Украина должна подготовиться к жизни в холоде и темноте. Это наша новая норма, - украинские чиновники для издания FT
Электроэнергетические мощности Украины упали ниже 20 ГВт в результате российских обстрелов. Россия вывела из строя большую часть электростанций Украины, что привело к отключениям электроэнергии и усилило опасения относительно будущего энергоснабжения украинских городов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Один из украинских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что только в результате атаки россиян в субботу 1 июня было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, важная для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, получила серьезные повреждения. Эта атака была "разрушительная".
Другой чиновник заявил, что, вероятно, это будет означать, что к зиме украинцы будут проводить значительную часть своего дня без электроэнергии.
"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте", - сказал один из чиновников, отвечая на вопрос, какое влияние окажут эти повреждения в ближайшие месяцы.
Другой чиновник, указывая на отключение света, заявил, что "это наша новая норма".
Руководство Украины обвинило в недавних разрушениях недостаточную противовоздушную оборону, предоставленную западными союзниками. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты смогли попасть в крупнейшую тепловую электростанцию Киева в апреле, потому что у украинских войск закончились боеприпасы, напоминает FT.
Ранее премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.
По состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.
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Сказав "наша", маючи на увазі "норма для пересічних".
У чиновника з електропостачанням точно буде норма.
передвиборчі обіцянки ЗЄ
придвлятись треба було краще
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"це дуже складна задача"
Так, це дуже складна задача!
ЦКБ Луч щось нібито розробили і зелені йолопи не підтримали їх розробку. Але скільки років її ще потрібно доводити до розуму - теж питання.
Чи для вас документація на Сатану і С300 - це одне й те саме? Южнаш ніколи не виробляв С300 чи інші зенитні ракети!
Можна було б домовитися з умовними чехами про виробництво у них, але европа не бачить сенсу вкладатися в виготовлення радянських ППО.
Хоча якщо подивитися як нам дають ППО, то дійсно давно треба національна програма по розробці і виробництву ППО.
а наспрвді ж про те що в нас тупо не вистачить ППО для прикриття всіх значущих енергооб'єктів було зрозуміло від самого початку - бо балістику гарантовано збиває тільки Петріот, яких в нас кіт наплакав, тож казочки про "підловили коли нема ППО" будеш триндіти своїм діткам-зибілятам, тим більше шо тепер ракети до ППО ніби як дали а русня (о диво) і дали лупашить по ГЕС і ТЕЦ і нічого їм не заважає.
погортай методичку, може там десь хоч дрібним шрифтом шось написатно з цього приводу ?
в мене її нема, тож мені недоступна логіка зебільного організму, який не розуміє що те що принципіально не можна захистити від час війни слід вважати втраченим ЗАЗДАЛЕГІДЬ і готувати відповідну заміну.
але ж ти живеш не в Ізраїлі, зибіл, тому прокинься - ти сереш.
"Відповідна заміна-якою ти собі її уявляєш"
я вже писав, та власне про це не говорить тільки лінивий. міні-котельні, міні-ТЕС та купа-купа зеленої енергетики.
До речі саме зеленою енергетикою ми зараз і балансуємо нашу атомну генерацію.
Тепер увімкни на повну ту свою зайву хромосому, якщо іншим ти думати не здатен, і скажи що заважало нашим дегенератам попросити в ЄС хоча би побільше списаних вітряків та сонячних панелей у яких виходить строк придатності, які вони і так щороку замінюють на новіші і потім десь утилізують ? 🤡
я ж кажу шо ти довбойоп розовощокий, а ти сперечаєшся. Кацапи будуть гатити по кожному селу, ага-ага.🤡
Якщо ти не розумієш чому орки зносять Харків але не чіпають Ужгород і як це пов'язано з рентабельністю та потужністю їх ВПК - то тобі навіть твоя зайва хромосома не допоможе.
Кому і компактні екофлоу чи бензогенератор на 2кВт-це електростанція. Але щодо тих генераторів, які ти у літаках перевозиш. Нехай це будуть не середні 20-50кВт, а потужні 1000кВт будки розміром з повноцінну фуру. Давай порахуємо. Україна тільки у результаті останніх обстрілів втратила близько 9гВт електроенергії. Що дорівнює "усього-то" 9000 таких будок. Один такий генератор в середньому коштує 8 мільйонів грн. Бувають і дорожчі. Це-без встановлення та додаткового обладнання. Без урахування ціни пального, на якому вони мають працювати. Сам порахуєш далі де взяти на них гроші та де їх взяти взагалі ? Їх окупність ? Звичайно, що зелені підори крадуть багато. Але і без них Україна таке б не потягнула під час війни і з напівдохлою економікою.
Щодо фронту-я зараз не там. Але ти знаєш-з якої причини ? Ти записи у моєму військовому квитку бачив ? І-так, я там побував.
Це все реально , але не за один день , хоча до сьогодні не зроблено нічого від слова зовсім . Я простіше скажу- подивись як тільки сонце засвітило - немає вимикань бо працюють фотопанелі - ось це мірило нашої балансуючої потужності , скільки віднови теплової і проблему тимчасово вирішено.
Нарешті про "побував " .... побував , то й добре , але не сци іншим про шашлики коли людину не знаєш (( Де я "побував" , тобі може не снилося , але і бажати тобі там побувати не побажаю , тому збери свої нерви у коробочку і не дмухай на хмари , губи напухнуть ((
ви, до речі, ссилочку, що саме 37 млрд і саме на захист виділили дасте, чи як?
А сам в голове уже подсчитывает, сколько миллиардов можно будет списать на "защиту, ремонты"... Или продать генераторы, переданные бесплатно.
Тільки треба було 2 роки не вішати лапшу на вуха довірливим дебілами і ******* гроші, а закуповувати ці самі генератори і встановлювати.
Ми робили людей немічними, щоб вони раділи гречці на виборах.
Ми не робили умови життя для малого бізнесу, бо були зайняті переділу ще раніше награбованого.
Вибирали напрямки монополій і олігархату, що дало змогу передати в приватний сектор дуже впливові важелі існування країни. Такі як, енергетика, копальні.
А тепер їх треба захистити ціною робітничих податків.
Коли все зруйновано. То в нас немає зобов'язань, лише констатуємо.
Що ви тепер голодні і босі, і будете радіти що буде світло два рази на добу.
Зручно, практично і додати нічого.
А головне, ми вам це донесли - а далі бігайте що вжарені.
На тлі цього проект "небесний ерусалим" виглядає не такою вже й фантастикою
https://www.youtube.com/watch?v=C35r4ysE07o
Вона ж не в курсі, за що насправді дохне пачками в степах Донбасу.
А чому анонімно?!
Зеленський був попереджений про початок війни, але зе-шапіто як скаженне клало асфальт!
А шо ви хотіли, коли обирали ЗЄ та слуг *****?
Можливо.
Можна ж було купити, чому не купили?
До 1 жовтня 2023 року діяв безкоштовний лендліз, з терміном повернення зброї в 2072 році.
Використані ********** згідно умов лендлізу повертати не потрібно
Що попросили по лендлізу?