЕС і ТЕЦ і нічого їм не заважає.
погортай методичку, може там десь хоч дрібним шрифтом шось написатно з цього приводу ?
в мене її нема, тож мені недоступна логіка зебільного організму, який не розуміє що те що принципіально не можна захистити від час війни слід вважати втраченим ЗАЗДАЛЕГІДЬ і готувати відповідну заміну.
але ж ти живеш не в Ізраїлі, зибіл, тому прокинься - ти сереш.
"Відповідна заміна-якою ти собі її уявляєш"
я вже писав, та власне про це не говорить тільки лінивий. міні-котельні, міні-ТЕС та купа-купа зеленої енергетики.
До речі саме зеленою енергетикою ми зараз і балансуємо нашу атомну генерацію.
Тепер увімкни на повну ту свою зайву хромосому, якщо іншим ти думати не здатен, і скажи що заважало нашим дегенератам попросити в ЄС хоча би побільше списаних вітряків та сонячних панелей у яких виходить строк придатності, які вони і так щороку замінюють на новіші і потім десь утилізують ? 🤡
я ж кажу шо ти довбойоп розовощокий, а ти сперечаєшся. Кацапи будуть гатити по кожному селу, ага-ага.🤡
Якщо ти не розумієш чому орки зносять Харків але не чіпають Ужгород і як це пов'язано з рентабельністю та потужністю їх ВПК - то тобі навіть твоя зайва хромосома не допоможе.
Кому і компактні екофлоу чи бензогенератор на 2кВт-це електростанція. Але щодо тих генераторів, які ти у літаках перевозиш. Нехай це будуть не середні 20-50кВт, а потужні 1000кВт будки розміром з повноцінну фуру. Давай порахуємо. Україна тільки у результаті останніх обстрілів втратила близько 9гВт електроенергії. Що дорівнює "усього-то" 9000 таких будок. Один такий генератор в середньому коштує 8 мільйонів грн. Бувають і дорожчі. Це-без встановлення та додаткового обладнання. Без урахування ціни пального, на якому вони мають працювати. Сам порахуєш далі де взяти на них гроші та де їх взяти взагалі ? Їх окупність ? Звичайно, що зелені підори крадуть багато. Але і без них Україна таке б не потягнула під час війни і з напівдохлою економікою.
Щодо фронту-я зараз не там. Але ти знаєш-з якої причини ? Ти записи у моєму військовому квитку бачив ? І-так, я там побував.
Це все реально , але не за один день , хоча до сьогодні не зроблено нічого від слова зовсім . Я простіше скажу- подивись як тільки сонце засвітило - немає вимикань бо працюють фотопанелі - ось це мірило нашої балансуючої потужності , скільки віднови теплової і проблему тимчасово вирішено.
Нарешті про "побував " .... побував , то й добре , але не сци іншим про шашлики коли людину не знаєш (( Де я "побував" , тобі може не снилося , але і бажати тобі там побувати не побажаю , тому збери свої нерви у коробочку і не дмухай на хмари , губи напухнуть ((
ви, до речі, ссилочку, що саме 37 млрд і саме на захист виділили дасте, чи як?
А сам в голове уже подсчитывает, сколько миллиардов можно будет списать на "защиту, ремонты"... Или продать генераторы, переданные бесплатно.
Тільки треба було 2 роки не вішати лапшу на вуха довірливим дебілами і ******* гроші, а закуповувати ці самі генератори і встановлювати.
Ми робили людей немічними, щоб вони раділи гречці на виборах.
Ми не робили умови життя для малого бізнесу, бо були зайняті переділу ще раніше награбованого.
Вибирали напрямки монополій і олігархату, що дало змогу передати в приватний сектор дуже впливові важелі існування країни. Такі як, енергетика, копальні.
А тепер їх треба захистити ціною робітничих податків.
Коли все зруйновано. То в нас немає зобов'язань, лише констатуємо.
Що ви тепер голодні і босі, і будете радіти що буде світло два рази на добу.
Зручно, практично і додати нічого.
А головне, ми вам це донесли - а далі бігайте що вжарені.
На тлі цього проект "небесний ерусалим" виглядає не такою вже й фантастикою
https://www.youtube.com/watch?v=C35r4ysE07o
Вона ж не в курсі, за що насправді дохне пачками в степах Донбасу.
А чому анонімно?!
Зеленський був попереджений про початок війни, але зе-шапіто як скаженне клало асфальт!
А шо ви хотіли, коли обирали ЗЄ та слуг *****?
Можливо.
Можна ж було купити, чому не купили?
До 1 жовтня 2023 року діяв безкоштовний лендліз, з терміном повернення зброї в 2072 році.
Використані ********** згідно умов лендлізу повертати не потрібно
Що попросили по лендлізу?