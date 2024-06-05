Украина должна подготовиться к жизни в холоде и темноте. Это наша новая норма, - украинские чиновники для издания FT

Электроэнергетические мощности Украины упали ниже 20 ГВт в результате российских обстрелов. Россия вывела из строя большую часть электростанций Украины, что привело к отключениям электроэнергии и усилило опасения относительно будущего энергоснабжения украинских городов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Один из украинских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что только в результате атаки россиян в субботу 1 июня было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, важная для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, получила серьезные повреждения. Эта атака была "разрушительная".

Другой чиновник заявил, что, вероятно, это будет означать, что к зиме украинцы будут проводить значительную часть своего дня без электроэнергии.

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"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте", - сказал один из чиновников, отвечая на вопрос, какое влияние окажут эти повреждения в ближайшие месяцы.

Другой чиновник, указывая на отключение света, заявил, что "это наша новая норма".

Руководство Украины обвинило в недавних разрушениях недостаточную противовоздушную оборону, предоставленную западными союзниками. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты смогли попасть в крупнейшую тепловую электростанцию Киева в апреле, потому что у украинских войск закончились боеприпасы, напоминает FT.

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Ранее премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что последствия вражеских атак на энергетическую систему Украины являются долгосрочными, следует ожидать, что экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

По состоянию на май было известно, что из-за российских атак украинская энергосистема потеряла около 8 ГВт мощности. В частности, Украина почти полностью осталась без тепловой генерации.