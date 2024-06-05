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Новини
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енергетика (2484) Укренерго (2579) відключення світла (1022)

В "Укренерго" пояснили причини погіршення ситуації в енергосистемі, серед них остання ракетна атака РФ та зростання споживання через спеку

Чому відключення світла почастішали

Причини погіршення ситуації в українській енергосистемі - це наслідки останньої масованої ракетної атаки, зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність та збільшення споживання електроенергії через потепління.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за таких обставин, найближчим часом суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей очікувати не варто.

"Ці ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися – стільки ми й розподіляєм між областями. І зміна цих лімітів можлива тільки у разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або якщо суттєво знизиться споживання. Поки що – ні того, ні того не очікується. Тому ситуація цього тижня буде складною. Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", - пояснив Кудрицький.

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Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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Топ коментарі
+22
підорасти ібані.. ну не по 7 же годин з перервою в 2 години. курви бл..
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05.06.2024 00:51
+15
"...зростання споживання через спеку..." Джерело:
І вночі, перша-третя година теж спека? Кондиціонери працюють і вночі?
На кого цей брєд розрахований?
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05.06.2024 01:58
+13
у цих тварюк якщо не спека то мороз. На палю ********* з іх тарифами та лімітами
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05.06.2024 02:03
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Хтось не дути попав - до речі а навіщо вам паталогічний брехун у владі який двадцять років розказує про якийсь ривок , а ривка ніту і ніту - для чого вам такая власть?
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05.06.2024 00:55 Відповісти
Повтори: путін - *****!
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05.06.2024 03:27 Відповісти
підорасти ібані.. ну не по 7 же годин з перервою в 2 години. курви бл..
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05.06.2024 00:51 Відповісти
+100500
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05.06.2024 01:36 Відповісти
я в києві сидів без світла 18 годин з 22 сьогодні
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05.06.2024 02:40 Відповісти
Хмельницький, аналогічно, попри те, що поруч дві АЕС.
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05.06.2024 02:52 Відповісти
Ну якщо поруч електростанція, то вимкнень не повинно бути, заісно. Дійсно - виведення з ладу майже всіх ТЕС і ГЕС ніяк не має вплинути на генерацію. Звісно це Ахмєтов вимикає електрику. І те, що два блоки АЕС в ремонті - пофіг. Я іноді прозріваю з людей...
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05.06.2024 07:05 Відповісти
Походу Єрмак берегів не бачить,вирішив віджати весь енергетичний бізнес в країні.Пора Суркісам згадати 90-ті і зарядити на Андрія Борисовича своїх штатних виконавців-братів Константиновських.
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05.06.2024 00:54 Відповісти
ахметов здохни мразота ватна!
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05.06.2024 07:34 Відповісти
"...зростання споживання через спеку..." Джерело:
І вночі, перша-третя година теж спека? Кондиціонери працюють і вночі?
На кого цей брєд розрахований?
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05.06.2024 01:58 Відповісти
на зелебеню та Ленку-скумбрію
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05.06.2024 02:05 Відповісти
Вночі сонце не світить і енергія не виробляється. А взагалі то вночі спати треба
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05.06.2024 07:52 Відповісти
Вночі працюють атомні електростанції яких у нас три.
Просто треба було підняти ціну за електрику тому треба зімітувати нехватку. Гроші підуть на карман присмоктавшихся до енергомереж від опи.
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05.06.2024 08:01 Відповісти
https://youtu.be/TMjAHsPYlpA

