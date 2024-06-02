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На Одещині найближчими днями відкриють 20 пляжів, - ОВА

Пляж

В Одесі та Одеській області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

Про це сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав очільник ОВА, минулого року в Одесі на купальний сезон відкривали 6 пляжів.

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"Це було небагато, це було шість пляжів, де були всі відповідні умови: обстежувались на вибухові пристрої, мали поруч бомбосховища та просте укриття, постійно моніторились на підплив небезпечних вибухових предметів. Тоді пляжів, що виконали цю норму, було шість. Сьогодні ми також над цим працюємо. Найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів", - сказав він.

За словами Кіпера, наразі обговорюється відкриття пляжів в Ізмаїльському районі. Найбільше пляжів, як зазначив він, відкриють в Одеському районі, оскільки там є більше можливостей для забезпечення безпечних умов для відвідувачів.

Автор: 

Одеса (5452) Одеська область (3210) пляж (154) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+8
Особенно хорошо загорать под угрозой прилёта баллистики с Крыма... совсем люди подурели...
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02.06.2024 00:24
+4
А "Стінгери" будуть видавати разом з лежаками ?
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02.06.2024 00:34
+4
це заманюють для ТЦК, ну і заодно тих, у кого помітять надувні круги, то будуть їх брати на замітку.
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02.06.2024 05:47
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Особенно хорошо загорать под угрозой прилёта баллистики с Крыма... совсем люди подурели...
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02.06.2024 00:24 Відповісти
Вас туди хтось примушує йти??, якшо ні, тоді чому ногами соваєте??,
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02.06.2024 01:22 Відповісти
І тобі там ***** що робити. Якого буя я буду йти в тцк а ти бл на пляж?
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02.06.2024 02:54 Відповісти
Оце новина ...!
та там прильоти регулярні ..!
Які пляжі...?!
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02.06.2024 00:26 Відповісти
Кількість дебілів і крадіїв при зебілах росте у геометричній прогресії...
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02.06.2024 00:28 Відповісти
А "Стінгери" будуть видавати разом з лежаками ?
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02.06.2024 00:34 Відповісти
І все одно буде купа охочих екстремального відпочинку, шукаючих розваг на свою дупу.
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02.06.2024 03:11 Відповісти
це заманюють для ТЦК, ну і заодно тих, у кого помітять надувні круги, то будуть їх брати на замітку.
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02.06.2024 05:47 Відповісти
От і чудово. Хоч якась радість під час війни повинна бути у людей. Скупатися у морі, трохи відпочити, це нормально, це навіть необхідно для здоров'я, особливо під час перманентного стресу.
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02.06.2024 08:31 Відповісти
Кацапи, а чому ми вас маєм питати, Як жити на власній землі?!! І хочеться дуже сказати: -- Нах*й ідіть, москалі!(
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02.06.2024 14:18 Відповісти
ти українська папужка?
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07.06.2024 19:47 Відповісти
папужка, де ти кацапа побачила?
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07.06.2024 19:48 Відповісти
адмін, ти зовсім тютю? баба радіє, що народ відпочиваючи може впіймати русскую ракету. і її ти не блокуєш, ну да, нехй плодить собі подібних недоумків.
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07.06.2024 19:50 Відповісти
І понаймати рятувальників з саперів.
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02.06.2024 08:57 Відповісти
Відкривателі загальних благ. Кожна новина якась дозвільна, паняньшина *****
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02.06.2024 09:01 Відповісти
 
 