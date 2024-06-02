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Одесса (7739) Одесская область (3372) пляж (249) Кипер (45)

На Одесчине в ближайшие дни откроют 20 пляжей, - ОВА

Пляж

В Одессе и Одесской области в этом году планируют открыть для посещения 20 пляжей.

Об этом сказал председатель Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как напомнил глава ОГА, в прошлом году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей.

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"Это было немного, это было шесть пляжей, где были все соответствующие условия: обследовались на взрывные устройства, имели рядом бомбоубежища и простое укрытие, постоянно мониторились на подплыв опасных взрывчатых предметов. Тогда пляжей, выполнивших эту норму, было шесть. Сегодня мы также над этим работаем. В ближайшие дни будет подписано распоряжение об открытии 20 таких пляжей", - сказал он.

По словам Кипера, сейчас обсуждается открытие пляжей в Измаильском районе. Больше всего пляжей, как отметил он, откроют в Одесском районе, поскольку там есть больше возможностей для обеспечения безопасных условий для посетителей.
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Топ комментарии
+8
Особенно хорошо загорать под угрозой прилёта баллистики с Крыма... совсем люди подурели...
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02.06.2024 00:24
+4
А "Стінгери" будуть видавати разом з лежаками ?
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02.06.2024 00:34
+4
це заманюють для ТЦК, ну і заодно тих, у кого помітять надувні круги, то будуть їх брати на замітку.
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02.06.2024 05:47
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Особенно хорошо загорать под угрозой прилёта баллистики с Крыма... совсем люди подурели...
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02.06.2024 00:24 Ответить
Вас туди хтось примушує йти??, якшо ні, тоді чому ногами соваєте??,
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02.06.2024 01:22 Ответить
І тобі там ***** що робити. Якого буя я буду йти в тцк а ти бл на пляж?
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02.06.2024 02:54 Ответить
Оце новина ...!
та там прильоти регулярні ..!
Які пляжі...?!
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02.06.2024 00:26 Ответить
Кількість дебілів і крадіїв при зебілах росте у геометричній прогресії...
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02.06.2024 00:28 Ответить
А "Стінгери" будуть видавати разом з лежаками ?
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02.06.2024 00:34 Ответить
І все одно буде купа охочих екстремального відпочинку, шукаючих розваг на свою дупу.
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02.06.2024 03:11 Ответить
це заманюють для ТЦК, ну і заодно тих, у кого помітять надувні круги, то будуть їх брати на замітку.
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02.06.2024 05:47 Ответить
От і чудово. Хоч якась радість під час війни повинна бути у людей. Скупатися у морі, трохи відпочити, це нормально, це навіть необхідно для здоров'я, особливо під час перманентного стресу.
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02.06.2024 08:31 Ответить
Кацапи, а чому ми вас маєм питати, Як жити на власній землі?!! І хочеться дуже сказати: -- Нах*й ідіть, москалі!(
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02.06.2024 14:18 Ответить
ти українська папужка?
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07.06.2024 19:47 Ответить
папужка, де ти кацапа побачила?
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07.06.2024 19:48 Ответить
адмін, ти зовсім тютю? баба радіє, що народ відпочиваючи може впіймати русскую ракету. і її ти не блокуєш, ну да, нехй плодить собі подібних недоумків.
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07.06.2024 19:50 Ответить
І понаймати рятувальників з саперів.
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02.06.2024 08:57 Ответить
Відкривателі загальних благ. Кожна новина якась дозвільна, паняньшина *****
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02.06.2024 09:01 Ответить
 
 