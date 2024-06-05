В "Укрэнерго" объяснили причины ухудшения ситуации в энергосистеме, среди них - последняя ракетная атака РФ и рост потребления из-за жары

Причины ухудшения ситуации в украинской энергосистеме - это последствия последней массированной ракетной атаки, снижение производительности солнечных электростанций из-за облачности и увеличение потребления электроэнергии из-за потепления.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что при таких обстоятельствах, в ближайшее время существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии для областей ожидать не стоит.

"Эти лимиты определяются от имеющейся генерирующей мощности. То есть, сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться - столько мы и распределяем между областями. И изменение этих лимитов возможно только в случае существенного восстановления поврежденных энергоблоков или если существенно снизится потребление. Пока - ни того, ни другого не ожидается. Поэтому ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное - на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это устойчивый тренд. Поэтому на выходных будет немного легче", - сказал Кудрицкий.

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Почему отключают свет

Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.

С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипильская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничение электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.