"ЦЕ НЕПРИКРИТА БРЕХНЯ!"💥Лана ЗЕРКАЛЬ про підвищення тарифів на електроенергію.
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05.06.2024 08:08 Відповісти
А від них електрику цистернами возять?
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05.06.2024 10:44 Відповісти
у цих тварюк якщо не спека то мороз. На палю ********* з іх тарифами та лімітами
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05.06.2024 02:03 Відповісти
І ще одне "...Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС..."
По Бурштинській, наскільки відомо, попадали кілька разів. І що кожен раз відновлювали?
Бо складається таке враження що так, відновлювали, бо не було відключень. А тепер є.
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05.06.2024 02:04 Відповісти
Щодо збільшення споживання через спеку, то в якоїсь скандинавській країні (зразу не пам'ятаю в якій) заборонено використання кондиціонерів приватними особами (дозволено лише в публічних місцях). Можливо ї Україні варто запозичити цей досвід (особливо з урахуванням існуючих проблем в енергетиці)? Почати можна з припинення їх вільного продажу, а також ремонту та обслуговування вже проданих.
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05.06.2024 02:30 Відповісти
Більшість кондиціонерів працюють в кабінетах чиновників починаючи від кабміну, закінчуючи школами і працюють вони на повну потужність, бо ці пани економити не збираються, тим паче, що платить за це бюджет (тобто, платники податків). На днях ходив до однієї з держустанов з приводу зруйнованого будинку - при температурі на вулиці + 18-20 (пройшли грози і доволі прохолодно) там працює кондиціонер, який виставлено так, що мені реально було зимно, бо надворі тепліше. То може, варто для початку заборонити використання та запломбувати кондиціонери хоча б в державних установах?
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05.06.2024 02:48 Відповісти
Що ви кажете таке? Тож "стратегічні" БД підприємства їх не можна
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05.06.2024 07:09 Відповісти
Загадка на логіку від "Укренерго":
Маємо дві вулиці. На першій розміщено чотири дев'ятиповерхівки 80-х років у яких встановлено аж три кондиціонери (один з яких від магазину). На другій дві елітні новобудови на шістнадцять поверхів (де практично в кожній квартирі кондиціонер) та приватний маєток (теж з кондиціонерами). З метою зменшити навантаження на електромережі бо в країні війна одна з цих вулиць отримує 6 годин світла на добу, а інша всі 24 години.
Запитання: хто з них більшість часу проводить у темряві?
Підказка: на другій вулиці проживають керівники місцевої адміністрації, високі чини з МВС та податківці і їх родичі.
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05.06.2024 02:38 Відповісти
На роботах по відновленню зазначених ТЕС варто задіяти російських військовополонених (це не заборонено конвенціями), і роботи почати зараз, не чекаючи закінчення війни. Спробують москалі завадити відновленню, завдаючи повторні удари, тоді не треба соромитися викладати в публічний простір прижиттєві фото цих полонених і фото того, що від них залишилося після російських ракет чи дронів.
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05.06.2024 02:39 Відповісти
Укренерго, яка електропотужність котельних під час зимового сезону по всій Україні? Чи можна зрівняти потужність котельних з вентиляторами, які ще не включає населення. Якщо у вас є розум, порахуйте з початку, а потім розказуйте народу казки. І останнє запитання до вас, чому в електросітях напруга не скаче та частота стабільна? При недостатній наявної генеруючої потужності, такого не може бути взагалі. Будь-яка людина побачила б своїми очима мерехтіння ламп освітлювання. Було б не погано замість керівництва Укренерго, побачити на їх місцях розумних та енергійних людей, а головне не брехливих.
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05.06.2024 02:45 Відповісти
Угу. А про головну причину - патологічну жадібність гражданіна ахмєтава - сором'язливо промовчали. Головно, що тарифи вдвічі підняли.
Блд, обісрались, 3,14дараси, то сидіть ціхо і мовчки обсихайте!
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05.06.2024 03:25 Відповісти
ще дві-три атаки на енергосистему, і восени через Тису попливуть навіть ті, хто зараз добровільно оновив свої дані у ТЦК. Демографічна проблема та проблема з нестачею робочої сили у західній Європі буде вирішена на найближчий історичний період.
Якщо не буде симетричної відповіді по тепловій енергетиці та вузловим розподільчим ПС у прикордонних областях кацапії, то знищення нашої енергетики - це питання часу.
Чесно кажучі - подвійні поцифістичні стандарти західного світу вже починають підзайобувати.
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05.06.2024 05:10 Відповісти
Ходять чутки, шо електроенергію контрактують на експорт. Упорні чутки. А чому ви думаєтє ЗЕля у турне сдристнув? Миру шукати? Так він йому не потрібен.
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05.06.2024 05:22 Відповісти
Які там чутки. Ходять факти.
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05.06.2024 06:50 Відповісти
Самє так, то я так натякав на факти.
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05.06.2024 09:23 Відповісти
А нам ціну ще піднімуть, щоб виходила та ж сама сума за місяць при відсутній ЕЕ, як раніше при цілодобовій наявності..
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05.06.2024 07:16 Відповісти
АДо речі, керівництво Міненерго, за таку нестерпно "гарну" роботу, отримало премії. По 2 000 000 гр. на ріло.
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05.06.2024 09:25 Відповісти
Ось до чого привели дурні і непродумані, або добре продумані навмисні дії влади, бо під час війни змість будівництва ракет, систем ППО ПРО та іншого озброєння, влада всі гроші закатала в дороги, знищила ракетні програми, відвела війська та розмінувала проходи ворогу...
Також розікрали 9-ть мільярдів, виділених на укріплення і розвиток виробництва електроенергії і брехня наріду, що все побудовано і захищено на 100%, що дало наслідки сьогодні. А що далі? Хто і за який період часу відбудує ті ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, які побудовані ще у минулдому столітті прадідами і дідами, які не доїдали, бо збіжжям платили західним інженерм на ці будівництва і обладнння, а брехуни на хайпі "поржать", "поспать", посрать" у 2019 році, не зхистили надбаання цього народу, розікрали все, що тільки влазить в їх бездонні кишені? Чому не контролювалось використання бюджету під чаас війни антимайданівцями? Що наріде 73%, будете робити всіх рзом до кінця?
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05.06.2024 06:02 Відповісти
І що цікаво, в домівках світла нема, а вуличні ліхтарі всю ніч горять(((
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05.06.2024 06:25 Відповісти
Ха! І грохіт табунів трамваїв! В 90х, коли були теж відключення, то ліхтарі хоч через 2-3 горіли, а зараз - всі повністю..
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05.06.2024 07:18 Відповісти
А де ж гроші виділені на захист об'єктів?
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05.06.2024 06:44 Відповісти
Пішли Мустафі на нову перуку.
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05.06.2024 06:49 Відповісти
А з якого боку тут підвищення тарифів в 2 рази? В "Укренерго" вже придумали відмазку?
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05.06.2024 06:47 Відповісти
Завжди одна - нерентабельна електрика, дотаційна. А у держави грошей немає.

