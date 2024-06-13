Украину атакуют "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 13 июня Воздушные силы зафиксировали несколько групп вражеских беспилотников на юге Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ВС ВСУ.
"Группа "шахедов" с юго-востока движется курсом на Днепропетровщину! Группа "шахедов" с ВОТ Херсонской области движется курсом на Николаевщину!" - говорится в сообщениях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
⚠️ Відмічено зліт 4х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:30
Кількість бортів буде уточнюватись.
У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30.
Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:30 по 04:30.