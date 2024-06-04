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Из-за проблем со светом в Одессе сокращают количество троллейбусов и трамваев

трамвай,одеса

Завтра, 5 июня, в Одессе на маршруты выйдет вдвое меньше троллейбусов и трамваев, чем обычно, из-за проблем с электроснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Как рассказали в мэрии, на маршруты выйдет меньше половины подвижного состава.

"Сокращение количества подвижного состава приведет к увеличению интервала движения общественного электротранспорта, поэтому просим планировать свои поездки заранее. Об изменении ситуации будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Как отмечалось, по состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.

Одесса (7885) трамвай (200) Тарифы на электроэнергию (2165) троллейбус (13)


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Та ладна!! В Києві он світла немає, зате ее транспорт фігчить..
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04.06.2024 22:29 Ответить
Водителей нет. Скоро никого не будет.
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04.06.2024 23:03 Ответить
Думаю, що через проблеми з електрикою, а не зі світлом )))
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04.06.2024 23:06 Ответить
Для покращення проблем зі світлом, треба не трамваї скорочувати, а керівництво Укренерго разом з прем'єр-міністром Шмиголем.
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05.06.2024 03:13 Ответить
Укорочувати НА ЦІЛУ ГОЛОВУ
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05.06.2024 09:35 Ответить
 
 