Этой ночью россияне опять целились по энергетике и военным объектам, - Воздушные силы

В ночь на 14 июня российская армия атаковала объекты, расположенные в западных областях Украины: много ракет и дронов были направлены на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

Российская атака началась около 23:00 13 июня. Тогда оккупанты запустили "шахеды" по регионам Украины. После, около 03:00, когда практически все дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны - Россия запустила ракеты.

После того, как Силы обороны сбили большинство воздушных целей, враг поднял МиГ-31К и запустил "Кинжал" по Хмельницкой области - ракета не достигла своей цели.

Напомним, утром 14 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета МИГ-31К.

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