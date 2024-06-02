На Одещині найближчими днями відкриють 20 пляжів, - ОВА

В Одесі та Одеській області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

Про це сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав очільник ОВА, минулого року в Одесі на купальний сезон відкривали 6 пляжів.

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"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої, мали поруч бомбосховища та просте укриття, постійно моніторились на підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів", - сказав він.

За словами Кіпера, наразі обговорюється відкриття пляжів в Ізмаїльському районі. Найбільше пляжів, як зазначив він, відкриють в Одеському районі, оскільки там є більше можливостей для забезпечення безпечних умов для відвідувачів.