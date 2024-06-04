Сегодня дефицит в энергосистеме больше, чем вчера, в течение суток будут действовать лимиты, - "Укрэнерго"

Сегодня, 4 июня, дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера, это связано с ростом уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачностью, препятствующей работе солнечных электростанций, а также с уменьшением объема импорта электроэнергии из стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

В какой период будут действовать лимиты?

По данным компании, лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. При превышении лимитов потребления облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

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Как найти информацию об отключении в вашем регионе?

Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Почему применяются лимиты?

"Главная причина применения мер ограничения - последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - объясняют в компании.

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Также"Укрэнерго" информирует, что со вчерашнего дня в плановый ремонт выведена одна из высоковольтных воздушных линий, соединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. Это не повлияло на общий объем импорта электроэнергии из Европы - пропускная способность ремонтируемой линии распределена между другими межгосударственными линиями передачи электроэнергии. Ремонт межгосударственных воздушных линий - это необходимое плановое мероприятие, которое происходит в заранее определенный операторами двух энергосистем срок. Перенос или отмена ремонта линии может привести к аварийной ситуации в энергосистеме. Впрочем, после российской атаки 1 июня, внутри страны действуют определенные сетевые ограничения, которые влияют на доступные объемы импорта. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над их устранением.