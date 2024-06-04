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енергетика (2484) Укренерго (2579) відключення світла (1022)

Сьогодні дефіцит в енергосистемі більший, ніж вчора, через використання кондиціонерів. Упродовж доби діятимуть ліміти, - "Укренерго"

енергетика,світло

Сьогодні, 4 червня, дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора, це пов'язано зі зростанням рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

У який період діятимуть ліміти?

За даними компанії, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. У разі перевищення лімітів споживання обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Також читайте: Завтра дефіцит електроенергії зросте, споживання обмежуватимуть впродовж всієї доби, – "Укренерго"

Як знайти інформацію про відключення у вашому регіоні?

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Чому застосовуються ліміти?

"Головна причина застосування заходів обмеження - наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - пояснюють у компанії.

Також читайте: Українцям порадили готуватися до постійних відключень електроенергії протягом кількох років

Також "Укренерго" інформує, що відучора в плановий ремонт виведено одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об’єднаною енергомережою континентальної Європи. Це не вплинуло на загальний обсяг імпорту електроенергії з Європи - пропускна спроможність лінії, що ремонтується, розподілена між іншими міждержавними лініями передачі електроенергії. Ремонт міждержавних повітряних ліній - це необхідний плановий захід, який відбувається у заздалегідь визначений операторами двох енергосистем термін. Перенесення або скасування ремонту лінії може призвести до аварійної ситуації в енергосистемі. Втім, після російської атаки 1 червня, всередині країни діють певні мережеві обмеження, які впливають на доступні обсяги імпорту. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над їхнім усуненням.

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Топ коментарі
+6
"Завтра будєт лучьшє чєм вчєра?"... Та ***. Всі платять ахмєткі,бо кацапи його власність розбомбили. А кишенькове "Укренерго" всьо абаснуєт. Намір рєнатки купити чергову яхту не повинен піддаватися сумніву.
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04.06.2024 11:37
+4
Поцікавтеся зп у наглядової ради Укренерго. Даю підказку - від 440 тис до 2,3 млн на місяць кожному ,,члену". За останні півроку. За народні гроші.
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04.06.2024 11:55
+4
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04.06.2024 12:03
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"Завтра будєт лучьшє чєм вчєра?"... Та ***. Всі платять ахмєткі,бо кацапи його власність розбомбили. А кишенькове "Укренерго" всьо абаснуєт. Намір рєнатки купити чергову яхту не повинен піддаватися сумніву.
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04.06.2024 11:37 Відповісти
Дивна річ. Я абсолютно згоден з тим що хмарність перешкоджає виробництву сонячної електрики. Але як хмарність примушує виростати рівень споживання кондиціонерів. Завжди думав що навпаки. В тіньку ж не так жарко. Чи в нас також ,,піпл,, все схаває?
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04.06.2024 11:41 Відповісти
за добу, відремонтують два блока аес і лінію зі словаччини?
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04.06.2024 11:42 Відповісти
а що, вже і 4,32 замало ???
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04.06.2024 11:53 Відповісти
Поцікавтеся зп у наглядової ради Укренерго. Даю підказку - від 440 тис до 2,3 млн на місяць кожному ,,члену". За останні півроку. За народні гроші.
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04.06.2024 11:55 Відповісти
сцаньё в уши
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04.06.2024 11:59 Відповісти
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04.06.2024 12:03 Відповісти
БРЕХНЯ !
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04.06.2024 14:46 Відповісти
щоб вас током луснуло, курви
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04.06.2024 17:00 Відповісти
 
 