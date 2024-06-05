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Сегодня отключения света могут продолжаться более 4 часов, - Кудрицкий

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Сегодня, 5 июня 2024 года в энергосистеме фиксируется значительный дефицит. Продолжительность отключений света может составлять 4 часа и даже больше.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Если наши коллеги будут укладываться в лимиты, то отключения будут плановыми, но дефицит достаточно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, это может быть и больше, в зависимости от того, говорим ли мы о часе пик - утро или вечер, или часы, когда ситуация с дефицитом в основном чуть менее острая. Это дневная зона", - отметил Кудрицкий.

Также читайте: В "Укрэнерго" объяснили причины ухудшения ситуации в энергосистеме, среди них - последняя ракетная атака РФ и рост потребления из-за жары

Ранее он отмечал, что дефицит электроэнергии на этой неделе вернется в серьезном объеме.

Автор: 

энергетика (2561) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (423)


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Топ комментарии
+17
Сьогодні сонце активне, тому будемо відключати світло. Завтра туман, тому будемо відключати світло. Післязавтра вітряно, тому будемо відключати світло. Через два дні все з погодою буде нормально, тому будемо відключати світло. Світло перестанемо відключати коли ціна за кіловат буде не менше 8 гривень. Цілий тиждень не будемо відключати. Потім знову почнемо.
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05.06.2024 11:01
+16
так і вчора були по 6, і навіть 7 годин.
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05.06.2024 10:58
+15
Кому війна, а кому мати рідна.
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05.06.2024 10:58
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Кому війна, а кому мати рідна.
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05.06.2024 10:58 Ответить
У 2019-му наїлись шашликів до ригачки. Є що згадати.
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05.06.2024 11:32 Ответить
так і вчора були по 6, і навіть 7 годин.
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05.06.2024 10:58 Ответить
у нас на Львівщині майже 8 годин вчора було !!! сьогодні вимкнули в 09.45 до 13.00, ще по графіку 21.00 до 01.00 завтра - тобто 7 год 15 хв !!! завтра аналогічно ...

сиджу на дешевий версії, так сказати "екофлов для бідних": інвертор типу "вольт польська" на 700 Вт та АКБ AGM VRLA 100 А*год - для інтернету, ноутбука і пару лампочок вночі/ввечері при потребі, достатньо на 4-5 год ...
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05.06.2024 11:09 Ответить
увімкнули в 12.12 !!! тобто відкичення майже 2.5 год !!! прогноз на сьогодіні змінився - 6.5 год ...
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05.06.2024 12:17 Ответить
В Києві та Одесі за раз на стільки вимикають. Радійте що у вас за раз тільки на чотири години вимикають, а потім вісім зі світлом. Графік Києва сім годин без світла і дві зі світлом, і так по колу. Але кажуть, що з 24 червня будуть переглянуті ліміти на області, бо це не діло що киян та дискрімунують, із-за того що в місті багато критичної інфраструктури яка працює на всю Україну. Думаю скоро всі області і міста будуть сидіти чотири на шість, тобто чотири не має, шість є, без всяких там сірих зон
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05.06.2024 13:26 Ответить
Вчера 18 часов не было
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05.06.2024 10:58 Ответить
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05.06.2024 11:24 Ответить
ага ... усе що віщає влада зе-н*ркоманів, останні 5 років є тупа 95-ан*льна брехня і пропаганда !!! чого лише "шатли" версії 2020-21 рр. до т.о. Криму від цієї зе-дури верещук, варті ...



