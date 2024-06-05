Сьогодні відключення світла можуть тривати більше 4 годин, - Кудрицький

Сьогодні, 5 червня 2024 року в енергосистемі фіксується значний дефіцит. Тривалість відлючень світла може становити 4 години і навіть більше.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо наші колег вкладатимуться у ліміти, то відключення будуть плановими, але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може буде значною. Це може бути 4 години, це може бути і більше в залежності від того, чи ми говоримо про годину пік - ранок або вечір, чи години, коли ситуація з дефіцитом здебільшого трохи менш гостра. Це денна зона", - зауважив Кудрицький.

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Раніше він зазначав, що дефіцит електроенергії цього тижня повернеться в серйозному обсязі.