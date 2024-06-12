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У Києві та низці регіонів знову оголошували тривогу, була загроза балістики (оновлено)

Тривога 12 червня 2024 року

Зранку 12 червня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом а 8.56 карта тривог була така:

тривога 12 червня 2024 року

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За даними Повітряних сил, тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Станом на 9.28 оголошено відбій загрози.

Наразі актуальна карта тривог така:

відбій загрози

Автор: 

Повітряні сили (2665) повітряна тривога (921)


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