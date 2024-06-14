ППО вночі знищила 7 ворожих ракет з 14 та усі "шахеди", - Повітряні сили
У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітярних Силах ЗСУ.
"Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - РФ.);
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю - РФ.);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. - РФ.);
- 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Єйськ - РФ)", - йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
"У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
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