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Украину атакуют "Шахеды", - Воздушные силы

Атака Шахедів ввечері 13 червня

Вечером 13 июня Воздушные силы зафиксировали несколько групп вражеских беспилотников на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ВС ВСУ.

"Группа "шахедов" с юго-востока движется курсом на Днепропетровщину! Группа "шахедов" с ВОТ Херсонской области движется курсом на Николаевщину!" - говорится в сообщениях.

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беспилотник (3637) Воздушные силы (2327) воздушная тревога (795)


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П*д***си !
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13.06.2024 22:55 Ответить
https://t.me/war_monitor monitor

⚠️ Відмічено зліт 4х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:30
Кількість бортів буде уточнюватись.

У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30.

Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:30 по 04:30.
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13.06.2024 23:36 Ответить
 
 