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В "Укрэнерго" объяснили причины ухудшения ситуации в энергосистеме, среди них - последняя ракетная атака РФ и рост потребления из-за жары

Чому відключення світла почастішали

Причины ухудшения ситуации в украинской энергосистеме - это последствия последней массированной ракетной атаки, снижение производительности солнечных электростанций из-за облачности и увеличение потребления электроэнергии из-за потепления.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что при таких обстоятельствах, в ближайшее время существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии для областей ожидать не стоит.

"Эти лимиты определяются от имеющейся генерирующей мощности. То есть, сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться - столько мы и распределяем между областями. И изменение этих лимитов возможно только в случае существенного восстановления поврежденных энергоблоков или если существенно снизится потребление. Пока - ни того, ни другого не ожидается. Поэтому ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное - на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это устойчивый тренд. Поэтому на выходных будет немного легче", - сказал Кудрицкий.

Читайте также: Киев вышел за лимиты, будут экстренные отключения. Графики не работают, - Yasno

Почему отключают свет

Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.

С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипильская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничение электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.

Автор: 

энергетика (2561) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+22
підорасти ібані.. ну не по 7 же годин з перервою в 2 години. курви бл..
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05.06.2024 00:51
+15
"...зростання споживання через спеку..." Джерело:
І вночі, перша-третя година теж спека? Кондиціонери працюють і вночі?
На кого цей брєд розрахований?
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05.06.2024 01:58
+13
у цих тварюк якщо не спека то мороз. На палю ********* з іх тарифами та лімітами
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05.06.2024 02:03
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Правила форума Совет форумчан
Хтось не дути попав - до речі а навіщо вам паталогічний брехун у владі який двадцять років розказує про якийсь ривок , а ривка ніту і ніту - для чого вам такая власть?
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05.06.2024 00:55 Ответить
Повтори: путін - *****!
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05.06.2024 03:27 Ответить
підорасти ібані.. ну не по 7 же годин з перервою в 2 години. курви бл..
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05.06.2024 00:51 Ответить
+100500
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05.06.2024 01:36 Ответить
я в києві сидів без світла 18 годин з 22 сьогодні
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05.06.2024 02:40 Ответить
Хмельницький, аналогічно, попри те, що поруч дві АЕС.
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05.06.2024 02:52 Ответить
Ну якщо поруч електростанція, то вимкнень не повинно бути, заісно. Дійсно - виведення з ладу майже всіх ТЕС і ГЕС ніяк не має вплинути на генерацію. Звісно це Ахмєтов вимикає електрику. І те, що два блоки АЕС в ремонті - пофіг. Я іноді прозріваю з людей...
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05.06.2024 07:05 Ответить
Походу Єрмак берегів не бачить,вирішив віджати весь енергетичний бізнес в країні.Пора Суркісам згадати 90-ті і зарядити на Андрія Борисовича своїх штатних виконавців-братів Константиновських.
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05.06.2024 00:54 Ответить
ахметов здохни мразота ватна!
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05.06.2024 07:34 Ответить
"...зростання споживання через спеку..." Джерело:
І вночі, перша-третя година теж спека? Кондиціонери працюють і вночі?
На кого цей брєд розрахований?
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05.06.2024 01:58 Ответить
на зелебеню та Ленку-скумбрію
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05.06.2024 02:05 Ответить
Вночі сонце не світить і енергія не виробляється. А взагалі то вночі спати треба
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05.06.2024 07:52 Ответить
Вночі працюють атомні електростанції яких у нас три.
Просто треба було підняти ціну за електрику тому треба зімітувати нехватку. Гроші підуть на карман присмоктавшихся до енергомереж від опи.
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05.06.2024 08:01 Ответить
https://youtu.be/TMjAHsPYlpA

