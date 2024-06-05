В "Укренерго" пояснили причини погіршення ситуації в енергосистемі, серед них остання ракетна атака РФ та зростання споживання через спеку

Причини погіршення ситуації в українській енергосистемі - це наслідки останньої масованої ракетної атаки, зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність та збільшення споживання електроенергії через потепління.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за таких обставин, найближчим часом суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей очікувати не варто.

"Ці ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися – стільки ми й розподіляєм між областями. І зміна цих лімітів можлива тільки у разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або якщо суттєво знизиться споживання. Поки що – ні того, ні того не очікується. Тому ситуація цього тижня буде складною. Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", - пояснив Кудрицький.

Читайте: Ісландія внесе ще понад 660 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.