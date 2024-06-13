Украину атакуют "Шахеды", - Воздушные силы

Вечером 13 июня Воздушные силы зафиксировали несколько групп вражеских беспилотников на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале ВС ВСУ.

"Группа "шахедов" с юго-востока движется курсом на Днепропетровщину! Группа "шахедов" с ВОТ Херсонской области движется курсом на Николаевщину!" - говорится в сообщениях.

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