Окупанти вдарили по курортному селищу в Білгород-Дністровському районі Одещини

В другій половині дня 5 червня російські війська атакували туристичну інфраструктуру в Одеській області.

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що була пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком.

За його словами заклад не працював. Попередньо інформації про травмованих чи загиблих немає.

Пізніше в Одеській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували об’єкти туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Як писав Цензор.НЕТ, сьогодні в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, тоді Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль в напрямку Одещини.

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