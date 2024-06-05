Окупанти вдарили по курортному селищу в Білгород-Дністровському районі Одещини
В другій половині дня 5 червня російські війська атакували туристичну інфраструктуру в Одеській області.
Про це в коментарі "Суспільному" повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що була пошкоджена цивільна інфраструктура, пов’язана з відпочинком.
За його словами заклад не працював. Попередньо інформації про травмованих чи загиблих немає.
Пізніше в Одеській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували об’єкти туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Як писав Цензор.НЕТ, сьогодні в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, тоді Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль в напрямку Одещини.
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+2 Philip Od
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+1 Людмила Полякова #573716
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https://t.me/odesa_prokuratura/360 Одеська обласна прокуратура
Ворожий обстріл курортного селища на Одещині - прокурори документують наслідки
🔷 За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
🔹За даними слідства, 05 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини.
🔹Ворог поцілив по об'єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
🔹Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф.
Скрєпнько?!