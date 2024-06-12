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В Киеве и ряде регионов снова объявляли тревогу, была угроза баллистики (обновлено)

Тривога 12 червня 2024 року

Утром 12 июня 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 8.56 карта тревог была такова:

тривога 12 червня 2024 року

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

По состоянию на 9:28 объявлен отбой угрозы.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

відбій загрози

Автор: 

Воздушные силы (2318) воздушная тревога (792)


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