УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11652 відвідувача онлайн
Новини
1 289 5
Одеса (5322) трамвай (234) електроенергія (6016) тролейбус (47)

Через проблеми зі світлом в Одесі скорочують кількість тролейбусів і трамваїв

трамвай,одеса

Завтра, 5 червня, в Одесі на маршрути вийде  удвічі менше тролейбусів і трамваїв, ніж зазвичай, через проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Як розповіли в мерії, на маршрути вийде менше половини рухомого складу.

"Скорочення кількості рухомого складу призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту, тому просимо планувати свої поїздки заздалегідь. Про зміну ситуації повідомлятимемо додатково", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років

 Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що наслідки ворожих атак на енергетичну систему України є довгостроковими, слід очікувати, що економія буде частиною повсякденного життя у наступні роки.

Як зазначалося, станом на травень було відомо, що через російські атаки українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужності. Зокрема, Україна майже повністю залишилася без теплової генерації.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ладна!! В Києві он світла немає, зате ее транспорт фігчить..
показати весь коментар
04.06.2024 22:29 Відповісти
Водителей нет. Скоро никого не будет.
показати весь коментар
04.06.2024 23:03 Відповісти
Думаю, що через проблеми з електрикою, а не зі світлом )))
показати весь коментар
04.06.2024 23:06 Відповісти
Для покращення проблем зі світлом, треба не трамваї скорочувати, а керівництво Укренерго разом з прем'єр-міністром Шмиголем.
показати весь коментар
05.06.2024 03:13 Відповісти
Укорочувати НА ЦІЛУ ГОЛОВУ
показати весь коментар
05.06.2024 09:35 Відповісти
 
 