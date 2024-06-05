Сегодня отключения света могут продолжаться более 4 часов, - Кудрицкий
Сегодня, 5 июня 2024 года в энергосистеме фиксируется значительный дефицит. Продолжительность отключений света может составлять 4 часа и даже больше.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Если наши коллеги будут укладываться в лимиты, то отключения будут плановыми, но дефицит достаточно значительный, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, это может быть и больше, в зависимости от того, говорим ли мы о часе пик - утро или вечер, или часы, когда ситуация с дефицитом в основном чуть менее острая. Это дневная зона", - отметил Кудрицкий.
Ранее он отмечал, что дефицит электроэнергии на этой неделе вернется в серьезном объеме.
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сиджу на дешевий версії, так сказати "екофлов для бідних": інвертор типу "вольт польська" на 700 Вт та АКБ AGM VRLA 100 А*год - для інтернету, ноутбука і пару лампочок вночі/ввечері при потребі, достатньо на 4-5 год ...
Ви ще зарплату йому додайте і премію.
Відразу видно - зелений ефективний менеджер.
Якщо вони не мали ракет чим збивати... як про це говорять деякі екперти... тоді хто винен що ці ракети не купили... і чому Україна яка раніше випускала ракети до них тепер їх не випускає в достатній кількості...
І також де те все обладнання яке надає ЄС для відновлення і чому звучать заяви про підняття тарифу до 7 грн тому що потрібно закупляти обладнання
потратилиспи@дили суммы, которых бы хватило 3 раза закрыть потребности всей страны в МиниТЭС.
Друга та група людей не готова за свої гроші нічого будувати вони або зичать в держави і не віддають або беруть на заході гранти .... але мабуть західні партнери наразі не готові їм давати такі гранти
2. Мое село в 22ом году стояло как раз между нашей и кацапской артбатареей. Поверь, Оболонь такого не слышала (к огромному счастью как ее, так и моему).
3. У меня грунтовые воды метр от земли, так что погреба нет. Генератор есть. Раз в пару дней езжу с бочкой на заправку. Потому что в селе, в отличие от города, нет энергии - не работает не только холодильник, но и водоснабжение, канализация и прочие мелкие радости.
Шановні жителі міст, виключіть на ніч бойлери.
Які бойлери? Яки кондеционери?
"- Який найгірший сценарій включно з новими обстрілами?
- Найгірше - це 35% часу в нас не буде електроенергії.
- У годинах це…
- Десь вісім-девʼять годин на добу не буде світла."
тобто зараз гірше, ніж буде в майбутньому...