Киев вышел за лимиты, будут экстренные отключения. Графики не работают, - Yasno

По состоянию на день 4 июня 2024 года Киев вышел за лимиты потребления электроэнергии. В городе будут применяться экстренные отключения.

Об этом сообщил в фейсбуке гендиректор Yasno Сергей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"День. Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики не работают", - пишет Коваленко.

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По данным "Укрэнерго", сегодня дефицит в энергосистеме больше, чем вчера.