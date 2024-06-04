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Новости
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Киев вышел за лимиты, будут экстренные отключения. Графики не работают, - Yasno

Відключення світла в Києві

По состоянию на день 4 июня 2024 года Киев вышел за лимиты потребления электроэнергии. В городе будут применяться экстренные отключения.

Об этом сообщил в фейсбуке гендиректор Yasno Сергей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"День. Киев вышел за лимиты. "Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики не работают", - пишет Коваленко.

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По данным "Укрэнерго", сегодня дефицит в энергосистеме больше, чем вчера.

Автор: 

Киев (25521) энергетика (2561) отключение света (423) Yasno (13)


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Топ комментарии
+3
Київ вийшов за ліміти
Бо при владі в нас бандити..
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04.06.2024 15:05
+1
Вчора в ночі у львівській області не було е/е 6 ГОДИН.
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04.06.2024 15:00
+1
Хіба тільки один Київ потерпає від позаграфікових від балди відімкнень споживачів електроенергрії?
Вчора, наприклад, в нас вимкнули о 21-30, ввімкнули о 3-30 (телевізор ввімкнувся, розбудив). Футбол не подивився.
Чи подивлюся футбол на Євро-24?
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04.06.2024 15:05
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Правила форума Совет форумчан
а на який у рижетатарії вимикають світло? вчора якась тупа ***** висрала що тариф буде 7,5 грн. 5,4 покриває лише генерацію і доставку енергії, а різницю то шо охмєдову компенсувати чи що?
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04.06.2024 14:58 Ответить
Вчора в ночі у львівській області не було е/е 6 ГОДИН.
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04.06.2024 15:00 Ответить
Хіба тільки один Київ потерпає від позаграфікових від балди відімкнень споживачів електроенергрії?
Вчора, наприклад, в нас вимкнули о 21-30, ввімкнули о 3-30 (телевізор ввімкнувся, розбудив). Футбол не подивився.
Чи подивлюся футбол на Євро-24?
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04.06.2024 15:05 Ответить
Напевно не подивитесь - відеозапис як технологія ше на жаль не винайдена .
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04.06.2024 15:31 Ответить
Бідося!!!!
..пересидента обирав!!!!!??????
Тра розплачуватись...
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04.06.2024 16:22 Ответить
обирав, голосував, навіть агітував - але мало хто мене послухав. І, взагалі, наш кандидат набрав 25%, а партія - лише 8%
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04.06.2024 22:18 Ответить
Київ вийшов за ліміти
Бо при владі в нас бандити..
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04.06.2024 15:05 Ответить
Тобто кацапи могли обрубати електрику ще в 22му? Договорняки не пройшли?
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04.06.2024 15:06 Ответить
Укренерго дав команду
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04.06.2024 15:08 Ответить
А если всем кто выходит за лимиты поднимать цену киловатта на пару гривень в месяц? Нужно подумать над этим Кабмину!😁
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04.06.2024 15:27 Ответить
 
 