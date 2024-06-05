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Новини
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Окупанти вдарили по курортному селищу в Білгород-Дністровському районі Одещини

Обстріл Одещини 5 червня

В другій половині дня 5 червня російські війська атакували туристичну інфраструктуру в Одеській області.

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що була пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком. 

За його словами заклад не працював. Попередньо інформації про травмованих чи загиблих немає.

Пізніше в Одеській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували об’єкти туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Як писав Цензор.НЕТ, сьогодні в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, тоді Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль в напрямку Одещини.

Читайте: На Одещині найближчими днями відкриють 20 пляжів, - ОВА

Автор: 

обстріл (28523) Одеська область (3218)


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Топ коментарі
+2
Фото наслідків ворожого обстрілу
показати весь коментар
05.06.2024 19:52
+2
Оновлено 19:46
https://t.me/odesa_prokuratura/360 Одеська обласна прокуратура
Ворожий обстріл курортного селища на Одещині - прокурори документують наслідки
🔷 За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
🔹За даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини.
🔹Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
🔹Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф.
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05.06.2024 19:55
+1
Вони просто як і всі люди судять по собі. Вони ховали би свої війська по курортах, санаторіях і базах відпочинку та інших готелях. Тому думають, що і в Україні так само мислять.
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05.06.2024 20:24
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Фото наслідків ворожого обстрілу
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05.06.2024 19:52 Відповісти
Оновлено 19:46
https://t.me/odesa_prokuratura/360 Одеська обласна прокуратура
Ворожий обстріл курортного селища на Одещині - прокурори документують наслідки
🔷 За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
🔹За даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини.
🔹Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
🔹Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф.
показати весь коментар
05.06.2024 19:55 Відповісти
Вони просто як і всі люди судять по собі. Вони ховали би свої війська по курортах, санаторіях і базах відпочинку та інших готелях. Тому думають, що і в Україні так само мислять.
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05.06.2024 20:24 Відповісти
Вони б ніде їх не ховали, у кацапів військові (доречі еталони безчестя боягузтва та лицемірства) просто м'ясо, шо для командирів, що для їх співвітчизників, що для родичів!
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06.06.2024 06:00 Відповісти
В готель васі " мерседеса" точно стріляти не будуть.
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05.06.2024 20:39 Відповісти
А хто такий вася мерседес?
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05.06.2024 21:02 Відповісти
Вася баксьор мерседес з мацковскага сатаната.
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07.06.2024 16:32 Відповісти
кивалов теж так думав , помилявся ...........
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05.06.2024 22:21 Відповісти
Отель регионала Климова.Еще и незаконно построенный в реакрационной зоне.Кивалов .Климов......
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05.06.2024 20:55 Відповісти
Ну що як там Ватаченко?
Скрєпнько?!
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05.06.2024 21:09 Відповісти
 
 