"ЦЕ НЕПРИКРИТА БРЕХНЯ!"💥Лана ЗЕРКАЛЬ про підвищення тарифів на електроенергію.
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05.06.2024 08:08 Ответить
А від них електрику цистернами возять?
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05.06.2024 10:44 Ответить
у цих тварюк якщо не спека то мороз. На палю ********* з іх тарифами та лімітами
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05.06.2024 02:03 Ответить
І ще одне "...Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС..."
По Бурштинській, наскільки відомо, попадали кілька разів. І що кожен раз відновлювали?
Бо складається таке враження що так, відновлювали, бо не було відключень. А тепер є.
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05.06.2024 02:04 Ответить
Щодо збільшення споживання через спеку, то в якоїсь скандинавській країні (зразу не пам'ятаю в якій) заборонено використання кондиціонерів приватними особами (дозволено лише в публічних місцях). Можливо ї Україні варто запозичити цей досвід (особливо з урахуванням існуючих проблем в енергетиці)? Почати можна з припинення їх вільного продажу, а також ремонту та обслуговування вже проданих.
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05.06.2024 02:30 Ответить
Більшість кондиціонерів працюють в кабінетах чиновників починаючи від кабміну, закінчуючи школами і працюють вони на повну потужність, бо ці пани економити не збираються, тим паче, що платить за це бюджет (тобто, платники податків). На днях ходив до однієї з держустанов з приводу зруйнованого будинку - при температурі на вулиці + 18-20 (пройшли грози і доволі прохолодно) там працює кондиціонер, який виставлено так, що мені реально було зимно, бо надворі тепліше. То може, варто для початку заборонити використання та запломбувати кондиціонери хоча б в державних установах?
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05.06.2024 02:48 Ответить
Що ви кажете таке? Тож "стратегічні" БД підприємства їх не можна
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05.06.2024 07:09 Ответить
Загадка на логіку від "Укренерго":
Маємо дві вулиці. На першій розміщено чотири дев'ятиповерхівки 80-х років у яких встановлено аж три кондиціонери (один з яких від магазину). На другій дві елітні новобудови на шістнадцять поверхів (де практично в кожній квартирі кондиціонер) та приватний маєток (теж з кондиціонерами). З метою зменшити навантаження на електромережі бо в країні війна одна з цих вулиць отримує 6 годин світла на добу, а інша всі 24 години.
Запитання: хто з них більшість часу проводить у темряві?
Підказка: на другій вулиці проживають керівники місцевої адміністрації, високі чини з МВС та податківці і їх родичі.
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05.06.2024 02:38 Ответить
На роботах по відновленню зазначених ТЕС варто задіяти російських військовополонених (це не заборонено конвенціями), і роботи почати зараз, не чекаючи закінчення війни. Спробують москалі завадити відновленню, завдаючи повторні удари, тоді не треба соромитися викладати в публічний простір прижиттєві фото цих полонених і фото того, що від них залишилося після російських ракет чи дронів.
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05.06.2024 02:39 Ответить
Укренерго, яка електропотужність котельних під час зимового сезону по всій Україні? Чи можна зрівняти потужність котельних з вентиляторами, які ще не включає населення. Якщо у вас є розум, порахуйте з початку, а потім розказуйте народу казки. І останнє запитання до вас, чому в електросітях напруга не скаче та частота стабільна? При недостатній наявної генеруючої потужності, такого не може бути взагалі. Будь-яка людина побачила б своїми очима мерехтіння ламп освітлювання. Було б не погано замість керівництва Укренерго, побачити на їх місцях розумних та енергійних людей, а головне не брехливих.
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05.06.2024 02:45 Ответить
Угу. А про головну причину - патологічну жадібність гражданіна ахмєтава - сором'язливо промовчали. Головно, що тарифи вдвічі підняли.
Блд, обісрались, 3,14дараси, то сидіть ціхо і мовчки обсихайте!
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05.06.2024 03:25 Ответить
ще дві-три атаки на енергосистему, і восени через Тису попливуть навіть ті, хто зараз добровільно оновив свої дані у ТЦК. Демографічна проблема та проблема з нестачею робочої сили у західній Європі буде вирішена на найближчий історичний період.
Якщо не буде симетричної відповіді по тепловій енергетиці та вузловим розподільчим ПС у прикордонних областях кацапії, то знищення нашої енергетики - це питання часу.
Чесно кажучі - подвійні поцифістичні стандарти західного світу вже починають підзайобувати.
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05.06.2024 05:10 Ответить
Ходять чутки, шо електроенергію контрактують на експорт. Упорні чутки. А чому ви думаєтє ЗЕля у турне сдристнув? Миру шукати? Так він йому не потрібен.
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05.06.2024 05:22 Ответить
Які там чутки. Ходять факти.
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05.06.2024 06:50 Ответить
Самє так, то я так натякав на факти.
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05.06.2024 09:23 Ответить
А нам ціну ще піднімуть, щоб виходила та ж сама сума за місяць при відсутній ЕЕ, як раніше при цілодобовій наявності..
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05.06.2024 07:16 Ответить
АДо речі, керівництво Міненерго, за таку нестерпно "гарну" роботу, отримало премії. По 2 000 000 гр. на ріло.
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05.06.2024 09:25 Ответить
Ось до чого привели дурні і непродумані, або добре продумані навмисні дії влади, бо під час війни змість будівництва ракет, систем ППО ПРО та іншого озброєння, влада всі гроші закатала в дороги, знищила ракетні програми, відвела війська та розмінувала проходи ворогу...
Також розікрали 9-ть мільярдів, виділених на укріплення і розвиток виробництва електроенергії і брехня наріду, що все побудовано і захищено на 100%, що дало наслідки сьогодні. А що далі? Хто і за який період часу відбудує ті ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, які побудовані ще у минулдому столітті прадідами і дідами, які не доїдали, бо збіжжям платили західним інженерм на ці будівництва і обладнння, а брехуни на хайпі "поржать", "поспать", посрать" у 2019 році, не зхистили надбаання цього народу, розікрали все, що тільки влазить в їх бездонні кишені? Чому не контролювалось використання бюджету під чаас війни антимайданівцями? Що наріде 73%, будете робити всіх рзом до кінця?
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05.06.2024 06:02 Ответить
І що цікаво, в домівках світла нема, а вуличні ліхтарі всю ніч горять(((
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05.06.2024 06:25 Ответить
Ха! І грохіт табунів трамваїв! В 90х, коли були теж відключення, то ліхтарі хоч через 2-3 горіли, а зараз - всі повністю..
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05.06.2024 07:18 Ответить
А де ж гроші виділені на захист об'єктів?
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05.06.2024 06:44 Ответить
Пішли Мустафі на нову перуку.
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05.06.2024 06:49 Ответить
А з якого боку тут підвищення тарифів в 2 рази? В "Укренерго" вже придумали відмазку?
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05.06.2024 06:47 Ответить
Завжди одна - нерентабельна електрика, дотаційна. А у держави грошей немає.

