В "Укрэнерго" объяснили причины ухудшения ситуации в энергосистеме, среди них - последняя ракетная атака РФ и рост потребления из-за жары
Причины ухудшения ситуации в украинской энергосистеме - это последствия последней массированной ракетной атаки, снижение производительности солнечных электростанций из-за облачности и увеличение потребления электроэнергии из-за потепления.
Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что при таких обстоятельствах, в ближайшее время существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии для областей ожидать не стоит.
"Эти лимиты определяются от имеющейся генерирующей мощности. То есть, сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться - столько мы и распределяем между областями. И изменение этих лимитов возможно только в случае существенного восстановления поврежденных энергоблоков или если существенно снизится потребление. Пока - ни того, ни другого не ожидается. Поэтому ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное - на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это устойчивый тренд. Поэтому на выходных будет немного легче", - сказал Кудрицкий.
Почему отключают свет
Как сообщалось, в ночь на 1 июня враг совершил шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины с 22 марта. Под атаку попали энергообъекты в пяти областях. Также серьезно повреждено оборудование двух ТЭС и двух ГЭС.
С конца марта разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипильская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничение электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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І вночі, перша-третя година теж спека? Кондиціонери працюють і вночі?
На кого цей брєд розрахований?
Просто треба було підняти ціну за електрику тому треба зімітувати нехватку. Гроші підуть на карман присмоктавшихся до енергомереж від опи.
"ЦЕ НЕПРИКРИТА БРЕХНЯ!"💥Лана ЗЕРКАЛЬ про підвищення тарифів на електроенергію.
По Бурштинській, наскільки відомо, попадали кілька разів. І що кожен раз відновлювали?
Бо складається таке враження що так, відновлювали, бо не було відключень. А тепер є.
Маємо дві вулиці. На першій розміщено чотири дев'ятиповерхівки 80-х років у яких встановлено аж три кондиціонери (один з яких від магазину). На другій дві елітні новобудови на шістнадцять поверхів (де практично в кожній квартирі кондиціонер) та приватний маєток (теж з кондиціонерами). З метою зменшити навантаження на електромережі бо в країні війна одна з цих вулиць отримує 6 годин світла на добу, а інша всі 24 години.
Запитання: хто з них більшість часу проводить у темряві?
Підказка: на другій вулиці проживають керівники місцевої адміністрації, високі чини з МВС та податківці і їх родичі.
Блд, обісрались, 3,14дараси, то сидіть ціхо і мовчки обсихайте!
Якщо не буде симетричної відповіді по тепловій енергетиці та вузловим розподільчим ПС у прикордонних областях кацапії, то знищення нашої енергетики - це питання часу.
Чесно кажучі - подвійні поцифістичні стандарти західного світу вже починають підзайобувати.
Також розікрали 9-ть мільярдів, виділених на укріплення і розвиток виробництва електроенергії і брехня наріду, що все побудовано і захищено на 100%, що дало наслідки сьогодні. А що далі? Хто і за який період часу відбудує ті ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, які побудовані ще у минулдому столітті прадідами і дідами, які не доїдали, бо збіжжям платили західним інженерм на ці будівництва і обладнння, а брехуни на хайпі "поржать", "поспать", посрать" у 2019 році, не зхистили надбаання цього народу, розікрали все, що тільки влазить в їх бездонні кишені? Чому не контролювалось використання бюджету під чаас війни антимайданівцями? Що наріде 73%, будете робити всіх рзом до кінця?
Походу, вже конкретно начасі всю критичну інфраструктуру забирати з приватної власності.
Тотальна брехня
Зараз до графіків 4 години, додали 3 години - навіть вночі
Вночі спеки нема, температура 16-17 градусів, більшість критичної інфраструктури не працює,
населення спить,
а графіки збільшені
Тобто генерації взагалі не вистачає навіть коли ніхто не користується,
або тотально брешуть
Тотально брешуть - це 100%, поки не зрозуміло в чому.
Тому, що якщо вночі вистачає тільки на подовжений графік відключення, то на вихідних теж не вистачить.
В 2022 коли відключали світло, пізніше хтось опублікував графіки продажу в ЕС (невідомо наскільки правда) - котрі співпали з датами відключень,
тому можливо "Єдине - на вихідних
споживанняпродаж впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд"
"Якщо ми кажемо про очікуваний дефіцит улітку, то залежно від ремонтів він оцінюється 18-22%.
- Якщо перекласти це на зрозумілу мову...
- Світло вимикають за графіками, а в світло-сірих зонах у Києві світло є.
- Скільки це в годинах?- Для Києва: чотири години світла нема, три - під питанням, дві години світло точно є."
зараз в світло-сірих зонах у Києві світла нема - тобто на добу світло є 6-9 годин, та немає 12-18 годин
"- Який найгірший сценарій включно з новими обстрілами?
- Найгірше - це 35% часу в нас не буде електроенергії.
- У годинах це…
- Десь вісім-девʼять годин на добу не буде світла."
Тобто зараз немає світла 12-18 годин, а "найгірший сценарій" це 8-9 годин не буде світла
Генерація
21.02.2022 - 18-19Гвт
01.10.2022 - 11-12Гвт
03.06.2024
https://ru.slovoidilo.ua/2024/06/03/novost/bezopasnost/ukraina-poteryala-92-gvt-generacii-rossijskix-atak-posol-es С учетом атак две ночи назад, россия уничтожила 9,2 ГВт украинской энергогенерации» , - написала Матернова по итогам встречи послов с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.
Не зрозуміло скільки зараз залишилось, якщо всьому вірити
тому 9.2Гвт мабуть рахують від початку 2022 року
Січень 2022 генерація 19.79
Жовтень 2022 генерація 11.08, при споживанні 10.84
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/velikij-biznes-planuje-vivesti-valjutu-z-ukrajini-shchob-uniknuti-defoltu-ep.html Верховна Рада і уряд дозволили великим компаніям перекрити мільярдні борги за кордоном попри заборону міжнародних партнерів та Нацбанку
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https://minfin.com.ua/ua/2024/02/14/121505737/ Зараз DTEK Energy потрібно $52,2 млн для сплати купона за четвертий квартал 2023 року і перший квартал 2024 року, а також $10 млн на погашення.
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