Київ вийшов за ліміти, будуть екстрені відключення. Графіки не працюють, - Yasno
Станом на день 4 червня 2024 року Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії. У місті будуть застосовуватися екстрені відключення.
Про це повідомив у фейсбуку гендиректор Yasno Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - пише Коваленко.
За даними "Укренерго", сьогодні дефіцит в енергосистемі більший, ніж вчора.
Топ коментарі
+3 Erlich Bachman
показати весь коментар04.06.2024 15:05
+1 Леонід Іванов
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+1 Ан Мур
показати весь коментар04.06.2024 15:05
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Будь ласка, зачекайте...
Вчора, наприклад, в нас вимкнули о 21-30, ввімкнули о 3-30 (телевізор ввімкнувся, розбудив). Футбол не подивився.
Чи подивлюся футбол на Євро-24?
..пересидента обирав!!!!!??????
Тра розплачуватись...
Бо при владі в нас бандити..