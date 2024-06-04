Киев вышел за лимиты, будут экстренные отключения. Графики не работают, - Yasno
По состоянию на день 4 июня 2024 года Киев вышел за лимиты потребления электроэнергии. В городе будут применяться экстренные отключения.
Об этом сообщил в фейсбуке гендиректор Yasno Сергей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
"День. Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики не работают", - пишет Коваленко.
По данным "Укрэнерго", сегодня дефицит в энергосистеме больше, чем вчера.
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+3 Erlich Bachman
показать весь комментарий04.06.2024 15:05
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показать весь комментарий04.06.2024 15:05
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Вчора, наприклад, в нас вимкнули о 21-30, ввімкнули о 3-30 (телевізор ввімкнувся, розбудив). Футбол не подивився.
Чи подивлюся футбол на Євро-24?
..пересидента обирав!!!!!??????
Тра розплачуватись...
Бо при владі в нас бандити..