Походу, вже конкретно начасі всю критичну інфраструктуру забирати з приватної власності.
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05.06.2024 07:20 Ответить
"І зміна цих лімітів можлива тільки у разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або якщо суттєво знизиться споживання. Поки що - ні того, ні того не очікується. Тому ситуація цього тижня буде складною. Єдине - на вихідних споживання впаде"

Тотальна брехня
Зараз до графіків 4 години, додали 3 години - навіть вночі
Вночі спеки нема, температура 16-17 градусів, більшість критичної інфраструктури не працює,
населення спить,
а графіки збільшені

Тобто генерації взагалі не вистачає навіть коли ніхто не користується,
або тотально брешуть

Тотально брешуть - це 100%, поки не зрозуміло в чому.
Тому, що якщо вночі вистачає тільки на подовжений графік відключення, то на вихідних теж не вистачить.

В 2022 коли відключали світло, пізніше хтось опублікував графіки продажу в ЕС (невідомо наскільки правда) - котрі співпали з датами відключень,
тому можливо "Єдине - на вихідних споживання продаж впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд"
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05.06.2024 06:57 Ответить
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/06/4/714678/ Постійно брешуть

"Якщо ми кажемо про очікуваний дефіцит улітку, то залежно від ремонтів він оцінюється 18-22%.
- Якщо перекласти це на зрозумілу мову...
- Світло вимикають за графіками, а в світло-сірих зонах у Києві світло є.
- Скільки це в годинах?- Для Києва: чотири години світла нема, три - під питанням, дві години світло точно є."

зараз в світло-сірих зонах у Києві світла нема - тобто на добу світло є 6-9 годин, та немає 12-18 годин

"- Який найгірший сценарій включно з новими обстрілами?
- Найгірше - це 35% часу в нас не буде електроенергії.
- У годинах це…
- Десь вісім-девʼять годин на добу не буде світла."

