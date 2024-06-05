Сегодня отключения света могут продолжаться более 4 часов, - Кудрицкий

Сегодня, 5 июня 2024 года в энергосистеме фиксируется значительный дефицит. Продолжительность отключений света может составлять 4 часа и даже больше.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Если наши коллеги будут укладываться в лимиты, то отключения будут плановыми, но дефицит достаточно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, это может быть и больше, в зависимости от того, говорим ли мы о часе пик - утро или вечер, или часы, когда ситуация с дефицитом в основном чуть менее острая. Это дневная зона", - отметил Кудрицкий.

Также читайте: В "Укрэнерго" объяснили причины ухудшения ситуации в энергосистеме, среди них - последняя ракетная атака РФ и рост потребления из-за жары

Ранее он отмечал, что дефицит электроэнергии на этой неделе вернется в серьезном объеме.