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Новости Война
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ПВО ночью уничтожила 7 вражеских ракет из 14 и все "шахеды", - Воздушные силы

В ночь на 14 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные БПЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"Всего враг применил 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БпЛА, а именно:

  • 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ);
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски из Крыма и Краснодарского края - РФ);
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ);
  • 17 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск - РФ)", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

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Результат роботи ППО 14 червня

Автор: 

беспилотник (3637) ПВО (2771) ракеты (3575) Воздушные силы (2327)


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14.06.2024 08:23 Ответить
А чим їх збивати, як усе ПВО в Києві? В регіонах нехай лопатами їх, лопатами!
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14.06.2024 08:33 Ответить
Надали ПРО скільки вже рік просимо...
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14.06.2024 09:05 Ответить
Ніхто нікому нічого надавати не зобов'язаний.

самостійно мамо виробляти системи ППО
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14.06.2024 10:13 Ответить
 
 