Тобто зараз немає світла 12-18 годин, а "найгірший сценарій" це 8-9 годин не буде світла
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05.06.2024 08:27 Ответить
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/ukraine-real-time-electricity-data-explorer Дані по генерації енергії

Генерація
21.02.2022 - 18-19Гвт
01.10.2022 - 11-12Гвт

03.06.2024
https://ru.slovoidilo.ua/2024/06/03/novost/bezopasnost/ukraina-poteryala-92-gvt-generacii-rossijskix-atak-posol-es С учетом атак две ночи назад, россия уничтожила 9,2 ГВт украинской энергогенерации» , - написала Матернова по итогам встречи послов с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Не зрозуміло скільки зараз залишилось, якщо всьому вірити
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05.06.2024 09:04 Ответить
https://texty.org.ua/articles/108160/naskilky-my-menshe-spozhyvayemo-***************/ Тут багато графіків за 2022 рік
тому 9.2Гвт мабуть рахують від початку 2022 року

Січень 2022 генерація 19.79
Жовтень 2022 генерація 11.08, при споживанні 10.84
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05.06.2024 09:20 Ответить
Цікаво чи це має відношення

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/velikij-biznes-planuje-vivesti-valjutu-z-ukrajini-shchob-uniknuti-defoltu-ep.html Верховна Рада і уряд дозволили великим компаніям перекрити мільярдні борги за кордоном попри заборону міжнародних партнерів та Нацбанку

На початку лютого уряд ухвалив ряд рішень, які дозволяють переказати за кордон в обхід валютних обмежень майже 2 млрд дол для обслуговування боргів п'яти великих груп компаній: "ДТЕК", "Метінвест", "Кернел", "Інтерпайп" та "Водафон".

https://minfin.com.ua/ua/2024/02/14/121505737/ Зараз DTEK Energy потрібно $52,2 млн для сплати купона за четвертий квартал 2023 року і перший квартал 2024 року, а також $10 млн на погашення.
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05.06.2024 07:21 Ответить
Причини погіршення - бездіяльність Укренерго щодо створення розподіленої системи генерації протягом 2 років.
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05.06.2024 07:31 Ответить
брешуть. просто створюють іллюзію дефіцита електроенергії для 73%
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05.06.2024 07:42 Ответить
А я здогадався в кончезаспі багато кондішенів і занадто яскравий охоронний периметр...тому виключили всім і кончезаспі в першу чергу
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05.06.2024 07:47 Ответить
Зараз, коли нам надали додаткові засоби ППО, може треба якомога скоріше відновлювати зруйноване? Можливо, що із Зміївською ТЕЦ не варто поспішати, бо вона дуже близько до фронту, а от Трипільську, і тим паче Бурштинську - чому ні?
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05.06.2024 08:07 Ответить
Надали поки на словах
З 1 січня 2024 - всі "партнери" з ППО поставили тільки 2шт Skynex - це проти дронів
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05.06.2024 08:43 Ответить
Вихід один-газотурбінні малі електростанції для кожної громади.Або хто має кошти то встановлюйте мініСЕС.
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05.06.2024 08:19 Ответить
Чому в мене моя мініСЕС працює літом на 80-100% при сонячній і хмарній погоді даже в доща ахметовські ні?.Зимою так ..видає 15-40% потужності.
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05.06.2024 08:25 Ответить
Хто вночі користується електрикою, яке перенавантаження, мабуть продають за кордон
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05.06.2024 08:53 Ответить
у укрэнерго ухудшение а у ********** правления улучшения зарплат.......................................................по 2 ляма на ********** рыло.........................................................................
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05.06.2024 08:59 Ответить
Бездарне управління країною! у Києві в будинках, в місцях загального користування, вдень де є денне освітлення ввімкнене світло, в комендантську годину серед, ночі ввімкнені ліхтарі, Можна економити, наприклад посеред ночі кілька годин можна не підігрівати гарячу воду. Ніхто нічого не еконмить! Кличка на мило!!!
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05.06.2024 09:03 Ответить
Збільшення відключень відбувається при теплій погоді, і холодній.
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05.06.2024 10:28 Ответить
 
 