Походу, вже конкретно начасі всю критичну інфраструктуру забирати з приватної власності.
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05.06.2024 07:20 Відповісти
"І зміна цих лімітів можлива тільки у разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або якщо суттєво знизиться споживання. Поки що - ні того, ні того не очікується. Тому ситуація цього тижня буде складною. Єдине - на вихідних споживання впаде"

Тотальна брехня
Зараз до графіків 4 години, додали 3 години - навіть вночі
Вночі спеки нема, температура 16-17 градусів, більшість критичної інфраструктури не працює,
населення спить,
а графіки збільшені

Тобто генерації взагалі не вистачає навіть коли ніхто не користується,
або тотально брешуть

Тотально брешуть - це 100%, поки не зрозуміло в чому.
Тому, що якщо вночі вистачає тільки на подовжений графік відключення, то на вихідних теж не вистачить.

В 2022 коли відключали світло, пізніше хтось опублікував графіки продажу в ЕС (невідомо наскільки правда) - котрі співпали з датами відключень,
тому можливо "Єдине - на вихідних споживання продаж впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд"
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05.06.2024 06:57 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/06/4/714678/ Постійно брешуть

"Якщо ми кажемо про очікуваний дефіцит улітку, то залежно від ремонтів він оцінюється 18-22%.
- Якщо перекласти це на зрозумілу мову...
- Світло вимикають за графіками, а в світло-сірих зонах у Києві світло є.
- Скільки це в годинах?- Для Києва: чотири години світла нема, три - під питанням, дві години світло точно є."

зараз в світло-сірих зонах у Києві світла нема - тобто на добу світло є 6-9 годин, та немає 12-18 годин

"- Який найгірший сценарій включно з новими обстрілами?
- Найгірше - це 35% часу в нас не буде електроенергії.
- У годинах це…
- Десь вісім-девʼять годин на добу не буде світла."

