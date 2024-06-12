Рашисти зранку атакували Одещину "Іскандером", - ПК "Південь"

Російські окупаційні війська продовжують ракетний і авіаційний терор південних регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Південь".

Атака на Одещину

Як зазначається, зранку 12 червня 2024 року ворог атакував Одещину з території тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою "Іскандер-М".

А минулої доби ввечері завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по Херсонщині.

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Нагадаємо, у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено. Також Цензор.НЕТ інформував, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.

За даними Повітряних сил, знищено 5 із 6 ракет та 24 "Шахеди".