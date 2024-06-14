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Этой ночью россияне опять целились по энергетике и военным объектам, - Воздушные силы

ракети,шахеди

В ночь на 14 июня российская армия атаковала объекты, расположенные в западных областях Украины: много ракет и дронов были направлены на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

Российская атака началась около 23:00 13 июня. Тогда оккупанты запустили "шахеды" по регионам Украины. После, около 03:00, когда практически все дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны - Россия запустила ракеты.

После того, как Силы обороны сбили большинство воздушных целей, враг поднял МиГ-31К и запустил "Кинжал" по Хмельницкой области - ракета не достигла своей цели.

Напомним, утром 14 июня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета МИГ-31К.

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Автор: 

обстрел (27327) Воздушные силы (2327) Евлаш Илья (138)


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Треба F-16 негайно !
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14.06.2024 11:21 Ответить
запустив "Кинджал" по Хмельницькій області - ракета не досягла своєї цілі як це? її ж не збили, я вимагаю пояснень!
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14.06.2024 11:23 Ответить
Целились по F-16, но их еще нет... Так что цели не достигли)
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14.06.2024 11:26 Ответить
я так розумію, що ф-16 з'являться в нас нарешті тільки тоді, коли ми наробимо достатньо макетів й поставимо їх під кожним деревом...
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14.06.2024 11:51 Ответить
Старокостянтинів-база,звідки наші СУшки взлітають "бомбіть Воронєж",пригоріло у русні,від того,що виносять їм ППО в Криму,штаби,кораблі...тому запустили десятки ракет туди.Не досягнув "Кинжал" цілі-значить всі літаки цілі і Storm Shadow/SCALP також не постраждали.
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14.06.2024 11:36 Ответить
 
 