У Києві та низці регіонів знову оголошували тривогу, була загроза балістики (оновлено)

Зранку 12 червня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом а 8.56 карта тривог була така:

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За даними Повітряних сил, тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Станом на 9.28 оголошено відбій загрози.

Наразі актуальна карта тривог така: