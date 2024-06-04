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Сегодня дефицит в энергосистеме больше, чем вчера, в течение суток будут действовать лимиты, - "Укрэнерго"

енергетика,світло

Сегодня, 4 июня, дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера, это связано с ростом уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачностью, препятствующей работе солнечных электростанций, а также с уменьшением объема импорта электроэнергии из стран Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

В какой период будут действовать лимиты?

По данным компании, лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. При превышении лимитов потребления облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

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Как найти информацию об отключении в вашем регионе?

Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Почему применяются лимиты?

"Главная причина применения мер ограничения - последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - объясняют в компании.

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Также"Укрэнерго" информирует, что со вчерашнего дня в плановый ремонт выведена одна из высоковольтных воздушных линий, соединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. Это не повлияло на общий объем импорта электроэнергии из Европы - пропускная способность ремонтируемой линии распределена между другими межгосударственными линиями передачи электроэнергии. Ремонт межгосударственных воздушных линий - это необходимое плановое мероприятие, которое происходит в заранее определенный операторами двух энергосистем срок. Перенос или отмена ремонта линии может привести к аварийной ситуации в энергосистеме. Впрочем, после российской атаки 1 июня, внутри страны действуют определенные сетевые ограничения, которые влияют на доступные объемы импорта. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над их устранением.

Автор: 

энергетика (2561) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+6
"Завтра будєт лучьшє чєм вчєра?"... Та ***. Всі платять ахмєткі,бо кацапи його власність розбомбили. А кишенькове "Укренерго" всьо абаснуєт. Намір рєнатки купити чергову яхту не повинен піддаватися сумніву.
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04.06.2024 11:37
+4
Поцікавтеся зп у наглядової ради Укренерго. Даю підказку - від 440 тис до 2,3 млн на місяць кожному ,,члену". За останні півроку. За народні гроші.
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04.06.2024 11:55
+4
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04.06.2024 12:03
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"Завтра будєт лучьшє чєм вчєра?"... Та ***. Всі платять ахмєткі,бо кацапи його власність розбомбили. А кишенькове "Укренерго" всьо абаснуєт. Намір рєнатки купити чергову яхту не повинен піддаватися сумніву.
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04.06.2024 11:37 Ответить
Дивна річ. Я абсолютно згоден з тим що хмарність перешкоджає виробництву сонячної електрики. Але як хмарність примушує виростати рівень споживання кондиціонерів. Завжди думав що навпаки. В тіньку ж не так жарко. Чи в нас також ,,піпл,, все схаває?
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04.06.2024 11:41 Ответить
за добу, відремонтують два блока аес і лінію зі словаччини?
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04.06.2024 11:42 Ответить
а що, вже і 4,32 замало ???
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04.06.2024 11:53 Ответить
Поцікавтеся зп у наглядової ради Укренерго. Даю підказку - від 440 тис до 2,3 млн на місяць кожному ,,члену". За останні півроку. За народні гроші.
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04.06.2024 11:55 Ответить
сцаньё в уши
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04.06.2024 11:59 Ответить
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04.06.2024 12:03 Ответить
БРЕХНЯ !
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04.06.2024 14:46 Ответить
щоб вас током луснуло, курви
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04.06.2024 17:00 Ответить
 
 