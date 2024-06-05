Сьогодні відключення світла можуть тривати більше 4 годин, - Кудрицький
Сьогодні, 5 червня 2024 року в енергосистемі фіксується значний дефіцит. Тривалість відлючень світла може становити 4 години і навіть більше.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо наші колег вкладатимуться у ліміти, то відключення будуть плановими, але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може буде значною. Це може бути 4 години, це може бути і більше в залежності від того, чи ми говоримо про годину пік - ранок або вечір, чи години, коли ситуація з дефіцитом здебільшого трохи менш гостра. Це денна зона", - зауважив Кудрицький.
Раніше він зазначав, що дефіцит електроенергії цього тижня повернеться в серйозному обсязі.
Будь ласка, зачекайте...
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сиджу на дешевий версії, так сказати "екофлов для бідних": інвертор типу "вольт польська" на 700 Вт та АКБ AGM VRLA 100 А*год - для інтернету, ноутбука і пару лампочок вночі/ввечері при потребі, достатньо на 4-5 год ...
Ви ще зарплату йому додайте і премію.
Відразу видно - зелений ефективний менеджер.
Якщо вони не мали ракет чим збивати... як про це говорять деякі екперти... тоді хто винен що ці ракети не купили... і чому Україна яка раніше випускала ракети до них тепер їх не випускає в достатній кількості...
І також де те все обладнання яке надає ЄС для відновлення і чому звучать заяви про підняття тарифу до 7 грн тому що потрібно закупляти обладнання
потратилиспи@дили суммы, которых бы хватило 3 раза закрыть потребности всей страны в МиниТЭС.
Друга та група людей не готова за свої гроші нічого будувати вони або зичать в держави і не віддають або беруть на заході гранти .... але мабуть західні партнери наразі не готові їм давати такі гранти
2. Мое село в 22ом году стояло как раз между нашей и кацапской артбатареей. Поверь, Оболонь такого не слышала (к огромному счастью как ее, так и моему).
3. У меня грунтовые воды метр от земли, так что погреба нет. Генератор есть. Раз в пару дней езжу с бочкой на заправку. Потому что в селе, в отличие от города, нет энергии - не работает не только холодильник, но и водоснабжение, канализация и прочие мелкие радости.
Шановні жителі міст, виключіть на ніч бойлери.
Які бойлери? Яки кондеционери?
"- Який найгірший сценарій включно з новими обстрілами?
- Найгірше - це 35% часу в нас не буде електроенергії.
- У годинах це…
- Десь вісім-девʼять годин на добу не буде світла."
тобто зараз гірше, ніж буде в майбутньому...