Київ вийшов за ліміти, будуть екстрені відключення. Графіки не працюють, - Yasno

Станом на день 4 червня 2024 року Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії. У місті будуть застосовуватися екстрені відключення.

Про це повідомив у фейсбуку гендиректор Yasno Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - пише Коваленко.

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За даними "Укренерго", сьогодні дефіцит в енергосистемі більший, ніж вчора.