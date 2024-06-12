У Києві та низці регіонів знову оголошували тривогу, була загроза балістики (оновлено)
Зранку 12 червня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом а 8.56 карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Станом на 9.28 оголошено відбій загрози.
Наразі актуальна карта тривог така:
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