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05.06.2024 11:34 Ответить
Ціну набивають, ніяк не складуть..ми ж підвищення це прийняли - тепер мабудь переймаються, що треьа було по 10 грн ставити..
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05.06.2024 11:00 Ответить
4 часа? та не может такого быть. С 7 утра 4июня до 11 утра сегодня (5 июня) лично в нашем селе (Бориспольский рн) энергия была 1 час (вчера с 19 до 20). То есть вчера было 23 часа отключение, сегодня пока энергии с вчерашнего вечера не наблюдаю.
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05.06.2024 11:01 Ответить
Ви поширюєте кацапське ІПСО. Сказано чотири години, значить чотири.
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05.06.2024 11:05 Ответить
То в мене пів ночі сьогодні - то не відсутність електрики було, а ІПСО???)))
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05.06.2024 11:08 Ответить
Все вірно! Не вірте очам своїм. Вірте марафону!)))
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05.06.2024 11:12 Ответить
було б весело, як би не було так сумно ...
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05.06.2024 11:15 Ответить
Ось в мене щойно почалось кацапське ІПСО. Втретє із ранку.)))
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05.06.2024 11:18 Ответить
В мене світло в 9 дали, в 12 настало ІПСО..а у мами ІПСО було 9,5 годин сьогодні з ночі, й зараз знову настане..
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05.06.2024 13:19 Ответить
Точно. Раскаялся и поехал на заправку за дизелем для генератора (а то на дворе полдень, а как это самое ИПСО без света распространять?)
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05.06.2024 11:53 Ответить
та то он вообще с ТОТа пишет)
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05.06.2024 13:11 Ответить
Бориспільський район: вчора в18:00виключили в 23:50 ще не було, а сьогодні в 05:00 вже не було , включили в 06:00(+-) і в 08:45 вже виключили .
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05.06.2024 11:38 Ответить
Сьогодні сонце активне, тому будемо відключати світло. Завтра туман, тому будемо відключати світло. Післязавтра вітряно, тому будемо відключати світло. Через два дні все з погодою буде нормально, тому будемо відключати світло. Світло перестанемо відключати коли ціна за кіловат буде не менше 8 гривень. Цілий тиждень не будемо відключати. Потім знову почнемо.
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05.06.2024 11:01 Ответить
А одна из главных причин - обычная жадность зеленых барыг, которые, вместо подготовки энергетики, просто по-тупому разворовали средства.
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05.06.2024 14:35 Ответить
А це не їх країна. Вони її видоять і висушать, а аборигени хай помирають у середньовіччі.
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05.06.2024 16:18 Ответить
З одного боку кацап тисне а з середини ЗЛОЧИННА ВЛАДА! готовлять Україну до капітуляції?
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05.06.2024 11:03 Ответить
Триндичиха... Вчора вдень вимкнули на п'ять годин (10.00...15.00), а ввечері на шість (19.00...01.00). Вночі теж вимикали, але я спав і тому не знаю на скільки часу.
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05.06.2024 11:08 Ответить
Ніхто вже не обговорює куди поділись кошти на захист, не обговорюють, чиє у влади хоч якась стратегія енерговідновлення, - всі лише слідкують за словами чиновника що про"№бав значну частину енергогенерації і надіються на пару годин світла додатково.
Ви ще зарплату йому додайте і премію.
Відразу видно - зелений ефективний менеджер.
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05.06.2024 11:08 Ответить
"Зелена генерація"
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05.06.2024 11:40 Ответить
Треба щоб опозиція створила в раді комісію щодо рослідування того хто винен що ТЕС були незахищені... є гепарди... є міг29... допустим неможливо близько біля кордону захистити, тому що балістика або швидкі цілі... але віддалені ТЕС на західній Україні.... куди ракети летіли майже годину... причому то були звичайні крилаті ракети які вже збивали наші пілоти

Якщо вони не мали ракет чим збивати... як про це говорять деякі екперти... тоді хто винен що ці ракети не купили... і чому Україна яка раніше випускала ракети до них тепер їх не випускає в достатній кількості...

І також де те все обладнання яке надає ЄС для відновлення і чому звучать заяви про підняття тарифу до 7 грн тому що потрібно закупляти обладнання
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05.06.2024 11:14 Ответить
Ой, тільки не треба хвилі пускати: тск, хто винен, що робити? Не було чим, власне, як і зараз, захистити. І запам'ятайте: хочеш зам'яти справу - створи комісію. Молодьож і подростки, не жили ви при совку, нічому не навчились у комерційних університетах, не читали класиків, тепер от "створити тск". Нк-ну...
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05.06.2024 11:22 Ответить
Ок а що ви пропунуєте на правоохоронні органи надії мало і ця х..ня буде дальше продовжуватись якщо взагалі сидіти і не шукати винних
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05.06.2024 12:34 Ответить
Решение было известно еще зимой 22\23 - разукрупнение энергосети. Установка малых газовых ТЭС по всей стране. Подобных тем, которые тогда передавали союзники или тот-же Порох. Но Зеле и его холуям бабки заглушили голос разума. Вместо этого включили любимую и проверенную тему "велике будівництво". И потратили спи@дили суммы, которых бы хватило 3 раза закрыть потребности всей страны в МиниТЭС.
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05.06.2024 14:42 Ответить
Це не буде реалізовано з двох причин перша якщо побудують за кошти держави тоді генеруючі потіжності будуть державні а не в руках групи людей і продати їх дешевше вартості як були продані ТЕС уже не вийде...