Тобто зараз немає світла 12-18 годин, а "найгірший сценарій" це 8-9 годин не буде світла
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05.06.2024 08:27 Відповісти
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/ukraine-real-time-electricity-data-explorer Дані по генерації енергії

Генерація
21.02.2022 - 18-19Гвт
01.10.2022 - 11-12Гвт

03.06.2024
https://ru.slovoidilo.ua/2024/06/03/novost/bezopasnost/ukraina-poteryala-92-gvt-generacii-rossijskix-atak-posol-es С учетом атак две ночи назад, россия уничтожила 9,2 ГВт украинской энергогенерации» , - написала Матернова по итогам встречи послов с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Не зрозуміло скільки зараз залишилось, якщо всьому вірити
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05.06.2024 09:04 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/108160/naskilky-my-menshe-spozhyvayemo-***************/ Тут багато графіків за 2022 рік
тому 9.2Гвт мабуть рахують від початку 2022 року

Січень 2022 генерація 19.79
Жовтень 2022 генерація 11.08, при споживанні 10.84
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05.06.2024 09:20 Відповісти
Цікаво чи це має відношення

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/velikij-biznes-planuje-vivesti-valjutu-z-ukrajini-shchob-uniknuti-defoltu-ep.html Верховна Рада і уряд дозволили великим компаніям перекрити мільярдні борги за кордоном попри заборону міжнародних партнерів та Нацбанку

На початку лютого уряд ухвалив ряд рішень, які дозволяють переказати за кордон в обхід валютних обмежень майже 2 млрд дол для обслуговування боргів п'яти великих груп компаній: "ДТЕК", "Метінвест", "Кернел", "Інтерпайп" та "Водафон".

https://minfin.com.ua/ua/2024/02/14/121505737/ Зараз DTEK Energy потрібно $52,2 млн для сплати купона за четвертий квартал 2023 року і перший квартал 2024 року, а також $10 млн на погашення.
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05.06.2024 07:21 Відповісти
Причини погіршення - бездіяльність Укренерго щодо створення розподіленої системи генерації протягом 2 років.
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05.06.2024 07:31 Відповісти
брешуть. просто створюють іллюзію дефіцита електроенергії для 73%
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05.06.2024 07:42 Відповісти
А я здогадався в кончезаспі багато кондішенів і занадто яскравий охоронний периметр...тому виключили всім і кончезаспі в першу чергу
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05.06.2024 07:47 Відповісти
Зараз, коли нам надали додаткові засоби ППО, може треба якомога скоріше відновлювати зруйноване? Можливо, що із Зміївською ТЕЦ не варто поспішати, бо вона дуже близько до фронту, а от Трипільську, і тим паче Бурштинську - чому ні?
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05.06.2024 08:07 Відповісти
Надали поки на словах
З 1 січня 2024 - всі "партнери" з ППО поставили тільки 2шт Skynex - це проти дронів
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05.06.2024 08:43 Відповісти
Вихід один-газотурбінні малі електростанції для кожної громади.Або хто має кошти то встановлюйте мініСЕС.
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05.06.2024 08:19 Відповісти
Чому в мене моя мініСЕС працює літом на 80-100% при сонячній і хмарній погоді даже в доща ахметовські ні?.Зимою так ..видає 15-40% потужності.
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05.06.2024 08:25 Відповісти
Хто вночі користується електрикою, яке перенавантаження, мабуть продають за кордон
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05.06.2024 08:53 Відповісти
у укрэнерго ухудшение а у ********** правления улучшения зарплат.......................................................по 2 ляма на ********** рыло.........................................................................
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05.06.2024 08:59 Відповісти
Бездарне управління країною! у Києві в будинках, в місцях загального користування, вдень де є денне освітлення ввімкнене світло, в комендантську годину серед, ночі ввімкнені ліхтарі, Можна економити, наприклад посеред ночі кілька годин можна не підігрівати гарячу воду. Ніхто нічого не еконмить! Кличка на мило!!!
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05.06.2024 09:03 Відповісти
Збільшення відключень відбувається при теплій погоді, і холодній.
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05.06.2024 10:28 Відповісти
 
 