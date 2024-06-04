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Київ (19122) енергетика (2484) відключення світла (1022) Yasno (21)

Київ вийшов за ліміти, будуть екстрені відключення. Графіки не працюють, - Yasno

Відключення світла в Києві

Станом на день 4 червня 2024 року Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії. У місті будуть застосовуватися екстрені відключення.

Про це повідомив у фейсбуку гендиректор Yasno Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"День. Київ вийшов за ліміти. "Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки не працюють", - пише Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атак на енергетику довгострокові. Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, - Шмигаль

За даними "Укренерго", сьогодні дефіцит в енергосистемі більший, ніж вчора.

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Топ коментарі
+3
Київ вийшов за ліміти
Бо при владі в нас бандити..
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04.06.2024 15:05
+1
Вчора в ночі у львівській області не було е/е 6 ГОДИН.
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04.06.2024 15:00
+1
Хіба тільки один Київ потерпає від позаграфікових від балди відімкнень споживачів електроенергрії?
Вчора, наприклад, в нас вимкнули о 21-30, ввімкнули о 3-30 (телевізор ввімкнувся, розбудив). Футбол не подивився.
Чи подивлюся футбол на Євро-24?
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04.06.2024 15:05
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а на який у рижетатарії вимикають світло? вчора якась тупа ***** висрала що тариф буде 7,5 грн. 5,4 покриває лише генерацію і доставку енергії, а різницю то шо охмєдову компенсувати чи що?
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04.06.2024 14:58 Відповісти
Вчора в ночі у львівській області не було е/е 6 ГОДИН.
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04.06.2024 15:00 Відповісти
Хіба тільки один Київ потерпає від позаграфікових від балди відімкнень споживачів електроенергрії?
Вчора, наприклад, в нас вимкнули о 21-30, ввімкнули о 3-30 (телевізор ввімкнувся, розбудив). Футбол не подивився.
Чи подивлюся футбол на Євро-24?
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04.06.2024 15:05 Відповісти
Напевно не подивитесь - відеозапис як технологія ше на жаль не винайдена .
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04.06.2024 15:31 Відповісти
Бідося!!!!
..пересидента обирав!!!!!??????
Тра розплачуватись...
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04.06.2024 16:22 Відповісти
обирав, голосував, навіть агітував - але мало хто мене послухав. І, взагалі, наш кандидат набрав 25%, а партія - лише 8%
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04.06.2024 22:18 Відповісти
Київ вийшов за ліміти
Бо при владі в нас бандити..
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04.06.2024 15:05 Відповісти
Тобто кацапи могли обрубати електрику ще в 22му? Договорняки не пройшли?
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04.06.2024 15:06 Відповісти
Укренерго дав команду
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04.06.2024 15:08 Відповісти
А если всем кто выходит за лимиты поднимать цену киловатта на пару гривень в месяц? Нужно подумать над этим Кабмину!😁
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04.06.2024 15:27 Відповісти
 
 