Друга та група людей не готова за свої гроші нічого будувати вони або зичать в держави і не віддають або беруть на заході гранти .... але мабуть західні партнери наразі не готові їм давати такі гранти
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05.06.2024 17:25 Ответить
Союзники как-раз это были готовы финансировать. Но только не "велике бетонування" имени Наема. И вы правы, на МиниТЭС столько не украдешь, как на строительстве "100% надежной трехуровневой защиты". Запад бы просто поставил оборудование на выделенные им средства, а на установке и вводе в эксплуатацию столько не стырить.
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05.06.2024 18:11 Ответить
Вчора на Оболоні - з 18 до 00, 6 годин. Які на#єр 4 години? Зрозуміло, що електрикою повний швах, але навіщо брехати? Бубочка не любить поганих новин? І шо? Боїтесь, що звільнить? А за вами вже черга кілометрова? Дуже сумнівно.
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05.06.2024 11:18 Ответить
Балуют Вас, городских. 6 часов у них нет света! у нас в селе за вечрашние сутки света не было 23 часа из 24.
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05.06.2024 11:55 Ответить
У селі хоча б погріб такий-сякий є - якісь харчі можна зберігати. А у місті тільки у холодильнику. А без світла #єр ти що у ньому збережеш. Балують, кажеш? Ну, так - якщо ваші села не близько до фронтів, навряд туди ракети прилетять, а от на столицю летять. Зараз щоправда якось притихло, але здається не надовго...
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05.06.2024 12:23 Ответить
1. Городские не знакомы с понятием "сарказм"?
2. Мое село в 22ом году стояло как раз между нашей и кацапской артбатареей. Поверь, Оболонь такого не слышала (к огромному счастью как ее, так и моему).
3. У меня грунтовые воды метр от земли, так что погреба нет. Генератор есть. Раз в пару дней езжу с бочкой на заправку. Потому что в селе, в отличие от города, нет энергии - не работает не только холодильник, но и водоснабжение, канализация и прочие мелкие радости.
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05.06.2024 12:29 Ответить
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05.06.2024 11:21 Ответить
Пропоную відключення світла зробити платними. Ну платимо ж за обслуговування тепломереж влітку. Треба за недоотриману вигоду Детеку платити.
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05.06.2024 11:24 Ответить
в нас вже по 10 год тиждень вимикають по графіках, а сьогодні на 14год вимкнули, бо 'ремонт'
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05.06.2024 11:26 Ответить
в цьому вина виборців ЗЕ! і зеленої влади!
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05.06.2024 11:40 Ответить
а ты энерго мудагон не хочешь отстегнуть от своей заоблочной зарплаты-больше 2 лямов в месяц.............................на востановление энергосистемы?????????????уроды ****..........................
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05.06.2024 11:40 Ответить
Ще треба повітря прикрутить, дохрена дихають суки живучі.
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05.06.2024 11:45 Ответить
Будь ласка, не відключайте вночі села, в людей працюють інкубатори - сезон інкубації. Цілу ніч не сплю - грію інкубатор гарячими пляшками.
Шановні жителі міст, виключіть на ніч бойлери.
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05.06.2024 11:48 Ответить
Київ. З 22 години до 04 - світла немає. З 06 до 10 - немає.
Які бойлери? Яки кондеционери?
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05.06.2024 12:11 Ответить
Угу..і вечері при свічках..добре, що ще газова плита, то вдень можна готувати..
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05.06.2024 13:24 Ответить
А ти грій інкубатор гарячими відосами хрипастоі потвори
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05.06.2024 12:25 Ответить
Ви ще нічого не зрозуміли??? Навіть якщо повністю знеструмити всі міста - у Вас світло не з'явиться..
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05.06.2024 13:23 Ответить
Я прям бачу як в конченій-заспі або на київських липках нещасні бідолаги шукають бензогенератори, акумулятори, носяться із пауербанками або сидять ввечері при свічках.
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05.06.2024 12:00 Ответить
Вони давно їх купили. 80% ще коли будували маєтки.
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05.06.2024 12:14 Ответить
Там окрема держава, із світлом, як і з іншим у них проблем немає.
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05.06.2024 12:30 Ответить
Вчора з 18:00 не було до ночі, потім ввімкнули на дві з половиною години і знову немає. Вночі, у тих чергах, де світло не вимикали у будинках на сто квартир світиться в одному - двох вікнах. Що вони там звиздять про велике споживання?
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05.06.2024 12:17 Ответить
Свідки секти «худє нєбудєт», пам'ятайте, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
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05.06.2024 12:28 Ответить
Тільки вони і нас надодачу зробили і наших дітей, у яких відібрали майбутнє.
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05.06.2024 16:28 Ответить
У мене в сільській місцевості вчора світло вимкнули о 18:00, врубили сьогодні о 6 ранку. Через 2 години знову вирубили. Пан Кудрицький, про які 4 години ти верзеш? Бубочка має лежати у теплій ванній?
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05.06.2024 12:35 Ответить
З цего лайноканалу нічого путнього не може прозвучати. Тільки льється потоками зелене лайно. Взагалі то. Зараз літо, накуя то світло і так світло. А 73% світе і гріє їх сонцеликий янелохояневтік
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05.06.2024 12:36 Ответить
Чистой воды пистьож от рыжего ублюдка Ахметки и его прихвостня Кудрицкого. В нашем районе Киева за прошлые сутки свет был от силы 4 часа. Все остальное время НЕ БЫЛО.
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05.06.2024 13:48 Ответить
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/06/4/714678/ Постійно брешуть

"- Який найгірший сценарій включно з новими обстрілами?
- Найгірше - це 35% часу в нас не буде електроенергії.
- У годинах це…
- Десь вісім-девʼять годин на добу не буде світла."

тобто зараз гірше, ніж буде в майбутньому...
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05.06.2024 13:58 Ответить
 
 