В "Укренерго" пояснили причини погіршення ситуації в енергосистемі, серед них остання ракетна атака РФ та зростання споживання через спеку
Причини погіршення ситуації в українській енергосистемі - це наслідки останньої масованої ракетної атаки, зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність та збільшення споживання електроенергії через потепління.
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що за таких обставин, найближчим часом суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей очікувати не варто.
"Ці ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися – стільки ми й розподіляєм між областями. І зміна цих лімітів можлива тільки у разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або якщо суттєво знизиться споживання. Поки що – ні того, ні того не очікується. Тому ситуація цього тижня буде складною. Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", - пояснив Кудрицький.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.
Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
Будь ласка, зачекайте...
І вночі, перша-третя година теж спека? Кондиціонери працюють і вночі?
На кого цей брєд розрахований?
Просто треба було підняти ціну за електрику тому треба зімітувати нехватку. Гроші підуть на карман присмоктавшихся до енергомереж від опи.
"ЦЕ НЕПРИКРИТА БРЕХНЯ!"💥Лана ЗЕРКАЛЬ про підвищення тарифів на електроенергію.
По Бурштинській, наскільки відомо, попадали кілька разів. І що кожен раз відновлювали?
Бо складається таке враження що так, відновлювали, бо не було відключень. А тепер є.
Маємо дві вулиці. На першій розміщено чотири дев'ятиповерхівки 80-х років у яких встановлено аж три кондиціонери (один з яких від магазину). На другій дві елітні новобудови на шістнадцять поверхів (де практично в кожній квартирі кондиціонер) та приватний маєток (теж з кондиціонерами). З метою зменшити навантаження на електромережі бо в країні війна одна з цих вулиць отримує 6 годин світла на добу, а інша всі 24 години.
Запитання: хто з них більшість часу проводить у темряві?
Підказка: на другій вулиці проживають керівники місцевої адміністрації, високі чини з МВС та податківці і їх родичі.
Блд, обісрались, 3,14дараси, то сидіть ціхо і мовчки обсихайте!
Якщо не буде симетричної відповіді по тепловій енергетиці та вузловим розподільчим ПС у прикордонних областях кацапії, то знищення нашої енергетики - це питання часу.
Чесно кажучі - подвійні поцифістичні стандарти західного світу вже починають підзайобувати.
Також розікрали 9-ть мільярдів, виділених на укріплення і розвиток виробництва електроенергії і брехня наріду, що все побудовано і захищено на 100%, що дало наслідки сьогодні. А що далі? Хто і за який період часу відбудує ті ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, які побудовані ще у минулдому столітті прадідами і дідами, які не доїдали, бо збіжжям платили західним інженерм на ці будівництва і обладнння, а брехуни на хайпі "поржать", "поспать", посрать" у 2019 році, не зхистили надбаання цього народу, розікрали все, що тільки влазить в їх бездонні кишені? Чому не контролювалось використання бюджету під чаас війни антимайданівцями? Що наріде 73%, будете робити всіх рзом до кінця?
Походу, вже конкретно начасі всю критичну інфраструктуру забирати з приватної власності.
Тотальна брехня
Зараз до графіків 4 години, додали 3 години - навіть вночі
Вночі спеки нема, температура 16-17 градусів, більшість критичної інфраструктури не працює,
населення спить,
а графіки збільшені
Тобто генерації взагалі не вистачає навіть коли ніхто не користується,
або тотально брешуть
Тотально брешуть - це 100%, поки не зрозуміло в чому.
Тому, що якщо вночі вистачає тільки на подовжений графік відключення, то на вихідних теж не вистачить.
В 2022 коли відключали світло, пізніше хтось опублікував графіки продажу в ЕС (невідомо наскільки правда) - котрі співпали з датами відключень,
тому можливо "Єдине - на вихідних
споживанняпродаж впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд"
"Якщо ми кажемо про очікуваний дефіцит улітку, то залежно від ремонтів він оцінюється 18-22%.
- Якщо перекласти це на зрозумілу мову...
- Світло вимикають за графіками, а в світло-сірих зонах у Києві світло є.
- Скільки це в годинах?- Для Києва: чотири години світла нема, три - під питанням, дві години світло точно є."
зараз в світло-сірих зонах у Києві світла нема - тобто на добу світло є 6-9 годин, та немає 12-18 годин
"- Який найгірший сценарій включно з новими обстрілами?
- Найгірше - це 35% часу в нас не буде електроенергії.
- У годинах це…
- Десь вісім-девʼять годин на добу не буде світла."
Тобто зараз немає світла 12-18 годин, а "найгірший сценарій" це 8-9 годин не буде світла
Генерація
21.02.2022 - 18-19Гвт
01.10.2022 - 11-12Гвт
03.06.2024
https://ru.slovoidilo.ua/2024/06/03/novost/bezopasnost/ukraina-poteryala-92-gvt-generacii-rossijskix-atak-posol-es С учетом атак две ночи назад, россия уничтожила 9,2 ГВт украинской энергогенерации» , - написала Матернова по итогам встречи послов с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.
Не зрозуміло скільки зараз залишилось, якщо всьому вірити
тому 9.2Гвт мабуть рахують від початку 2022 року
Січень 2022 генерація 19.79
Жовтень 2022 генерація 11.08, при споживанні 10.84
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/velikij-biznes-planuje-vivesti-valjutu-z-ukrajini-shchob-uniknuti-defoltu-ep.html Верховна Рада і уряд дозволили великим компаніям перекрити мільярдні борги за кордоном попри заборону міжнародних партнерів та Нацбанку
На початку лютого уряд ухвалив ряд рішень, які дозволяють переказати за кордон в обхід валютних обмежень майже 2 млрд дол для обслуговування боргів п'яти великих груп компаній: "ДТЕК", "Метінвест", "Кернел", "Інтерпайп" та "Водафон".
https://minfin.com.ua/ua/2024/02/14/121505737/ Зараз DTEK Energy потрібно $52,2 млн для сплати купона за четвертий квартал 2023 року і перший квартал 2024 року, а також $10 млн на погашення.
З 1 січня 2024 - всі "партнери" з ППО поставили тільки 2шт Skynex - це проти дронів