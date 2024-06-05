Україна повинна підготуватися до життя в холоді та темряві. Це наша нова норма, - українські чиновники для видання FT

Електроенергетичні потужності України впали нижче 20 ГВт внаслідок російських обстрілів. Росія вивела з ладу більшу частину електростанцій України, що призвело до відключень електроенергії й посилило побоювання щодо майбутнього енергопостачання українських міст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Один з українських посадовців на умовах анонімності заявив виданню, що лише в результаті атаки росіян в суботу 1 червня було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, важлива для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, зазнала серйозних пошкоджень. Ця атака була "руйнівна".

Інший посадовець заявив, що, ймовірно, це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електроенергії.

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"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказав один зі чиновників, відповідаючи на зпитання, який вплив матимуть ці пошкодження в найближчі місяці.

Інший чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що "це наша нова норма".

Керівництво України звинуватило в нещодавніх руйнуваннях недостатню протиповітряну оборону, надану західними союзниками. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети змогли влучити в найбільшу теплову електростанцію Києва у квітні, тому що в українських військ закінчилися боєприпаси, нагадує FT.

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Раніше прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль заявив, що наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.

Станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.